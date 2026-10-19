The MIX llega por primera vez a Latinoamérica con un evento de videojuegos independientes en Buenos Aires

The Media Indie Exchange (The MIX), una iniciativa internacional dedicada a impulsar los videojuegos independientes, celebrará su primera edición en Latinoamérica el 22 de octubre de 2026 en Buenos Aires, Argentina. El encuentro reunirá a desarrolladores, editoras, periodistas, creadores de contenido y profesionales de la industria en el marco de la Exposición de Videojuegos Argentina (EVA 2026).

El evento tendrá lugar en COBRA, ubicado en el barrio de Palermo, entre las 20:00 del jueves 22 de octubre y las 02:00 del viernes 23. La iniciativa busca fortalecer las conexiones profesionales y ampliar la visibilidad de los estudios independientes latinoamericanos.

The MIX Buenos Aires 2026 reunirá a desarrolladores, editoras y medios especializados

Tras más de una década organizando encuentros internacionales, The MIX desembarca en Latinoamérica con una propuesta centrada en la promoción de videojuegos independientes y el intercambio de oportunidades comerciales.

Desde su creación en 2012, la organización ha desarrollado actividades vinculadas a importantes acontecimientos del sector, como la Game Developers Conference (GDC), Gamescom y Summer Game Fest.

Su llegada a Buenos Aires representa una nueva etapa en su expansión internacional y abre un espacio de encuentro para los profesionales de la región.

Un punto de encuentro para la industria latinoamericana

The MIX Buenos Aires ofrecerá a los estudios independientes la posibilidad de presentar sus proyectos y establecer contacto directo con periodistas, creadores de contenido, editoras, inversores y otros representantes del sector.

El encuentro combinará demostraciones de videojuegos con actividades de networking en un entorno informal, diseñado para facilitar conversaciones y posibles colaboraciones.

La iniciativa también pretende dar mayor visibilidad a los desarrolladores latinoamericanos y favorecer su conexión con profesionales de otros mercados.

The MIX se celebrará durante EVA 2026 en Argentina

La primera edición latinoamericana de The MIX coincidirá con EVA 2026, uno de los principales encuentros profesionales de la industria del videojuego en la región.

La Exposición de Videojuegos Argentina celebrará su 24.ª edición del 21 al 24 de octubre en Buenos Aires.

La coincidencia de ambos eventos permitirá reunir durante varios días a desarrolladores, empresas y representantes de la industria interesados en conocer nuevos proyectos y establecer relaciones profesionales.

Buenos Aires refuerza su papel como sede de encuentros del sector

La celebración de The MIX durante EVA 2026 sitúa a la capital argentina como punto de encuentro para profesionales del desarrollo independiente.

El evento ofrecerá un espacio adicional de interacción para los participantes que asistan a la exposición, con especial atención a la promoción de nuevos videojuegos y a la creación de contactos entre estudios y editoras.

Para los desarrolladores latinoamericanos, este tipo de iniciativas puede facilitar el acceso a medios especializados, potenciales socios comerciales y oportunidades de distribución internacional.

New Blood Interactive y Xsolla patrocinan The MIX Buenos Aires

La primera edición de The MIX en Latinoamérica contará con el patrocinio de New Blood Interactive y Xsolla, dos compañías vinculadas a la industria de los videojuegos.

Su participación permitirá ofrecer bebidas y aperitivos durante el encuentro, además de contribuir a la organización de una jornada centrada en el desarrollo independiente.

Latin American Games Showcase participa como socio de comunicación

Latin American Games Showcase (LAGS) será el socio de comunicación del evento.

Esta plataforma trabaja para aumentar la visibilidad internacional de los videojuegos desarrollados en Latinoamérica mediante presentaciones y actividades especializadas.

En 2024, su participación en Summer Game Fest reunió más de 70 videojuegos. En 2026 celebró la sexta edición de su presentación, regresando al evento impulsado por Geoff Keighley.

La colaboración con The MIX busca contribuir a la difusión de los proyectos independientes de la región.

Fecha, horario y ubicación de The MIX Buenos Aires 2026

La organización ha confirmado los principales detalles de su primera edición latinoamericana.

Evento: The MIX Buenos Aires 2026.

Fecha: jueves 22 de octubre de 2026.

Horario: de 20:00 a 02:00 del viernes 23 de octubre.

Lugar: COBRA, Avenida Coronel Marcelino E. Freyre 3880, Palermo, Buenos Aires, Argentina.

Patrocinadores: New Blood Interactive y Xsolla.

Socio de comunicación: Latin American Games Showcase.

Evento asociado: EVA 2026, del 21 al 24 de octubre.

The MIX amplía su presencia internacional desde su creación en 2012

The Media Indie Exchange comenzó sus actividades en marzo de 2012, durante la semana de la Game Developers Conference, con una presentación realizada en las oficinas de IGN en San Francisco.

Desde entonces, la iniciativa ha desarrollado diferentes formatos y programas destinados a conectar a estudios independientes con medios de comunicación, creadores de contenido y profesionales del videojuego.

Su objetivo principal es facilitar el descubrimiento de nuevos títulos y dar mayor reconocimiento a los equipos responsables de su desarrollo.

Una nueva oportunidad para los videojuegos independientes latinoamericanos

La llegada de The MIX a Buenos Aires amplía las oportunidades de encuentro para los estudios de la región y refuerza la presencia latinoamericana dentro del calendario internacional de la industria.

Con su celebración durante EVA 2026, el evento reunirá a desarrolladores, editoras y medios especializados en una jornada orientada a descubrir nuevos proyectos, intercambiar experiencias y establecer conexiones profesionales.