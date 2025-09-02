Hailey Bieber se convierte en el nuevo rostro global de DKNY en su campaña Otoño 2025

Nueva York. — La icónica firma de moda DKNY anunció el lanzamiento de su campaña Otoño 2025, protagonizada por Hailey Bieber como nueva imagen global de la marca. La colaboración marca un hito en la estrategia de la compañía, al apostar por una figura reconocida mundialmente que refleja la esencia neoyorquina con una mirada moderna, segura y auténtica.

Una musa contemporánea

Hailey Bieber es presentada como una musa de la actualidad, capaz de conjugar confianza, visión creativa y un estilo intuitivo que conecta con distintas generaciones. Su trayectoria como modelo internacional, emprendedora y ahora madre, la convierte en un referente que trasciende fronteras, integrando mundos tan diversos como la moda, el arte, los negocios y el glamour, sin perder autenticidad.

A lo largo de la campaña, la personalidad de Bieber se refleja en cada estilismo, resaltando su capacidad para mezclar pasado y presente. La colección combina clásicos reinterpretados de la cápsula DKNY est. 1989 con siluetas contemporáneas, logrando una propuesta fresca y versátil que responde a las demandas del consumidor actual.

Voces de la empresa

Jeff Goldfarb, vicepresidente ejecutivo de G-III Apparel Group, destacó la importancia de esta alianza: “We are excited to have Hailey as the global face of DKNY. Beyond her phenomenal success story, she has an aspirational yet relatable style that captures our brand ethos. Hailey gives off incredible energy through her attitude and style that captures the spirit of New York.”

De igual manera, Jacki Bouza, vicepresidenta sénior de Marketing Global y Comunicaciones de G-III Apparel Group, señaló: “DKNY’s Fall 2025 campaign starring Hailey captures the brand’s timeless and iconic style, bringing New York’s energy to audiences globally. Launching today on @DKNY social channels, the campaign will debut worldwide through a diverse media mix, leading with impactful social, digital, premium outdoor, print and influencer partnerships.”

Estas declaraciones refuerzan el objetivo de DKNY de consolidar una narrativa aspiracional que, al mismo tiempo, mantenga cercanía con el público global, proyectando la energía inconfundible de Nueva York.

Detalles de la propuesta visual

Las fotografías, realizadas por Mikael Jansson en un almacén con estética industrial, resaltan la crudeza urbana de la ciudad como telón de fondo. Entre las piezas principales destacan:

Un blazer negro estructurado combinado con camisa blanca impecable, denim relajado y mocasines robustos, en clara alusión al estilo off-duty.

Una chaqueta varsity reinterpretada con letras en neón, que mezcla nostalgia con modernidad callejera.

Un conjunto total denim, compuesto por chaqueta amplia y jeans, que transmite una sensualidad vivida y desenfadada.

Un blazer de cuadros Glen en versión oversized, acompañado de capas escultóricas que renuevan la sastrería contemporánea con el sello de Bieber.

Asimismo, la colección introduce abrigos voluminosos en contraste con prendas ajustadas, logrando un equilibrio entre lo sofisticado y lo relajado. Entre ellos, destacan un abrigo de piel sintética negro y una bomber de cuero marrón, piezas que encarnan la estética de la moda urbana pulida.

Los accesorios también tienen un rol protagónico: el nuevo Hadlee Bag, el Paula Commuter Tote y el Chana ’89 bag reeditado, todos concebidos como piezas de declaración. El conjunto se completa con un ícono indiscutible de la ciudad: la gorra de los New York Yankees™, reinventada en una colaboración oficial con DKNY que incorpora el logotipo de la marca.

El color amarillo característico de los taxis neoyorquinos aparece de forma puntual en la campaña, evocando el ADN original de la firma mientras se actualiza para las audiencias contemporáneas.

Estrategia de difusión global

El lanzamiento oficial se realizó a través de los canales digitales de DKNY, incluyendo su cuenta en @DKNY. La campaña tendrá un despliegue internacional mediante una estrategia integral que combina medios digitales, publicidad exterior de alto impacto, impresos premium y colaboraciones con influencers.

La colección Otoño 2025 ya está disponible para la compra global en el sitio oficial DKNY.com y en minoristas seleccionados alrededor del mundo. Con esta iniciativa, la firma busca reafirmar su relevancia en el competitivo mercado de la moda urbana, reforzando el vínculo entre sus raíces neoyorquinas y las nuevas generaciones de consumidores.