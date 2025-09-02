HONOR lanza el Magic V5, su smartphone plegable más avanzado

Caracas. La compañía tecnológica HONOR anunció el lanzamiento de su dispositivo insignia más reciente, el HONOR Magic V5, un smartphone plegable que promete redefinir los estándares del mercado gracias a su diseño ultradelgado, un sistema de cámaras con inteligencia artificial y funciones avanzadas de productividad. Con esta presentación, la marca refuerza su estrategia de innovación y apuesta a expandir su ecosistema inteligente en la región.

Un diseño ultradelgado y ligero

El Magic V5 se distingue por su diseño elegante y dimensiones reducidas: apenas 8,8 milímetros de grosor y 217 gramos de peso. A pesar de su formato plegable, el equipo integra una batería de 5.820 mAh con tecnología Silicon-Carbon, diseñada para ofrecer mayor eficiencia energética y autonomía superior.

En materia de rendimiento, el teléfono está impulsado por la plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite, uno de los procesadores más potentes del mercado. Este componente permite un desempeño fluido en actividades que van desde el trabajo y la productividad hasta experiencias de entretenimiento y videojuegos de alto nivel.

Fotografía de nueva generación

Uno de los puntos fuertes del HONOR Magic V5 es su sistema fotográfico. El dispositivo incorpora el sistema de cámara AI Falcon, compuesto por un sensor teleobjetivo de 64 megapíxeles, una cámara principal de 50 MP y una ultra gran angular de 50 MP.

Este conjunto está respaldado por el motor de imagen AI de HONOR, lo que habilita funciones como retratos mejorados con IA, súper zoom y captura con detección de movimiento. Según la compañía, esta combinación convierte al Magic V5 en una herramienta sin precedentes dentro del segmento de los teléfonos plegables, donde la calidad fotográfica aún representa un desafío.

Productividad y multitarea al máximo nivel

Más allá de la estética y la fotografía, el dispositivo está orientado a la productividad. El Magic V5 cuenta con una pantalla interior de 7,95 pulgadas y una pantalla exterior de 6,43 pulgadas, ambas compatibles con lápiz óptico.

Una de sus innovaciones más relevantes es el modo Multi-Flex, que permite a los usuarios interactuar con hasta tres aplicaciones de manera simultánea en una misma vista. Esta función abre posibilidades para realizar videollamadas mientras se revisan documentos o se completan compras en línea, lo que convierte al dispositivo en una solución práctica para profesionales y usuarios multitarea.

Herramientas de inteligencia artificial

El HONOR Magic V5 integra además una serie de herramientas de inteligencia artificial orientadas a la creatividad y la comunicación. Entre ellas se incluyen funciones de edición de imágenes, generación de videos a partir de fotografías y traducción en tiempo real durante llamadas.

Estas prestaciones responden a la estrategia de HONOR de ofrecer a los usuarios soluciones que combinen hardware y software en un ecosistema centrado en la experiencia del cliente.

Opciones de diseño y colores

En cuanto a estilo, el nuevo plegable estará disponible en cuatro opciones de color: Blanco Marfil, Negro, Amanecer Dorado y Café Rojizo. Con esta gama, la compañía busca atraer tanto a quienes prefieren la elegancia clásica como a aquellos que apuestan por tonos más atrevidos y modernos.

El lanzamiento del Magic V5, de acuerdo con la empresa, reafirma su compromiso de mantenerse a la vanguardia y consolidar un ecosistema que combine innovación, diseño y funcionalidad.

Estrategia regional y mensaje institucional

La presentación del dispositivo ocurre en un contexto de creciente interés por los teléfonos plegables en mercados internacionales y regionales. La estrategia de HONOR apunta a fortalecer su portafolio en América Latina y a posicionarse frente a competidores que también han apostado por esta categoría.

En este marco, representantes locales expresaron: “Muy contentas de retomar el trabajo con HONOR, te cuento que a partir de hoy este cliente vuelve a nuestra cartera, así que me pongo a tus órdenes como siempre. Aprovecho y te presento a mi compañera Suly Sánchez que estará acompañándome con la cuenta”.

El regreso de la marca a la cartera de clientes locales refuerza la apuesta de HONOR por el mercado venezolano y latinoamericano, donde el segmento de gama alta sigue ganando relevancia.

Conclusión

Con el HONOR Magic V5, la compañía no solo presenta un nuevo smartphone plegable, sino que reafirma su papel como protagonista en la innovación tecnológica. Su combinación de diseño ultradelgado, potencia de procesamiento, sistema fotográfico avanzado y herramientas de inteligencia artificial lo convierten en una propuesta integral para usuarios exigentes que buscan productividad, creatividad y estilo en un solo dispositivo.