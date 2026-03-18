Estudiantes transforman datos de noticias en historias visuales en el Hackathon Newsmatics 2026 en Brno

BRNO, República Checa — Estudiantes de secundaria, pregrado y posgrado participaron en una intensa jornada de 24 horas en la ciudad de Brno, donde transformaron datos brutos de noticias en presentaciones visuales innovadoras durante el Hackathon Newsmatics 2026, un evento que combina tecnología, análisis de datos y periodismo.

La competencia, organizada por la firma Newsmatics, reunió a jóvenes talentos con habilidades en tecnologías de la información y análisis de datos, quienes trabajaron sin descanso para desarrollar soluciones capaces de interpretar tendencias informativas, prever ciclos futuros de noticias y abordar el problema de la desinformación.

El evento, celebrado entre el 27 y 28 de febrero, fue transmitido en vivo a través de YouTube, permitiendo a audiencias globales seguir en tiempo real el desarrollo de los proyectos. Además, fragmentos destacados fueron difundidos en redes sociales y medios televisivos en República Checa, ampliando su alcance mediático.

En total, 44 participantes integrados en 11 equipos presentaron sus propuestas en el auditorio KYPO de la Facultad de Informática de la Universidad Masaryk. Allí, los estudiantes trabajaron con grandes volúmenes de datos para convertirlos en narrativas visuales comprensibles y útiles.

“I am really glad that all teams successfully completed this year’s hackathon,” afirmó Jakub Leps, chief content officer de Newsmatics.

“What’s more, our jury, which was composed of the same members as last year, considered this year’s projects to be even more successful than last year’s.”

Los proyectos abordaron diversas temáticas, entre ellas la detección de noticias falsas, la predicción de tendencias informativas y el desarrollo de herramientas orientadas al periodismo de investigación.

El primer lugar fue otorgado al equipo “Radek 12”, que recibió un premio de 25.000 coronas checas por su proyecto PolyTics. Esta iniciativa utiliza datos provenientes de Polymarket y del índice de noticias de Newsmatics para ofrecer un mejor entendimiento del contexto de distintos eventos mediante visualizaciones dinámicas.

El equipo ganador estuvo conformado por Oskar Klíma, Anna Hronová, Tomáš Halmazňa y Štěpán Husa, bajo el liderazgo de David Halmazňa.

“The members of the winning team, Radek 12, managed to prepare an excellent project combining publicly available predictions of various events with our data and, with the help of dynamic graphs, convincingly illustrated the shifts in the probabilities of these predictions,” Leps said. “They also gave an effective presentation in the form of mutual interviews within the team, and the jury had no doubts about the winner of this year’s hackathon.”

En segundo lugar se ubicó el equipo “Spaghetti Coders Reborn”, que desarrolló una herramienta de preparación de debates basada en inteligencia artificial. Esta solución integra investigación sobre oponentes, información de noticias en tiempo real y generación de argumentos mediante modelos de lenguaje, con el objetivo de mejorar el desempeño estratégico en discusiones.

El tercer puesto fue para “Stack Underflow”, cuyo proyecto se centró en el análisis de la aparición y evolución de temas en el ciclo informativo. La herramienta permite identificar cuándo surge un tema, con qué frecuencia se repite y cuáles son los factores que impulsan su desarrollo, mediante análisis de causalidad.

El Hackathon 2026 representa la segunda edición organizada por Newsmatics, una empresa especializada en inteligencia de noticias basada en inteligencia artificial y servicios de datos. Según los organizadores, ya se encuentran en conversaciones para realizar una nueva edición el próximo año, lo que evidencia el creciente interés en este tipo de iniciativas.

Los equipos presentaron sus trabajos ante un jurado especializado, encargado de seleccionar a los ganadores y otorgar menciones honoríficas. Más allá de la competencia, el evento destacó por fomentar habilidades clave como el trabajo en equipo, la creatividad y la excelencia técnica.

El ambiente del hackathon combinó innovación y aprendizaje, consolidándose como una plataforma relevante para el desarrollo de nuevas herramientas en el ámbito del periodismo de datos y la inteligencia informativa.

Finalmente, Newsmatics agradeció el apoyo de la Facultad de Informática y del centro KYPO de la Universidad Masaryk, cuya colaboración fue fundamental para el éxito del evento.

Para más información sobre los proyectos, imágenes y detalles adicionales, los organizadores invitan a visitar el sitio web oficial del evento.