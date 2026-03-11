La pasta térmica, un componente clave para mantener el rendimiento de las computadoras

Buenos Aires.- Aunque pasa desapercibida para la mayoría de los usuarios, la pasta térmica desempeña un papel fundamental en el funcionamiento eficiente de las computadoras. Este compuesto, ubicado entre el procesador y el sistema de refrigeración, ayuda a transferir el calor generado por la CPU y evita problemas de rendimiento asociados al sobrecalentamiento.

Especialistas del sector tecnológico señalan que, con el paso del tiempo, la pasta térmica puede secarse o perder eficacia, lo que provoca temperaturas más elevadas en el procesador. Esta situación puede derivar en una reducción del rendimiento, interrupciones inesperadas del sistema e incluso daños en componentes clave del hardware si no se atiende a tiempo.

Para usuarios que dependen de sus computadoras para trabajo intensivo, videojuegos o edición de contenido, comprender el papel de este material y saber cuándo reemplazarlo puede ser determinante para prolongar la vida útil del equipo y evitar reparaciones costosas.

Por qué el calor afecta el rendimiento del procesador

El procesador, considerado el “cerebro” de la computadora, consume electricidad durante su funcionamiento y transforma parte de esa energía en calor. Cuando se ejecutan tareas exigentes como videojuegos o edición de video, la generación de calor aumenta significativamente.

En sistemas informáticos, el calor excesivo puede provocar lo que se conoce como “estrangulamiento térmico”, un mecanismo de protección mediante el cual el procesador reduce su velocidad para evitar daños. Como consecuencia, la computadora puede volverse lenta, presentar fallos o incluso apagarse de forma inesperada.

Para disipar ese calor, el procesador utiliza un disipador con ventilador que extrae la temperatura hacia el exterior. Sin embargo, las superficies del procesador y del disipador presentan imperfecciones microscópicas donde puede quedar atrapado aire, un mal conductor del calor. La pasta térmica actúa como un puente que rellena esos espacios y facilita una transferencia eficiente de la temperatura hacia el sistema de refrigeración.

Cuándo es necesario reemplazar la pasta térmica

A diferencia de otros componentes del hardware, la pasta térmica no tiene una fecha de caducidad específica. Cuando se aplica correctamente, puede durar varios años sin problemas.

Sin embargo, los especialistas indican que existe un caso en el que su reemplazo es obligatorio: cuando se retira el disipador del procesador. Al separarse ambas superficies, la pasta pierde su distribución original y ya no cumple adecuadamente su función. En esos casos se recomienda limpiar completamente los restos y aplicar una nueva capa antes de reinstalar el sistema de enfriamiento.

También puede ser conveniente revisarla si el equipo comienza a registrar temperaturas más altas de lo habitual. Antes de asumir que la pasta está deteriorada, los expertos aconsejan realizar primero una limpieza básica del polvo acumulado en ventiladores y rejillas. Si el problema persiste, podría ser momento de renovar el compuesto térmico.

En computadoras sometidas a cargas intensivas, como equipos de videojuegos o estaciones de trabajo, algunos técnicos sugieren considerar el cambio cada tres a cinco años, aunque se trata de una recomendación orientativa y no una regla estricta.

Cómo realizar el reemplazo de forma correcta

El proceso de reemplazo es relativamente sencillo en computadoras de escritorio, aunque requiere atención y precisión. El primer paso consiste en retirar cuidadosamente el disipador y eliminar la pasta térmica antigua tanto del procesador como de la base del disipador, utilizando alcohol isopropílico y un paño sin pelusa.

Posteriormente se aplica una pequeña cantidad de pasta nueva, normalmente en forma de punto del tamaño de un guisante en el centro del procesador. Otros métodos incluyen el patrón en forma de “X” o una línea central. Una vez reinstalado el disipador, la presión uniforme distribuye la pasta formando una capa fina que optimiza la transferencia de calor.

Riesgos y consideraciones en laptops

En el caso de las laptops, el proceso puede resultar más complejo. A diferencia de las computadoras de escritorio, reemplazar la pasta térmica en un portátil suele requerir desmontar gran parte del dispositivo, lo que incrementa el riesgo de errores durante la manipulación.

Por esta razón, muchos especialistas recomiendan acudir a técnicos certificados o servicios profesionales cuando se trata de equipos compactos, especialmente si el usuario no tiene experiencia en mantenimiento de hardware.

Elegir el tipo de pasta adecuada

En el mercado existen diversas opciones de pasta térmica, aunque los expertos coinciden en que la mayoría de los productos de buena calidad ofrecen resultados similares en condiciones normales.

Las pastas no conductoras de electricidad, generalmente elaboradas con compuestos de cerámica o carbono, suelen ser la opción más segura para la mayoría de los usuarios, ya que reducen el riesgo de cortocircuitos si se produce un derrame accidental.

En cambio, los compuestos conocidos como “metal líquido” ofrecen una capacidad de refrigeración superior, pero también conducen electricidad y pueden provocar daños graves si se aplican incorrectamente.

El “héroe invisible” del rendimiento informático

Para los especialistas, la pasta térmica cumple un papel clave en la estabilidad del sistema, aunque a menudo pasa desapercibida para los usuarios.

“Recuerda que, al final del día, tu computadora es bastante inteligente para avisarte si algo anda mal con el calor y mientras no escuches los ventiladores ‘despegando’ como un avión todo el tiempo o no sientas lentitud, vas por muy buen camino. Si la temperatura de tu CPU es estable, la marca de la pasta importa mucho menos que una presión de montaje adecuada, un disipador limpio y un flujo de aire adecuado”, explicó Martín Rico, gerente comercial de Acer.

El especialista también destacó que este pequeño componente puede tener un impacto significativo en la durabilidad del equipo.

“Es irónico que la salud de todo el sistema dependa de una pequeña gota de ese material gris, pero su importancia para la durabilidad no es una exageración: es la barrera final contra el degradado térmico. Un chip que opera constantemente en el límite de su temperatura segura sufre de fatiga electrónica, lo que reduce su vida útil y provoca fallos de rendimiento. Cuidar la pasta térmica no es un lujo técnico, es una inversión en la salud de tu computadora. Un equipo fresco es un equipo que te acompañará por muchos más años, manteniendo la misma agilidad que el primer día”.