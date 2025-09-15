Peseuvistas anuncian defensa estratégica del estado Anzoátegui

Anzoátegui, Venezuela. — El estado Anzoátegui, uno de los territorios más relevantes para la economía nacional por su aporte energético e industrial, ha sido declarado por el oficialismo como un eje estratégico en la defensa de la revolución bolivariana. Así lo aseguró el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Luis Figuera, al destacar el valor geopolítico de la entidad y la disposición de sus habitantes a enfrentar cualquier amenaza externa.

Relevancia energética y geoestratégica

Figuera afirmó que Anzoátegui constituye un “territorio estratégico para la revolución bolivariana”, debido a la presencia de la Faja Petrolífera del Orinoco, la abundancia de gas natural y su acceso directo al mar Caribe. Explicó que la región dispone de infraestructura crítica para el desarrollo económico, entre la que destacan una refinería, un complejo petroquímico, aeropuertos y terminales marítimos.

Según el dirigente, estas características no solo fortalecen la capacidad productiva de la región, sino que también la convierten en un “objetivo atractivo para cualquier fuerza invasora”. En consecuencia, dijo, “milicianos, el ejército y el pueblo en general, están dispuesto a defender cada centímetro de la tierra anzoateguiense”.

Coordinación política y militar

El portavoz del PSUV aseguró que la dirigencia política local y el mando militar han asumido de manera conjunta el compromiso de resguardar la soberanía del estado. Mencionó que el liderazgo está encabezado por el gobernador Luis Marcano, la dirección regional del partido y la Redi Oriental, quienes “están consciente del papel que deben cumplir ante la amenaza imperial”.

Figuera agregó que el alistamiento de milicianos ha tenido una alta participación en Anzoátegui, posicionándolo como uno de los estados con mayor nivel de organización ciudadana en tareas de defensa territorial.

“Nuestro pueblo cuenta con una histórica tradición de resistencia, aquí derrotamos al imperio español y sepultamos al primer caudillo José Tomàs Boves, ese heroísmo del cual somos herederos es, sin duda, una de las virtudes más poderosas de un pueblo pacífico y amante de la paz, pero dispuesto a defender su soberanía a cualquier costo”, expresó.

Doctrina de “guerra de todo un pueblo”

El dirigente socialista insistió en que, frente a un eventual escenario de conflicto, la población aplicará el precepto de la “guerra de todo un pueblo”. Según sus palabras, cada habitante tendrá una función en la defensa del territorio: “cada ciudadano tendrá un medio, un lugar y una forma de enfrentar al enemigo hasta lograr la victoria”.

Este enfoque, apuntó, busca integrar a todos los sectores sociales y productivos en labores de resguardo, desde la población civil hasta las instituciones públicas, bajo un esquema que refuerce la cohesión local y la resistencia organizada.

Un mensaje con carga histórica

El discurso de Figuera también se apoyó en referencias históricas para resaltar la identidad combativa de los anzoatiguenses. Recordó los episodios de la independencia frente al dominio español y aseguró que ese legado de lucha sigue vigente en la actualidad.

Al respecto, expresó: “los preceptos de la guerra convencional siempre han fracasado ante el heroísmo y la voluntad de los pueblos decididos a ser libres. En las montañas de Anzoátegui vamos a enterrar los restos de un imperio en crisis terminal”.

Transición a una “defensa activa y armada”

Finalmente, el dirigente oficialista adelantó que la organización regional se encuentra en proceso de fortalecer su esquema de seguridad. “Nuestra organización pasara a una fase de defensa activa y armada. Cada habitante de nuestro territorio es un miliciano que cumple una labor concreta en defensa de la soberanía”, puntualizó.

Con estas declaraciones, el PSUV busca resaltar el rol estratégico de Anzoátegui no solo como motor de la economía venezolana —gracias a sus vastos recursos petroleros y gasíferos—, sino también como pieza clave en la narrativa política y militar del gobierno frente a lo que califica como presiones externas.