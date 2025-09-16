HIF Global impulsa megaproyecto de e-Fuels en Texas con tecnología de electrólisis estadounidense

Caracas — Venezuela Business Desk

HIF Global, líder mundial en combustibles sintéticos o e-Fuels, anunció este martes un acuerdo estratégico con la compañía Electric Hydrogen (EH2) para el suministro de sistemas de electrólisis de última generación en la planta de e-Fuels que desarrolla en Texas, Estados Unidos.

La decisión representa un paso clave en el fortalecimiento de la cadena de valor de los combustibles limpios en Norteamérica y posiciona a la industria estadounidense como un referente global en innovación energética.

Proyecto industrial de gran magnitud

La nueva instalación en Matagorda, Texas, será uno de los mayores complejos en el mundo en desplegar electrólisis fabricada en territorio estadounidense. El objetivo es establecer un nuevo estándar en la producción industrial de e-Metanol, con costos reducidos y competitividad a escala global.

Meg Gentle, directora ejecutiva de HIF Global, destacó la relevancia de esta apuesta: “The project will be one of the world’s largest deployments of American-made electrolyzers, establishing a new benchmark for e-Methanol production at industrial scale, and driving U.S. energy leadership and economic development deep in the heart of Texas. HIF’s selection of Electric Hydrogen electrolyzers was made possible by the committed leadership of key senators establishing U.S. dominance in advanced energy markets.”

La iniciativa busca no solo producir combustibles limpios, sino también impulsar el liderazgo energético de Estados Unidos y generar oportunidades de desarrollo económico en Texas.

Innovación tecnológica con sello local

Los electrólizadores de alta potencia de Electric Hydrogen están diseñados y fabricados en Estados Unidos. Esta tecnología se centra en la modularización, lo que permite abaratar costos y acelerar los tiempos de construcción, aspectos decisivos para proyectos de gran escala.

El corazón de estos sistemas, los stacks electroquímicos, se fabrica en la gigafactoría de la compañía en Devens, Massachusetts, mientras que el resto de los equipos se produce en Texas. Este esquema consolida la importancia estratégica de la manufactura local y refuerza el papel de la industria estadounidense en la cadena de suministro global de energía.

Renato Pereira, director ejecutivo de HIF USA, afirmó: “HIF is building the future of American energy—one that relies on U.S. technology, U.S. manufacturing, and U.S. workers. Electric Hydrogen brings American innovation and industrial-scale performance to our HIF Matagorda e-Fuels facility. Together, we’re showing that advanced fuels produced here in Texas are the most competitive worldwide, propelling the U.S. to the leadership position in low emission energy production.”

Competencia internacional y liderazgo energético

El acuerdo también tiene un trasfondo geopolítico. En un mercado de tecnología dominado por exportaciones chinas, Electric Hydrogen busca demostrar que las soluciones fabricadas en Estados Unidos pueden alcanzar los objetivos más exigentes en rendimiento y costos.

Raffi Garabedian, director ejecutivo de Electric Hydrogen, resaltó: “Electric Hydrogen is proud to partner with HIF to deploy our advanced electrolyzer systems at unprecedented scale. This is a defining moment for American leadership in breakthrough energy technology, a sector currently dominated by Chinese exports. It proves that U.S.-built solutions can meet the toughest performance and cost targets – at the scale needed to reindustrialize our country and lead global trade in new energies.”

Perspectivas de mercado

El proyecto de Matagorda no solo será un referente tecnológico, sino también un motor para acelerar la descarbonización en sectores difíciles de electrificar, como el transporte marítimo y la industria química.

Especialistas coinciden en que el desarrollo de combustibles sintéticos como el e-Metanol es clave para reducir las emisiones y ofrecer alternativas competitivas frente a los combustibles fósiles. La combinación de innovación, producción nacional y respaldo político federal coloca a HIF Global y a Electric Hydrogen en una posición estratégica para liderar la transición energética mundial.

Con este acuerdo, Texas se consolida como epicentro de la nueva generación de energía limpia, mostrando que la competitividad internacional puede construirse desde la base tecnológica y productiva de Estados Unidos.