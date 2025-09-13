HONOR impulsa sus “HONOR Days” en Costa Rica con descuentos y regalías durante setiembre

Caracas. – La marca global de tecnología HONOR anunció el inicio de su temporada de promociones en Costa Rica bajo el nombre de HONOR Days, una estrategia comercial que busca captar la atención de los consumidores a través de descuentos directos y obsequios en la compra de sus principales dispositivos móviles. La campaña se extenderá durante todo el mes de setiembre y estará disponible en diferentes canales de distribución.

Una apuesta por el mercado costarricense

HONOR, compañía con presencia creciente en América Latina, ratifica su interés por consolidarse en el mercado costarricense. Con la campaña HONOR Days, la firma introduce precios especiales en algunos de sus productos más recientes, tales como los smartphones HONOR 400 Pro, HONOR 400 y HONOR Magic 7 Lite.

Según informó la empresa, “HONOR Days llega a Costa Rica con descuentos y regalías imperdibles durante todo setiembre, HONOR lanza su temporada de promociones con precios especiales en smartphones como el HONOR 400 Pro, HONOR 400 y HONOR Magic 7 Lite”.

La estrategia de ventas contempla no solo precios reducidos, sino también el valor agregado de accesorios o dispositivos complementarios, lo que refuerza la relación costo–beneficio para el consumidor final.

Beneficios para los usuarios

Los clientes que participen en la promoción podrán acceder a descuentos de hasta ₡50.000 en la compra de los modelos seleccionados. Adicionalmente, se entregarán regalías en función del dispositivo adquirido y del punto de venta elegido. Entre los incentivos destacan la tableta HONOR Pad X7, el reloj inteligente HONOR Choice Watch 2i y los audífonos Earbuds X7i.

De esta manera, la compañía no solo impulsa la venta de smartphones, sino que también promueve la adopción de su ecosistema de productos interconectados, alineado con la tendencia global hacia soluciones tecnológicas integradas.

La oferta estará disponible hasta el 30 de setiembre o hasta agotar existencias, lo que crea un sentido de urgencia en el consumidor y dinamiza las compras dentro del período de vigencia.

Canales de distribución

Los productos y promociones de HONOR Days podrán encontrarse en las principales tiendas Kolbi, en los distribuidores autorizados de tecnología y en el portal de comercio electrónico oficial de la marca: tiendahonor.cr.

Este enfoque multicanal responde al comportamiento de consumo actual en Costa Rica, donde los compradores combinan la experiencia presencial con la digital antes de concretar sus adquisiciones.

Contexto del mercado

En los últimos años, Costa Rica se ha consolidado como un mercado atractivo para fabricantes de tecnología móvil. La creciente penetración de smartphones, el interés por dispositivos inteligentes y la preferencia de los consumidores por marcas que ofrezcan innovación a precios competitivos han creado un entorno favorable para empresas como HONOR.

La estrategia de promociones temporales, como la implementada en HONOR Days, resulta efectiva en la región, ya que combina el atractivo de descuentos directos con beneficios adicionales que refuerzan la fidelidad de marca.

Perspectivas

Con esta campaña, HONOR refuerza su posicionamiento en Centroamérica y apunta a fortalecer su participación de mercado frente a competidores establecidos. El lanzamiento de promociones con regalías busca diferenciar la propuesta de valor, incentivando al consumidor a optar por la marca en un segmento donde la decisión de compra suele estar marcada por el precio y las funcionalidades del dispositivo.

La compañía destacó en su comunicado que “los usuarios podrán disfrutar de ahorros de hasta ₡50.000 y recibir regalías como el HONOR Pad X7, HONOR Choice Watch 2i o los Earbuds X7i, según el modelo y la tienda. Las ofertas estarán disponibles en tiendas Kolbi, principales distribuidores de tecnología y en tiendahonor.cr, hasta el 30 de setiembre o hasta agotar existencias”.

Conclusión

La llegada de HONOR Days a Costa Rica se presenta como un movimiento estratégico en el marco de la expansión regional de la marca. Con descuentos significativos y regalos atractivos, HONOR busca no solo incrementar sus ventas en el corto plazo, sino también fortalecer la relación con sus clientes, fomentando la adopción de su ecosistema tecnológico.

La campaña confirma la apuesta de la empresa por mercados latinoamericanos, donde la competencia es intensa, pero también existe un amplio margen de crecimiento para las marcas que logren combinar innovación, precio competitivo y valor agregado.