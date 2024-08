Una ola (social) de antivacunas contra Oliviero Toscani: “Enfermó a causa de la vacuna Covid-19”.

Anuncio del fotógrafo Oliviero Toscani, que en una entrevista con Corriere della Sera Dijo que tenía una “enfermedad incurable” y despertó a los usuarios (sociales) cercanos de entornos libres de vacunas. En las últimas horas han aparecido numerosos posts: “El triste final para Toscana, a la que el boom de las vacunas ha llegado (y ‘jodido’ en este sentido) de forma especialmente dura”, se lee en la entrada del blog del profesor. Paolo Picciun conocido antivacunas, estuvo durante la pandemia entre los 150 firmantes del llamamiento de los profesores universitarios contra el Corredor Verde. Pero también: “Oliviero Toscani: Los Novax son cavernícolas y cavernícolas, la vacuna debería ser obligatoria. Quién sabe, en aquella época el simpático Oliviero habría repetido aquellas vacunas experimentales con suero que tanto parecían haberle beneficiado…”, escribió otro usuario, refiriéndose a las posturas provacunas del propio fotógrafo.

Entrevistado en 2021 por Mosquito en radio 24Comentando las grandes noticias de actualidad, sobre la pandemia de Covid y la campaña de vacunación, Olivieri criticó a quienes negaban, y siguen negando, la eficacia de las vacunas: “Los antivacunas son cavernícolas y cavernícolas. La vacuna Covid es lo más civilizado del mundo. Debería ser obligatorio, como cuando el programa de control de la viruela lo era en la escuela primaria. Cualquiera que no quiera hacer eso es tonto e imprudente. Tienes que hacerlo por educación hacia ti mismo y hacia los demás. La gente debe vacunarse – precisó – del mismo modo que debe pagar impuestos. Si no lo haces, eres un criminal. Y quien no quiera hacerlo es un criminal”. Los autores antivacunas han adoptado estas declaraciones para atacar, como era de esperar, la ineficacia de las vacunas y sus consecuencias.

