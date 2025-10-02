HONOR impulsa la narración visual con función AI que convierte fotos en videos

San José, Costa Rica. Setiembre 2025. – En un entorno digital donde los usuarios demandan cada vez más recursos expresivos para compartir experiencias, HONOR presentó en su nueva Serie HONOR 400 una herramienta de inteligencia artificial capaz de transformar fotografías en clips dinámicos. Se trata de Imagen a video AI, una innovación que busca simplificar el proceso creativo y acercar la edición audiovisual a todo tipo de usuarios.

La propuesta responde a una tendencia global: las fotografías, aunque capturan momentos valiosos, a menudo se quedan cortas al intentar narrar una historia completa. En este contexto, la inteligencia artificial se convierte en una aliada creativa que amplía las posibilidades de contar historias a través de dispositivos móviles. Con esta función, disponible en los modelos HONOR 400 y HONOR 400 Pro, la compañía apuesta por ofrecer una forma más intuitiva de expresión visual.

Una experiencia intuitiva para principiantes

La empresa señala que *“Imagen a video AI permite transformar una colección de fotos en un clip dinámico, sin necesidad de experiencia en edición”**.

El proceso se integra directamente en la aplicación de galería de los dispositivos. Para activarlo, el usuario debe abrir la galería, seleccionar las imágenes que desee utilizar —ya sean retratos, paisajes, ilustraciones o creaciones con IA— y elegir la opción Crear > Image to Video. A partir de allí, el sistema procesa automáticamente el contenido, generando secuencias fluidas que pueden compartirse en redes sociales o usarse en proyectos personales.

De acuerdo con HONOR, la generación de clips toma cerca de un minuto por cada cinco segundos de video. Una vez finalizado, el resultado puede exportarse en formato MP4 o como “foto en movimiento”, disponible en proporciones 16:9 o 9:16, adaptables a las principales plataformas digitales.

Recomendaciones técnicas

HONOR aconseja a los usuarios seguir ciertas pautas para optimizar la experiencia: mantener el dispositivo en posición horizontal, desactivar la rotación automática, no cerrar aplicaciones durante el proceso y garantizar una conexión de red estable. También se sugiere emplear imágenes con buena relación de aspecto, evitando recortes que puedan distorsionar la composición, y abstenerse de incluir contenido sensible como rostros de celebridades o símbolos políticos.

Asimismo, se recomienda mantener la pantalla encendida al menos diez minutos para asegurar que el procedimiento se complete sin interrupciones.

Usos cotidianos de la herramienta

La función Imagen a video AI busca convertirse en un recurso versátil en la vida diaria de los usuarios. La compañía propone tres escenarios concretos:

Crónicas de viajes: al regresar de una escapada, se pueden agrupar los mejores paisajes, retratos o detalles del recorrido para transformarlos en un breve metraje que refleje el espíritu del viaje.

Relatos visuales: ordenar fotos de la evolución de una mascota o de un jardín y crear un video que muestre la transformación a lo largo del tiempo.

Muestras creativas: para artistas, fotógrafos o diseñadores, convertir el proceso —desde bocetos hasta la obra final— en una presentación fluida, ideal para portafolios o redes sociales.

Más allá del video: otras funciones de IA

La Serie HONOR 400 no se limita a esta innovación. Incluye también herramientas como la eliminación de transeúntes con IA, que permite obtener composiciones más limpias; el escalado y mejora de definición de fotos antiguas; la captura inteligente que congela movimiento con precisión; y el modo retrato Harcourt, que añade un toque artístico inspirado en el histórico estudio parisino.

Todas estas funciones operan bajo el sistema MagicOS 9.0, diseñado para ofrecer transiciones fluidas y una experiencia optimizada en el uso diario.

Estrategia de innovación y disponibilidad

HONOR subraya que la función aún se encuentra en fase de prueba. La empresa aclara: “Imagen a video con AI actualmente sólo está disponible en una versión de prueba limitada. El uso diario está sujeto a restricciones, y la disponibilidad puede ser ajustada o suspendida después del 31 de diciembre del 2025 (GMT+8)”.

Este detalle refleja que la disponibilidad dependerá de ajustes técnicos y de acuerdos con terceros, por lo que las condiciones podrían variar sin previo aviso.

Los interesados pueden acceder a más información en la tienda en línea de HONOR (https://tiendahonor.cr), en el sitio oficial regional (https://www.honor.com/cam/) o en las cuentas de redes sociales de Facebook e Instagram de la marca.

HONOR: perfil corporativo

Fundada en 2013, HONOR se ha consolidado como un proveedor global de dispositivos inteligentes. La compañía sostiene que su objetivo es convertirse en una firma tecnológica icónica, habilitando una vida inteligente en todos los escenarios y canales.

Con un enfoque estratégico en innovación, calidad y servicio, HONOR invierte de manera constante en investigación y desarrollo, buscando generar productos que empoderen a los usuarios y fortalezcan un portafolio cada vez más diversificado.

Con la llegada de la Serie HONOR 400 y funciones como Imagen a video AI, la marca reafirma su apuesta por la innovación en fotografía móvil y por facilitar nuevas formas de expresión en un mundo digital cada vez más visual.