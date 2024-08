Le preguntan a Alina Seredova si perdonaría a Buffon tras la traición, respondió la modelo

Alina Seredova responde a quienes le preguntaron en Instagram si perdonaría la traición de Gigi Buffon si su exmarido le pidiera que volvieran a estar juntos. Como se sabe, la modelo y ex portero de la Juventus decidió separarse luego de que el jugador se reuniera con Ilaria D’Amico.

La forma en que terminó su larga historia de amor aún despierta la curiosidad de algunos entusiastas Gigi Buffon y Alina Seredova. Fue en 2014 cuando la modelo descubrió que su marido, quien es padre de dos de sus tres hijos, era Está enamorada de la periodista Ilaria D’Amico.. Los dos decidieron separarse, y aunque han pasado 10 años desde ese momento, hace apenas unas horas una seguidora le preguntó a la modelo si perdonaría a su exmarido si él se lo pedía. La pregunta llegó a través del buzón privado proporcionado por Instagram, y Seredova no se contuvo, dando su respuesta a esas verdades tan dolorosas que la mujer no pudo dejar atrás excepto a un precio muy alto.

Alina Seredova: «¿Perdonar? No puedo hacerlo»

«Lo siento, ¿fue el perdón al intentar reunir a la familia una opción para usted?«, es la pregunta que le hicieron a Alina a través de Instagram. Pregunta a la que la mujer respondió así, demostrando su habitual honestidad: «En absoluto. No quiero que suene mal, pero… ¡no puedo hacerlo! Bueno, no puedo hacer eso. Una madre infeliz ciertamente no sería una buena madre, por eso, incluso en este caso, puse a los niños en la balanza, pero también me sumé a mí misma y pensé en mí también.«.

Alina Seredova y el concepto de familia extensa

Seredova y Buffon consiguieron, con el tiempo, establecer una relación amistosa con el objetivo de garantizar la mayor paz posible a sus dos hijos, David Lee y Louis Thomas. Pero comprensible»Familia extendida«, como confió en una entrevista al semanario hoyÉl nunca la convenció:No entiendo este término. Somos dos familias, cada una de las cuales ha creado su propia familia y hay alegría para ambos. No soy alguien que quiera venganza, pero tampoco soy alguien que olvide«.