Get Simple Box dona contenedor para apoyar labores de ayuda tras terremotos en Venezuela

Get Simple Box, empresa dedicada al almacenamiento portátil, anunció la donación de un contenedor de carga de 20 pies para respaldar el traslado de suministros esenciales destinados a familias afectadas por los recientes terremotos en Venezuela. La iniciativa forma parte de un esfuerzo humanitario coordinado con organizaciones y socios del sector para facilitar el transporte seguro de alimentos, agua, insumos médicos y materiales para refugios.

Donación forma parte de una operación humanitaria

La compañía informó que aportará un contenedor de carga tipo 20DV apto para transporte. La unidad será utilizada para almacenar y proteger suministros de emergencia durante su movilización hacia las comunidades afectadas.

La contribución de Get Simple Box forma parte de una iniciativa conjunta con la National Portable Storage Association (NPSA) y We Love Foundation Inc., anteriormente conocida como I Love Venezuela Foundation.

Según la información proporcionada, la coalición de la NPSA, junto con socios de la industria, está aportando un total de 22 contenedores de carga. El operativo también involucra a la Cruz Roja Dominicana, el Gobierno de República Dominicana y la empresa de transporte marítimo Antillean Line.

Los suministros serán cargados en Puerto Rico y posteriormente trasladados a través de Miami como parte de la ruta logística establecida para llevar asistencia a las comunidades en situación de emergencia.

Una conexión personal impulsa la participación de Get Simple Box

La dirección de Get Simple Box explicó que su decisión de participar en la iniciativa también estuvo motivada por una conexión personal con personas afectadas por la emergencia.

«This tragedy hits very close to home for our team. My son’s best friend has family directly impacted by the earthquake, with relatives still missing,» said Ross Black, CEO of Get Simple Box. «When people are facing such immense loss, they simply need our help. While we can’t physically be on the ground in Venezuela, using our resources to partner with the NPSA and We Love Foundation is a small way we can offer support.»

La empresa indicó que, aunque su equipo no puede participar directamente en las operaciones sobre el terreno, sus recursos logísticos pueden contribuir al traslado y protección de materiales necesarios para atender a las familias afectadas.

Contenedor protegerá suministros esenciales durante el transporte

El almacenamiento adecuado representa un componente importante de las operaciones de respuesta ante desastres, especialmente cuando alimentos, medicamentos y otros productos deben recorrer largas distancias antes de llegar a sus destinatarios.

El contenedor de 20 pies donado por Get Simple Box funcionará como una unidad segura y resistente a las condiciones meteorológicas. Su objetivo será mantener protegidos los suministros médicos, alimentos, agua potable y materiales para refugios durante las distintas etapas del traslado.

Este tipo de infraestructura permite reducir la exposición de los productos a la lluvia y otras condiciones ambientales que podrían comprometer recursos esenciales antes de su distribución.

La participación de empresas privadas y asociaciones industriales también aporta capacidad logística adicional a las organizaciones encargadas de gestionar la respuesta humanitaria.

We Love Foundation participa en la coordinación de la ayuda

Las labores sobre el terreno y la distribución de los suministros están siendo orientadas por We Love Foundation, organización enfocada en proporcionar ayuda directa y respaldo a largo plazo a poblaciones vulnerables.

«Bringing hope to people who are hurting means everything,» said Santi Chumaceiro, Co-Founder & President of We Love Foundation. «People joining forces for the good of humanity is a powerful thing, and this partnership reflects what can happen when we simply come together to care for one another.»

La colaboración busca aprovechar los recursos disponibles dentro de las industrias de almacenamiento y transporte para fortalecer la capacidad de respuesta y facilitar que los suministros lleguen a quienes los necesitan.

Comunidad puede contribuir a los esfuerzos humanitarios

Los organizadores señalaron que las personas interesadas en respaldar la respuesta humanitaria pueden realizar contribuciones financieras. Los fondos están destinados a la adquisición de suministros de emergencia y a apoyar las operaciones locales de distribución.

La movilización de los 22 contenedores constituye parte de una cadena logística en la que participan organizaciones humanitarias, autoridades, empresas de transporte y compañías privadas.

Con la entrega de su contenedor, Get Simple Box se suma a este esfuerzo conjunto aportando infraestructura destinada a proteger recursos esenciales durante su traslado y contribuir a la asistencia de las familias y comunidades afectadas.