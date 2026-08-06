Hisense mantiene la máxima calificación EcoVadis Platinum por segundo año consecutivo por su desempeño sostenible

Hisense, compañía global especializada en innovación tecnológica y fabricación de dispositivos electrónicos, volvió a ser reconocida entre las empresas con mejor desempeño en materia de sostenibilidad tras obtener por segundo año consecutivo la Medalla Platino de EcoVadis.

Las operaciones de fabricación de la compañía en Europa alcanzaron una puntuación de 89 sobre 100 en la evaluación internacional, ubicándose dentro del 1 % de las empresas mejor valoradas a nivel mundial por sus prácticas sostenibles.

El reconocimiento refuerza la estrategia de Hisense de integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza dentro de sus procesos operativos y de negocio, en un contexto donde la sostenibilidad se ha convertido en un factor clave para empresas, inversionistas y consumidores.

EcoVadis reconoce la gestión sostenible de Hisense en Europa

La evaluación de EcoVadis analiza diferentes aspectos relacionados con la sostenibilidad empresarial, incluyendo la gestión ambiental, las condiciones laborales, las prácticas responsables con proveedores y los sistemas de gobernanza corporativa.

A través de esta metodología, la plataforma examina las políticas implementadas por las compañías, los sistemas de gestión utilizados y los resultados obtenidos, ofreciendo una valoración independiente sobre la integración de la sostenibilidad en las operaciones empresariales.

Para Hisense, la obtención de la Medalla Platino refleja un proceso continuo de fortalecimiento de sus prácticas sostenibles en sus centros de producción europeos.

Durante los últimos años, la compañía ha impulsado mejoras en sus sistemas de gestión ambiental y energética, ha ampliado sus mecanismos de gobernanza sostenible y ha incrementado la transparencia mediante informes revisados externamente.

Además, la empresa ha incorporado requisitos de sostenibilidad dentro de su cadena de suministro con el objetivo de promover prácticas responsables entre sus socios comerciales.

Inversiones en energía renovable y economía circular

Entre las iniciativas desarrolladas por Hisense destacan la instalación de 5,3 MW de capacidad solar en Velenje, proyectos destinados a la reutilización de agua en sus procesos productivos, el incremento del uso de materiales reciclados y la implementación de soluciones de embalaje completamente reciclables.

La compañía también ha reforzado la verificación independiente de sus informes de sostenibilidad y de sus datos relacionados con la huella de carbono, además de establecer programas de evaluación y diligencia debida para sus proveedores.

El desempeño sostenible de Hisense también está respaldado por certificaciones y estándares internacionales, entre ellos la certificación SA8000 de responsabilidad social, la norma ISO 14001 de gestión ambiental, la ISO 50001 de gestión energética y el registro EMAS.

Asimismo, la empresa continúa participando activamente en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, iniciativa orientada a promover principios responsables en áreas como derechos humanos, trabajo, medioambiente y lucha contra la corrupción.

Un elemento destacado del reconocimiento obtenido este año es la continuidad del desempeño. La empresa evaluada, Gorenje gospodinjski aparati d.o.o., responsable de las operaciones de fabricación europeas de Hisense, mantiene la posición de ser el único gran fabricante de electrodomésticos que ha conseguido la distinción EcoVadis Platinum durante dos años consecutivos.

Hisense apuesta por la sostenibilidad como parte de su estrategia empresarial

«Recibir la Medalla Platino de EcoVadis por segundo año consecutivo demuestra que los compromisos a largo plazo pueden traducirse en resultados medibles. La sostenibilidad hoy en día requiere la misma disciplina que cualquier otra prioridad comercial: objetivos claros, datos fiables, una gobernanza sólida y una ejecución coherente. Este reconocimiento refleja el esfuerzo colectivo de los equipos de toda nuestra organización que continúan elevando los estándares en todas las áreas del negocio», afirmó Hanson Han, CEO de Hisense Europa.

El reconocimiento llega en un momento en que las expectativas de clientes, socios comerciales, inversionistas y organismos reguladores están aumentando respecto a la responsabilidad ambiental y social de las compañías.

Las evaluaciones independientes como la realizada por EcoVadis permiten establecer referencias objetivas para medir avances, identificar áreas de mejora y fortalecer la transparencia corporativa.

Para Hisense, la certificación Platinum representa tanto una validación externa del trabajo realizado como un compromiso para continuar desarrollando modelos de fabricación más sostenibles.

La compañía aseguró que seguirá enfocada en mejorar sus prácticas responsables, impulsar procesos productivos eficientes y desarrollar soluciones tecnológicas que generen valor a largo plazo para sus clientes, socios y la sociedad.