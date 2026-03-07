Pola Weiss: la mirada feminista del videoarte llega a las salas de cine con un nuevo documental

En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el legado de la artista mexicana Pola Weiss vuelve a ocupar un lugar central en la conversación cultural con el estreno de un nuevo documental dedicado a su vida y obra. La producción, dirigida por Alejandra Arrieta, se estrenará el 5 de marzo y propone una revisión profunda de la figura de Weiss (1947–1990), considerada ampliamente como la “madre del videoarte en México”.

La cinta busca acercar a nuevas audiencias al trabajo de una creadora que utilizó la tecnología y los medios audiovisuales como herramientas para explorar temas de identidad, género y libertad creativa. A través de archivos, textos personales y material visual, el documental reconstruye el pensamiento y la trayectoria de una artista que rompió con los códigos tradicionales del arte y de los medios de comunicación de su tiempo.

El estreno se enmarca dentro de un momento de creciente interés por rescatar las contribuciones de mujeres artistas que marcaron la evolución del arte contemporáneo en América Latina. En ese contexto, la figura de Weiss emerge como una referencia clave para entender el desarrollo del videoarte en la región.

El cuerpo como territorio político en el videoarte

La historia de Pola Weiss abre una discusión relevante sobre el papel del cuerpo femenino en el arte y los medios. Durante las décadas de 1970 y 1980, los medios de comunicación solían reproducir modelos de belleza rígidos y estereotipados. Frente a ese panorama, Weiss exploró nuevas formas de representación a través del videoarte y la danza.

Su trabajo se caracterizó por presentar un cuerpo femenino real, dinámico y libre, en contraste con los estereotipos dominantes de la época. De esta manera, sus piezas audiovisuales cuestionaron las narrativas culturales que históricamente asociaban a las mujeres con fragilidad o irracionalidad.

Para Weiss, la cámara tenía un significado que iba más allá de su función técnica. En su obra, el dispositivo audiovisual se transformaba en un instrumento de exploración personal y política. Su propuesta artística desafiaba la idea tradicional de la mujer como figura pasiva dentro del arte, convirtiendo la creación audiovisual en un espacio de afirmación y reflexión.

A través de su lenguaje visual, Weiss buscaba transformar la relación entre la obra y el espectador. Sus piezas invitaban a mirar el cuerpo desde una perspectiva distinta, proponiendo una experiencia introspectiva que conectaba arte, identidad y autoconocimiento.

Una voz crítica que rechazó etiquetas

El documental dirigido por Arrieta también rescata textos personales de la artista escritos en 1975, que revelan una perspectiva crítica y profundamente honesta sobre la identidad femenina y la creación artística.

En esos escritos, Weiss plantea una postura que evita encasillarse en etiquetas ideológicas o tendencias culturales. Más que adoptar un discurso específico, su propuesta se centraba en la autenticidad personal y en la reflexión individual.

El material recuperado muestra a una artista interesada en cuestionar las definiciones externas sobre lo que significa ser mujer. En ese contexto, Weiss formuló una pregunta que continúa resonando décadas después: “¿Cuántas hay que luchan por Ser Mujeres?”.

La interrogante planteada por la artista invita a una reflexión sobre la identidad femenina como experiencia cotidiana y personal, más allá de discursos políticos o definiciones impuestas desde el exterior. Para Weiss, asumir la identidad femenina implicaba reconocer el propio potencial y aceptar la naturaleza humana en su complejidad.

Un legado que inspira a nuevas generaciones

Aunque gran parte de la producción artística de Pola Weiss se desarrolló hace varias décadas, su mensaje continúa siendo relevante para las generaciones actuales. En un contexto en el que el debate sobre igualdad de género y sororidad ha cobrado fuerza en distintos ámbitos culturales, la figura de Weiss adquiere una nueva vigencia.

El documental busca precisamente tender un puente entre el pasado y el presente, mostrando cómo las ideas de la artista pueden dialogar con las inquietudes de jóvenes creadoras, estudiantes y espectadores.

La directora Alejandra Arrieta señaló que uno de los objetivos principales del proyecto es acercar la historia de Weiss a públicos contemporáneos y fomentar nuevas conversaciones sobre arte, identidad y libertad creativa.

«Esperamos que, a través de este documental, nuevas audiencias encuentren en la vida de Pola una chispa para defender sus propias convicciones y su propia voz», comentá Alejandra Arrieta, directora del documental.

Estreno en cines culturales y comerciales

El documental comenzará su recorrido en salas el 5 de marzo. En una primera etapa, la película se proyectará en cines culturales y salas independientes de la Ciudad de México.

Posteriormente, el estreno se ampliará a circuitos comerciales durante el mismo mes a través de la cadena Cinemex, lo que permitirá que la producción alcance a un público más amplio.

Con este lanzamiento, el documental se suma a una tendencia creciente de producciones que revisitan figuras clave del arte latinoamericano, contribuyendo a preservar su legado y a impulsar nuevas discusiones sobre el papel de las mujeres en la historia cultural de la región.