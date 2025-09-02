Electric Hydrogen refuerza operaciones en Europa con nombramiento de nuevo gerente general

Caracas. – La compañía estadounidense Electric Hydrogen, fabricante de HYPRPlant, una solución integral para la producción de hidrógeno renovable a escala industrial, anunció el nombramiento de Bruno Forget como su nuevo Gerente General para Europa, Medio Oriente y Norte de África (MENA). El anuncio, realizado desde Londres a través de GlobeNewswire, marca un hito en la estrategia de expansión internacional de la empresa, que busca consolidarse en mercados donde la transición energética avanza con rapidez.

Liderazgo estratégico para Europa y MENA

Forget será responsable de dirigir la estrategia de Electric Hydrogen en Europa y la región MENA, supervisar la entrega de HYPRPlant y gestionar los servicios de ingeniería asociados. Además, tendrá el reto de ampliar la presencia global de la compañía, desarrollando nuevas oportunidades comerciales y garantizando la ejecución de proyectos a gran escala en un contexto de creciente demanda de hidrógeno renovable.

Este movimiento responde al compromiso de la empresa con la construcción de plantas de hidrógeno verde que no solo sean eficientes, sino también de bajo costo. Con ello, Electric Hydrogen busca convertirse en un socio clave para gobiernos y empresas que persiguen sus metas de descarbonización y seguridad energética.

Una carrera de más de 20 años en la industria del hidrógeno

Bruno Forget es un ejecutivo reconocido dentro del sector energético, con más de dos décadas de experiencia a lo largo de la cadena de valor del hidrógeno en Canadá, Europa y Asia. Su carrera incluye posiciones de liderazgo en compañías de renombre como Air Liquide, Cummins y Plug Power, lo que le ha permitido desarrollar una visión global sobre los desafíos técnicos, económicos y comerciales del sector.

La incorporación de Forget es considerada por analistas como un paso clave para que Electric Hydrogen gane terreno en el mercado europeo, caracterizado por proyectos industriales a gran escala y un entorno regulatorio que favorece la inversión en tecnologías limpias.

HYPRPlant: proyectos en Europa y América

La tecnología de Electric Hydrogen ya está contemplada en proyectos estratégicos. En Europa, participará en la planta Green Wilhelmshaven de Uniper, con capacidad de 200 megavatios (MW) en Alemania. En Estados Unidos, el sistema HYPRPlant se implementará en la instalación de combustibles sostenibles e-SAF de Infinium, ubicada en West Pecos, Texas.

Un elemento diferenciador de HYPRPlant es su optimización para integrarse con sistemas eléctricos provistos por el fabricante español Ingeteam, lo que refuerza la cadena de suministro europea y consolida alianzas estratégicas en la región.

Voces desde la compañía

El nombramiento recibió el respaldo de directivos de alto nivel. Jason Mortimer, vicepresidente senior de Global Commercial en Electric Hydrogen, destacó la trayectoria de Forget al afirmar:

“Bruno brings unparalleled depth of experience in hydrogen markets, electrolyzer project delivery and leading strong commercial teams. His leadership will help us meet strong European demand for HYPRPlants as project developers look to manage their total installed costs and meet aggressive development timelines.”

Por su parte, el propio Forget subrayó la relevancia del hidrógeno en los objetivos europeos de competitividad y seguridad energética:

“Hydrogen has a huge role to play in helping Europe reach its energy security and industrial competitiveness goals,” said Forget. “Electric Hydrogen is pulling all the right levers to make renewable hydrogen economic today. I am thrilled to be leading the effort to deliver this category-defining product to European customers.”

Hidrógeno renovable: clave para la transición energética

El hidrógeno verde se ha convertido en una tecnología esencial para los planes de descarbonización de Europa. Su capacidad para reemplazar combustibles fósiles en sectores como la industria pesada y el transporte lo hace indispensable en la carrera hacia la neutralidad climática.

Electric Hydrogen busca aprovechar esta coyuntura con una propuesta que combina innovación tecnológica, reducción de costos y capacidad de implementación a gran escala. Su sistema HYPRPlant, con módulos de electrólisis de 100 MW, apunta a satisfacer las exigencias de un mercado que prioriza eficiencia y rapidez en la puesta en marcha de proyectos.

Proyección internacional y perspectivas

La estrategia de expansión de Electric Hydrogen no se limita a Europa. La compañía mantiene una cartera diversificada de proyectos en América del Norte y alianzas con fabricantes y proveedores en distintas regiones, con el objetivo de posicionar su tecnología como referencia global en el sector del hidrógeno renovable.

El nombramiento de Forget envía una señal clara: la empresa pretende convertirse en líder en la provisión de soluciones que hagan del hidrógeno una alternativa competitiva y sostenible frente a las fuentes tradicionales de energía. Con ello, Electric Hydrogen no solo amplía su presencia internacional, sino que refuerza la idea de que el hidrógeno será un pilar fundamental de la economía baja en carbono.