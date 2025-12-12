Gran Modelo Venezuela 2025 celebró con éxito su Edición Extravaganza y fortaleció el impulso de la moda nacional

Caracas — El certamen “Gran Modelo Venezuela 2025” presentó con éxito su esperada Edición Extravaganza, un encuentro que reunió a figuras claves de la industria de la moda, agencias de modelos, diseñadores y marcas patrocinantes. El evento, realizado el 10 de diciembre en el Salón Boyacá del Círculo Militar de Caracas, consolidó su posición como una de las plataformas de mayor impacto en la proyección de nuevos talentos y en el crecimiento económico del sector moda en el país.

Una edición que celebró 23 años de trayectoria

La organización destacó que el espectáculo arribó a sus 23 años, un logro que permitió fortalecer su propuesta visual y conceptual. En esta ocasión, se exhibieron las piezas más recientes de la Alta Moda venezolana, con la participación del diseñador Jesús Quintero By Gadiel y la propuesta invitada de Retro Store, marca liderada por Eleazar Velásquez. Estas presentaciones aportaron un componente comercial y estético relevante, en un momento en que la moda nacional continúa impulsando emprendimientos, empleos y colaboraciones creativas.

Apertura con derroche de glamour y reconocimiento al diseño

El show abrió con un performance de lujo protagonizado por los ganadores de la edición anterior y los 19 concursantes de esta nueva edición. Los participantes desfilaron piezas elaboradas por ellos mismos, reforzando la visión del certamen de promover la creatividad integral en la formación de modelos.

En esta primera etapa, el jurado otorgó el título de “Mejor Diseño de Extravaganza” a Luisana Torrealba y Oscar Febres, en reconocimiento al ingenio aplicado en sus confecciones. Este premio subraya la creciente importancia del diseño emergente dentro de la economía creativa venezolana.

Selección de ganadores en diversas categorías

Luego de la presentación inicial, el Jurado Calificador —conformado por especialistas del sector publicitario, de la moda y de pautas comerciales de interés nacional— anunció a los triunfadores de la noche.

Los seleccionados en la categoría principal fueron:

Brenda Vanegas y Oscar Febres, ganadores en la Categoría Top del “Gran Modelo Venezuela 2025”.

El certamen también entregó reconocimientos en categorías especiales, con el objetivo de descentralizar oportunidades y dar visibilidad a talentos de distintas regiones:

Categoría “Gran Modelo Margarita Island” : Marlin Salcedo y Leo Alcar.

Categoría “Gran Modelo Los Roques”: Luisana Torrealba y Santiago Pereira.

Estas divisiones buscan ampliar la presencia del modelaje venezolano en mercados turísticos y comerciales estratégicos del país.

Dirección y producción: una estructura profesional consolidada

El “Gran Modelo Venezuela” contó una vez más con la dirección de Alba Achique y José Gregorio Barreto, representantes de la Escuela y Agencia de Modelos “Garbo and Class”, institución reconocida por su trayectoria en formación profesional.

El equipo de producción incluyó a:

Ismelys Velásquez , Animadora Oficial

JABA , Director Creativo

Gisel Rodríguez , Coordinadora

Alejandro Martínez Oviedo y Karlis Ramos, Asistencia General

Esta estructura operativa aseguró un evento con altos estándares técnicos y visuales, alineado con las exigencias comerciales actuales del sector moda.

Premios que impulsan la carrera de los nuevos talentos

Los ganadores recibieron distintos incentivos otorgados por las marcas patrocinantes, entre ellos:

Contratos exclusivos con la Agencia “Garbo and Class” , una oportunidad determinante para posicionarse en la industria.

Equipos electrónicos de telefonía de alta gama, herramientas esenciales para gestión de imagen, networking y promoción profesional.

Estos premios refuerzan el rol del certamen como un acelerador de carreras en un mercado cada vez más competitivo y digitalizado.

Un evento que continúa ampliando su impacto en la economía creativa

La edición Extravaganza del “Gran Modelo Venezuela 2025” no solo celebró el talento emergente, sino que reafirmó el impacto económico de la moda en el país. La industria continúa moviendo producción textil, servicios audiovisuales, publicidad, comercio y formación profesional, generando un ecosistema que aporta dinamismo a sectores conexos.

Con 23 años de trayectoria, los organizadores señalaron que el certamen seguirá fortaleciendo alianzas con diseñadores, marcas y empresas, con el objetivo de posicionar al talento venezolano en espacios nacionales e internacionales.