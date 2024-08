Oliviero Toscani: “Sufro una enfermedad incurable pero he vivido bien y no temo a la muerte”.

«He vivido mucho y bien. He tenido suerte. No sé cuánto me queda». Fotógrafo y creador internacional. oliviero toscani, 82 años, hablando sin filtros de la enfermedad que le aqueja. Él revela que no hay cura. En una larga entrevista con el periódico Corriere della Sera, habla de su vida y revela que perdió 40 kilogramos en un año: “A finales de junio me desperté con las piernas hinchadas y comencé a tener dificultades para levantarme. caminar. En el hospital me diagnosticaron un problema cardíaco”.







Toscani luego habla de las pruebas que siguieron hasta el diagnóstico: “Amiloidosis. En la práctica, las proteínas se depositan en determinados puntos vitales y obstruyen el organismo. Y mueres. No hay cura”. Y nuevamente: “No sé cuánto me queda”.

“En octubre también tuve neumonía viral y Covid, entonces me sacaron del pelo. Y también creo que estuve muerto unos minutos.» Pero «No le tengo miedo a la muerte. Mientras no duela. Luego añade: He vivido mucho y bien, y estoy muy mimado. Nunca he tenido un maestro, un salario, siempre he sido libre«.





Oliviero Toscani con su familia en 2015

Está claramente centrado en la fotografía: “Ya no tengo ganas – dice – me he liberado de todo”. Pero «me arrepiento de las cosas que no hice, no de las que sí hice».

“La idea de envejecer no existía. Hasta el otro día estaba así, trabajando como si tuviera 30. Entonces me desperté una mañana y de repente tenía 80.

Toscani luego explica que le gustaría que la gente lo recordara por su compromiso. Explica que el trabajo del que está más orgulloso es el realizado en la masacre de Santa Ana di Stazzima.

«Siempre he sido especialmente afortunado y afortunado, lo digo de verdad (…). Vivir así no me importa. Necesito llamar a mi amigo Kabato, lo conozco desde que era un niño. De vez en cuando. Y entonces lo siento.»