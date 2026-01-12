Acer refuerza su apuesta por la conectividad avanzada con nuevos dispositivos 5G y Wi-Fi 7

MADRID.– Acer anunció la ampliación de su gama de productos de conectividad con el lanzamiento de cuatro nuevos dispositivos de red que incorporan tecnologías Wi-Fi 7 y 5G de última generación. La estrategia apunta a cubrir un abanico más amplio de necesidades, desde el entretenimiento y el trabajo remoto hasta la conectividad en movilidad, en un momento en el que el consumo de datos y el número de dispositivos conectados continúan en aumento a nivel global.

La nueva oferta incluye el Predator Connect X7S 5G CPE, el router Acer Connect Ovia T360 Wi-Fi 7 de doble banda, el router Acer Connect Ovia T520 Wi-Fi 7 Tri-Band Mesh y el Acer Connect M4D 5G Mobile Wi-Fi. Según la compañía, estos equipos están diseñados para ofrecer conexiones rápidas, estables y seguras tanto en hogares inteligentes como en pequeñas oficinas, así como para jugadores, trabajadores híbridos y viajeros frecuentes.

Desde una perspectiva de negocio, el movimiento refuerza la presencia de Acer en el segmento de infraestructura de conectividad, un mercado que gana relevancia con la expansión del trabajo remoto, el streaming y los servicios en la nube. La adopción de Wi-Fi 7, todavía incipiente en muchos mercados, busca posicionar a la empresa de forma anticipada frente a la próxima ola de renovación tecnológica en redes domésticas y empresariales ligeras.

Predator Connect X7S 5G CPE: foco en rendimiento y gaming

El producto más avanzado de la nueva gama es el Predator Connect X7S 5G CPE, orientado a usuarios que priorizan el rendimiento, especialmente en escenarios de juego y entretenimiento digital. El dispositivo combina conectividad 5G con Wi-Fi 7 tribanda, operando en las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz, con el objetivo de reducir la latencia y mantener un alto nivel de estabilidad incluso cuando varios dispositivos están conectados de forma simultánea.

El equipo está diseñado para alcanzar velocidades de descarga de hasta 4,67 Gbps mediante red móvil y velocidades Wi-Fi 7 de hasta 5.764 Mbps. A esto se suma la tecnología Advanced Multi-Link Operation (MLO), que permite utilizar múltiples bandas al mismo tiempo para estabilizar la conexión en entornos de alta demanda.

En el ámbito de la gestión del tráfico, el router incorpora Calidad de Servicio Híbrida (QoS) compatible con Intel® Killer™ Prioritization Engine, una solución pensada para priorizar aplicaciones sensibles a la latencia, como juegos en línea, streaming de video y servicios en la nube. Además, el dispositivo soporta conectividad 5G y 4G LTE mediante Nano-SIM, cuenta con múltiples antenas para mejorar la recepción de señal y ofrece la posibilidad de utilizar una conexión Ethernet WAN de respaldo de 2,5 Gbps.

Routers Ovia y conectividad móvil para un uso más flexible

Junto al modelo Predator, Acer presentó los routers Acer Connect Ovia T360 y T520 Wi-Fi 7, orientados a mejorar la cobertura inalámbrica en hogares y pequeñas oficinas. El T360 ofrece una solución de doble banda, mientras que el T520 incorpora una arquitectura tribanda tipo mesh, pensada para reducir zonas muertas y proporcionar una experiencia de conexión más uniforme en espacios amplios.

En paralelo, el Acer Connect M4D 5G Mobile Wi-Fi apunta al segmento de usuarios móviles. Este punto de acceso portátil permite compartir conectividad 5G entre múltiples dispositivos, con énfasis en una mayor duración de la batería y opciones flexibles de SIM. El producto está orientado a viajeros frecuentes y profesionales que requieren conexión estable fuera de la oficina o del hogar.

Precios y disponibilidad en España

En cuanto al calendario comercial, Acer informó que el Predator Connect X7S 5G CPE estará disponible en España a partir de mayo, con un precio recomendado desde 349 euros. El Acer Connect Ovia T360 Wi-Fi 7 llegará en abril, con precios desde 79,99 euros para el paquete individual, mientras que el Ovia T520 Wi-Fi 7 Tri-Band Mesh se comercializará a partir de julio, con precios que comienzan en 159,99 euros. Por su parte, el Acer Connect M4D 5G Mobile Wi-Fi estará disponible desde junio, con un precio recomendado desde 249,99 euros.

Con esta ampliación de su portafolio, Acer busca capitalizar la transición hacia redes más rápidas y confiables, un factor clave tanto para consumidores como para pequeñas empresas en mercados cada vez más dependientes de la conectividad digital.