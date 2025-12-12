Quorum Software designa a Kathleen Creech como vicepresidenta ejecutiva y Chief People Officer para fortalecer su estrategia global de talento

HOUSTON — Quorum Software, proveedor global de soluciones tecnológicas para la industria energética, anunció el 11 de diciembre de 2025 el nombramiento de Kathleen Creech como Executive Vice President y Chief People Officer (CPO). La decisión forma parte de la estrategia de la compañía para reforzar su cultura corporativa, acelerar el desarrollo de capacidades internas y asegurar la alineación entre su estrategia de talento y sus prioridades de crecimiento a escala internacional.

En su nuevo rol, Creech liderará la organización global de People and Talent y trabajará de la mano del equipo ejecutivo para garantizar una experiencia laboral consistente y basada en la confianza en todas las regiones donde opera la empresa. El enfoque de su gestión estará orientado a respaldar la expansión global de Quorum con procesos, liderazgo y estructuras fortalecidas.

Una ejecutiva con amplia experiencia en compañías tecnológicas internacionales

Antes de sumarse a Quorum Software, Creech ocupó roles destacados en la gestión estratégica de recursos humanos dentro de empresas tecnológicas de alcance global. Se desempeñó como Chief People Officer en Diebold Nixdorf, Snap One y Manhattan Associates, además de asumir responsabilidades de liderazgo senior en NCR. Su trayectoria profesional abarca la dirección de equipos de RR. HH. distribuidos internacionalmente, la implementación de modelos modernos de talento y la evolución de programas de liderazgo, compromiso organizacional y recompensas integrales.

Estas credenciales la posicionan como una pieza clave para la nueva etapa de transformación en la que Quorum busca consolidar su cultura, fortalecer capacidades de liderazgo y acelerar su desempeño empresarial en un sector energético cada vez más competitivo y tecnológicamente sofisticado.

Visión estratégica desde el liderazgo corporativo

El CEO de la compañía, Paul Langenbahn, destacó el impacto que Creech puede generar en el desarrollo organizacional y en la traducción de las prioridades estratégicas en resultados tangibles para los empleados y clientes. “Kathleen is a builder who translates strategy into talent outcomes,” afirmó. “Her track record transforming HR operating models, scaling leadership capability, and aligning culture to strategy will help us empower every team member to do their best work and create even more value for our customers”.

Las declaraciones reflejan la importancia que Quorum asigna a la gestión del talento como uno de los pilares centrales de su crecimiento. En un entorno energético caracterizado por la digitalización acelerada, la escasez de talento especializado y la necesidad de culturas más ágiles, la compañía apunta a fortalecer sus bases internas para competir globalmente.

Prioridades de gestión: claridad, capacidades y cultura

La nueva CPO enfatizó la necesidad de potenciar tanto a los líderes como a los equipos a través de sistemas más robustos y prácticas modernas de trabajo. “Quorum’s next HR transformation chapter is about clarity, capability, and culture,” expresó Creech. “My priority is to equip leaders and teams with the systems and skills that create consistent, high-trust employee experiences—so we move faster, develop talent at every level, and turn strategy into results.”

Su mandato cubrirá áreas estratégicas como el desarrollo de liderazgo, planificación de la fuerza laboral, efectividad organizacional, desempeño y recompensas, iniciativas de inclusión, y programas de compromiso de los empleados. También desempeñará un papel central en la modernización de procesos y en la incorporación de analítica avanzada para sustentar decisiones de talento basadas en datos.

Implicaciones para el sector y relevancia regional

Para los mercados empresariales de Venezuela y América Latina, el enfoque de Quorum Software refleja tendencias globales que también comienzan a consolidarse en la región: modelos de recursos humanos más digitales, culturas organizacionales centradas en la confianza y estructuras ágiles capaces de adaptarse a contextos de transformación acelerada.

El nombramiento de Creech no solo representa un fortalecimiento de la dirección interna de la compañía, sino que también destaca la relevancia estratégica del talento como motor de competitividad y evolución en la industria energética. Con este paso, Quorum se posiciona para avanzar con mayor cohesión cultural, capacidades fortalecidas y una visión clara del rol del capital humano en su ruta de crecimiento global.