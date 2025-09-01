La arepa celebra su Día Mundial con la campaña “Mi Granito de Harina”

Ciudad Real. – La arepa, emblema culinario y cultural de Venezuela, vuelve a ocupar el centro de la escena internacional con la conmemoración de su Día Mundial y el lanzamiento de una iniciativa que busca reforzar identidad, memoria y solidaridad entre los venezolanos dentro y fuera del país: la campaña “Mi Granito de Harina”.

Lo que nació en 2012 como un encuentro ciudadano para animar el registro electoral en el exterior, conocido entonces como el “arepazo mundial”, se ha convertido en poco más de una década en una de las celebraciones gastronómicas más importantes de la diáspora venezolana. Desde aquel año, el segundo sábado de septiembre quedó establecido como la fecha oficial para encender budares en decenas de países y rendir homenaje a un alimento que, más allá de su sabor, se ha erigido como símbolo de unión y pertenencia.

Una tradición que evoluciona

En 2025, la conmemoración adquiere un nuevo matiz con la propuesta liderada por el comunicador Rafael Mourad, bajo la promoción de VenMundo, organización que desde hace años impulsa esta efeméride. La iniciativa “Mi Granito de Harina” busca trascender la simple degustación y apostar por la construcción de un relato colectivo que fortalezca los lazos culturales de la comunidad venezolana.

La campaña arranca con el estreno del primer video de una serie documental de más de 40 piezas, que recorrerán la historia de la arepa desde sus raíces indígenas con los cumanagotos hasta su expansión global como emblema de resistencia y unión. La producción combina relatos históricos, memorias familiares y testimonios de la diáspora, recreados con un enfoque lúdico que rescata figuras cotidianas como la pilandera, el molinero o la vendedora de arepas, personajes clave para entender el arraigo de este alimento en la vida diaria.

“La arepa no solo es un alimento, es un puente con nuestras raíces y un recordatorio de que Venezuela late en cada mesa. Con Mi Granito de Harina quiero invitar a cada venezolano a sumar su historia y a compartirla con el mundo”, señaló Mourad al presentar el proyecto.

Una propuesta con visión global

La iniciativa se apalanca en las plataformas digitales para alcanzar a millones de personas. Los videos estarán disponibles en las redes sociales oficiales del Día Mundial de la Arepa y de VenMundo, así como en las cuentas personales de Mourad. Instagram, Facebook, TikTok y X (antes Twitter) serán las vitrinas principales para difundir el mensaje y fomentar la participación.

Desde VenMundo subrayaron la trascendencia del proyecto: “Este proyecto nos recuerda que cada arepa compartida es mucho más que tradición: es identidad, unión y futuro para nuestra gente dentro y fuera de Venezuela”.

El carácter global de la campaña se refleja también en la invitación a los venezolanos alrededor del mundo a sumarse con contenidos en redes utilizando los hashtags oficiales:

#MesMundialDeLaArepa

#DiaMundialDeLaArepa

#MiGranitoDeHarina

#ArepazoMundial

La meta es consolidar una red de historias y celebraciones que trascienda fronteras, generando visibilidad y orgullo cultural en un contexto marcado por la migración.

Solidaridad en el corazón de la celebración

Más allá de la promoción cultural, el Día Mundial de la Arepa mantiene su compromiso social. Durante los últimos años se ha convertido en plataforma para actividades solidarias, desde donaciones hasta jornadas comunitarias.

Un ejemplo de ello es el programa “Dona Una Arepa”, creado por Tania Rimer, que canaliza esfuerzos colectivos para llevar alimento a personas en situación de vulnerabilidad. La propuesta busca mantener vivo el espíritu de que la arepa no solo representa tradición y sabor, sino también generosidad y apoyo mutuo.

Una celebración que crece

La edición 2025 corresponde al 14º Mes Mundial de la Arepa, un calendario festivo que se extiende durante todo septiembre, aunque su punto álgido se concentra en el segundo sábado del mes. En esa fecha, miles de budares se encienden al unísono en distintos rincones del planeta, convirtiendo la arepa en un estandarte de orgullo nacional y en un vínculo emocional para quienes viven lejos de Venezuela.

Más de una década después de aquel primer arepazo, la conmemoración no solo se mantiene vigente, sino que continúa creciendo en alcance y relevancia. La arepa, que alguna vez fue un símbolo íntimo de nostalgia y hogar, hoy se levanta como un emblema de futuro y resiliencia. Cada septiembre, millones de venezolanos en el mundo la sostienen en alto como gesto de identidad y esperanza.

La celebración de 2025, marcada por la innovación de “Mi Granito de Harina”, reafirma que la arepa es mucho más que un alimento: es una bandera cultural, un vehículo de unión y un recordatorio de que, sin importar la distancia, Venezuela sigue latiendo en cada mesa compartida.