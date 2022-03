‘Gran Hermano Vip’, Biagio D’Anelli Descargado por Miriana Trevisan: ‘Ni una llamada de teléfono’

La comentarista de televisión, invitada de «Tarde», relata lo sucedido: «Después del episodio fui al contenedor a saludar, ella tenía un problema con el pin del celular y luego me dijo»Deje su número con mi agenteEntonces te invitaré. Esta cosa me hizo un poco raro. Le dije que si necesitaba estaba en un hotel en Cinecittá, pero no me llamaron”.

Daniele dijo que lo sentía mucho, pero trató de justificar a su amada: “Tal vez esté pasando tiempo con su hijo. No lo había visto en meses. Querida Mirjana, mi amor. Me alegro de que estés disfrutando de tu bebé.Lo estás haciendo muy bien. Pero esperaba «hola».

Por un lado, si hay quienes no pudieron explicar el comportamiento de Mirjana, y quienes dijeron que estaba enamorada, por otro lado, muchos acusarían a Biagio de serlo. siempre falso Dentro del «Gran Hermano Vip» y nunca me ha gustado una corista. Precisamente por eso, habiendo conocido algunos datos sobre D’Anelli, Trevisan había decidido no tener más nada que ver con él. Incluso en las redes sociales, el ex inquilino de la casa no mencionó su relación.

Te puede resultar interesante: