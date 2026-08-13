Black Desert amplía la región de Edania con una nueva actualización llena de desafíos y contenido avanzado

Ámsterdam, Países Bajos. Pearl Abyss anunció el lanzamiento de Edania: Parte 2 para Black Desert, una actualización que amplía el mundo del popular videojuego con la apertura de la región interior de Edania, nuevos desafíos de contenido final, jefes poderosos, zonas de monstruos y opciones adicionales de equipamiento para los jugadores.

La expansión continúa la historia de Edania, una región presentada originalmente en agosto de 2025 como un reino demoníaco dividido entre una zona exterior dominada por señores demoníacos que heredaron el poder de los dioses y una región interior donde estas antiguas entidades ejercen su influencia.

Con esta nueva actualización, los Aventureros podrán explorar más profundamente Edania y enfrentarse a cuatro figuras clave dentro del universo narrativo de Black Desert: Agris, Markthanan, Elion y Aal, seres con un papel destacado dentro del desarrollo de la historia del juego.

Seis nuevas zonas de monstruos elevan el desafío para jugadores avanzados

Uno de los principales atractivos de Edania: Parte 2 es la incorporación de seis nuevas zonas de monstruos diseñadas para Aventureros de alto nivel. Cada área cuenta con mecánicas propias, encuentros únicos y recompensas especiales para quienes busquen ampliar su progreso dentro del juego.

Las nuevas zonas incluyen:

Dominio de Agris – Santuario de Aphrodon

Dominio de Markthanan – Castillo interior de Hermesia

Dominio de Elion – Santuario de Magaia

Dominio de Aal – Santuario de Aresion

Dominio de Elion – La balanza del Juicio (zona para grupos de 3 jugadores)

Dominio de Hadum – Horizonte de Sucesos

Los requisitos de combate aumentan de manera progresiva en estas nuevas áreas. Entre ellas, Horizonte de Sucesos representa el mayor nivel de dificultad, con requisitos de 420 AP y 505 DP.

Por otro lado, La balanza del Juicio incorpora una experiencia enfocada en equipos de tres jugadores, donde los Aventureros deberán coordinarse para enfrentar fuerzas opuestas y mantener el equilibrio durante los combates.

Nuevos jefes y la lucha por el Trono de Edana

La región interior de Edania también introduce cuatro nuevos jefes: Aphrodon, vinculado a Agris; Hermesia, relacionado con Markthanan; Magaia, asociado con Elion; y Aresion, representante de Aal.

Cada uno de estos enemigos cuenta con requisitos mínimos de AP y DP que van desde 405/485 hasta 420/505, ofreciendo nuevos retos para los jugadores que buscan completar el contenido más exigente del título.

Los Aventureros podrán desafiar semanalmente a uno de los jefes de Edania mediante una misión específica. Al completar estos enfrentamientos recibirán una Ficha del Ascenso de Edana, un objeto necesario para acceder al Trono de Edana.

El Trono de Edana plantea una competencia por el control de cada región. El actual Edana deberá defender su posición frente a los aspirantes, mientras que el último Aventurero en pie podrá convertirse en el nuevo líder y obtener privilegios y recompensas exclusivas.

Nuevos accesorios y opciones de progresión del equipamiento

La actualización añade también dos nuevos accesorios destinados a ampliar las posibilidades de progresión del contenido final: Ekleta y Apeiron.

Aunque ambos accesorios comparten las mismas estadísticas máximas, ofrecen diferentes caminos para su obtención y mejora. Ekleta puede conseguirse mediante la conversión de accesorios Kharazad de alta calidad y puede fortalecerse utilizando materiales específicos para cada espacio de accesorio.

Apeiron, en cambio, puede encontrarse como botín en las nuevas zonas de monstruos y también puede adquirirse mediante el Mercado Central dentro del juego.

Estas alternativas permiten a los Aventureros elegir entre mejorar equipamiento existente o desarrollar nuevos accesorios mediante la exploración, el combate y los sistemas económicos del videojuego.

Nueva Armadura del Asesino de Dioses y el Legado de Taquión

Edania: Parte 2 incorpora además la nueva Armadura del Asesino de Dioses, un atuendo que puede fabricarse reuniendo Brasas de Ynix en la región Interior de Edania. Este objeto está imbuido con el poder de Ynix y puede obtenerse mediante una misión ubicada en la Antigua Presciencia, cerca de las Tierras Radiantes.

La actualización también agrega el Cristal del Origen Errante, nuevos artefactos y consumibles que amplían las opciones de desarrollo de los personajes.

Los Aventureros que recorran la nueva región podrán descubrir el Legado de Taquión, un elemento oculto que conduce a una prueba especial. Quienes logren completarla recibirán Monedas de Oro de Agris, que pueden acumularse e intercambiarse por recompensas como Cronilitas, Fragmento de Nev, Consejo de Valks (+250) y Crepúsculo del Fin.

Pearl Abyss señaló que esta actualización se concentra en abrir la región Interior de Edania y añadir nuevas experiencias jugables, mientras que el próximo capítulo de la historia llegará en futuras actualizaciones. Para septiembre, la compañía prepara la llegada de Hadum como una nueva amenaza junto con una línea adicional de misiones principales que continuará expandiendo el universo de Black Desert.