Microsoft impulsa nuevas tecnologías de red para optimizar la infraestructura de inteligencia artificial

En un contexto marcado por el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial y la computación en la nube, Microsoft anunció este martes dos avances clave en tecnologías de redes destinados a mejorar el rendimiento, la eficiencia y el consumo energético de la infraestructura que sustenta estas plataformas.

El anuncio refleja la creciente presión sobre los grandes proveedores tecnológicos para optimizar sus centros de datos, considerados el núcleo operativo de la economía digital. A medida que la demanda de procesamiento de datos y modelos de IA se expande a nivel global, las compañías buscan soluciones que permitan escalar operaciones sin incrementar proporcionalmente los costos energéticos.

“Ante el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial y la nube, hoy Microsoft anunció dos avances clave en tecnologías de redes orientados a mejorar la eficiencia, el rendimiento y el consumo energético de la infraestructura que soporta la IA.”

Uno de los desarrollos más relevantes es la creación de una nueva generación de redes para centros de datos basada en MicroLEDs de bajo costo. Esta tecnología surge como una alternativa más eficiente y sostenible frente a los sistemas tradicionales de cables ópticos basados en láser, ampliamente utilizados en la actualidad.

“En primer lugar, Microsoft está desarrollando una nueva generación de redes para centros de datos basada en MicroLEDs de bajo costo, una alternativa más eficiente y sustentable frente a los cables ópticos tradicionales, la cual espera comercializarse en 2027.”

De acuerdo con los resultados preliminares del equipo de investigación de la compañía, el uso de MicroLEDs podría representar una reducción significativa en el consumo energético de las redes internas de los centros de datos, uno de los principales desafíos operativos del sector tecnológico.

“Según las pruebas del equipo de investigación, esta tecnología utilizará aproximadamente 50 % menos energía que los cables ópticos convencionales basados en láser.”

Este avance cobra especial relevancia en un momento en que la eficiencia energética se ha convertido en un factor estratégico, tanto por razones de sostenibilidad ambiental como por el impacto directo en los costos operativos de las grandes plataformas digitales.

El segundo desarrollo anunciado está relacionado con la fibra de núcleo hueco, conocida como Hollow Core Fiber (HCF), una tecnología que ya se encuentra en uso en algunas regiones dentro de la infraestructura de Microsoft Azure y que actualmente está en proceso de expansión a escala global.

“El segundo avance corresponde a la fibra de núcleo hueco (Hollow Core Fiber, HCF), una tecnología ya utilizada en algunas regiones de Microsoft Azure y que se encuentra en proceso de despliegue global.”

A diferencia de la fibra óptica convencional, la HCF permite que la luz viaje a través de un núcleo vacío, lo que reduce significativamente la resistencia y mejora la velocidad de transmisión de datos. Este enfoque representa un cambio importante en la arquitectura de redes, con implicaciones directas en la latencia y el rendimiento.

“Microsoft fue pionera en su implementación, logrando hasta un 47 % más de velocidad en la transmisión de datos y cerca de un 33 % menos de latencia en comparación con la fibra monomodo convencional.”

Estos avances se enmarcan en una estrategia más amplia de la compañía para fortalecer su infraestructura tecnológica frente al auge de aplicaciones basadas en inteligencia artificial, que requieren mayores capacidades de procesamiento y transmisión de datos en tiempo real.

En mercados como América Latina, donde la digitalización avanza de forma sostenida, este tipo de innovaciones podría tener un impacto significativo en la calidad de los servicios en la nube, así como en la competitividad de sectores empresariales que dependen de estas plataformas.

Además, el desarrollo de tecnologías más eficientes podría contribuir a mitigar uno de los principales retos de la industria: el creciente consumo energético de los centros de datos, que ya representa una proporción relevante de la demanda eléctrica global.

Para los analistas del sector, la combinación de mayor velocidad, menor latencia y eficiencia energética posiciona estas soluciones como elementos clave en la próxima generación de infraestructura digital.

“Te paso el blog completo con la información más completa para conocer estas innovaciones en mayor profundidad y entender cómo funcionan dentro de los sistemas de infraestructura de IA de Microsoft, Blog: Utilizar MicroLEDs económicos, la innovación en redes de Microsoft pretende hacer que los centros de datos sean más eficientes – Source LATAM”

Con estos anuncios, Microsoft reafirma su apuesta por liderar la evolución tecnológica en el ámbito de la nube y la inteligencia artificial, en un entorno donde la innovación en infraestructura se perfila como un factor determinante para el crecimiento futuro del sector.