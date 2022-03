El amigo traidor: señales y cómo reconocerlo

La traición no es algo que surge de la nada, ni debe considerarse como algo que sucede por casualidad. Se dice que algunas personas tienden a hacer trampa. Averigüemos cómo reconocer las campanas de alarma.

los traición Descrito como una especie de rampa, yo factores que anima diferente. ¡Veamos todo lo que hay que saber al respecto! En primer lugar, hay que decir que son diferentes. educación resaltó que hombres Tiende a traicionar más mujer. los datos ellos tienenY el Además, resaltó que traición No se puede evaluar sobre la base de Situación social y económica, En vez de eso Rasgos de personalidad. Hay dos tipos de características psicológicas.Infiel: uno relacionado con narcisismo el otro neuroticismo. ¡Vamos a descubrirlo en detalle!

Infiel: Perfil Psicológico

narcisismo

los Narcisista tiende a poseer imagen de sí mismo esto es Precioso Y la necesidad de mantenerlo así conduce a influenciar los dinámica para Esposo. El estudio también encontró que Narcisista Suele conceder gran importancia a esfera sexual. Es por eso amantes Son útiles para confirmar su ego.

los un socio Un narcisista es básicamente una persona. Inseguro Y el necesita protección Hasta el punto de poder soportar incluso algunas aventuras. los Narcisista Se sentirá indispensable para un socio A la vez, una amante excepcional.

Este tipo de Temas También tiende a jugar a la víctima, en mente Narcisista Esta idea es esencial: hago trampa porque un socio No me da lo suficiente, no tengo otra opción. Entonces tiende a Legalización Traición.

neuroticismo

Esto también La dimensión puede permitirse Temas para Traicionar Pero las razones son diferentes. Encontrémoslos a todos.

primero tienes que mirar traición como forma publicar, es la forma en que un Temas Puede «salvarse a sí mismo» de un vínculo Esto se convirtió no sostenible. En lugar de enfrentarte a la situación, eliges un archivo traición, Esta no es la manera más fácil. a otras personas en su lugar temeroso para establecer un relación profunda los empuja a Traicionar Para crear una separación con un socio. Sólo el hecho de que tienen un archivo Secreto Con el socio asegura la conservación del derecho distancias

A veces puede pasar que Más de torque es la razón traición. Cuándo Temas Tiende a aburrirse a menudo intenta nuevos intentos pericia Y el formas de saciedad. Parece que estas personas están buscando algo. estable, pero en realidad Más los mata estas Hilos tienden a tomar uno corredizo Para la pasión dictada por las primeras citas, esto significa que Sensación estable y duradera. Ser superado por el cariño de una abuela.

Estas personas suelen encontrar diferentes excusas discutir, minar estabilización de par. En este contexto, el pareja infiel no desarrollado madurez emocional Apreciar los sentimientos que surgen de una historia de amor establecida.