DiDi revela cómo los costarricenses celebraron el Día de la Madre a través de comida, envíos y movilidad

Los hábitos de consumo de los costarricenses durante el Día de la Madre reflejaron un mayor uso de plataformas digitales para compartir momentos especiales, enviar detalles y resolver necesidades durante esta celebración. Según datos de DiDi, las solicitudes de comida y servicios de entrega registraron importantes incrementos durante el fin de semana de esta fecha en 2025.

Los resultados muestran que la tecnología tuvo un papel destacado en la manera en que muchas personas celebraron a sus madres, impulsando el uso de herramientas digitales para acceder a opciones gastronómicas, realizar envíos y facilitar diferentes actividades relacionadas con la jornada conmemorativa.

De acuerdo con la información compartida por la compañía, durante el fin de semana del Día de la Madre de 2025 las solicitudes de comida en DiDi Food crecieron cerca de un 10 % frente al fin de semana anterior. Este aumento evidencia el interés de los usuarios por utilizar servicios de entrega para acompañar la celebración con diferentes alternativas gastronómicas.

La pizza se posicionó como la categoría más solicitada durante la fecha, mientras que otras opciones como postres, sushi y comida asiática estuvieron entre los productos que registraron mayor crecimiento durante la celebración. Estos datos reflejan la diversidad de preferencias de los consumidores y la importancia de los servicios digitales en fechas de alta demanda.

Los envíos digitales ganan protagonismo durante la celebración

Además del crecimiento en las solicitudes de comida, los servicios de entrega también tuvieron una participación relevante durante el Día de la Madre. Según los datos de DiDi, las solicitudes completadas mediante DiDi Entrega aumentaron cerca de un 51 %, mostrando cómo los usuarios recurrieron a la plataforma para enviar regalos, acompañar a sus familiares a distancia o atender diferentes necesidades durante la fecha.

El incremento en el uso de estos servicios demuestra una tendencia hacia soluciones digitales que permiten a las personas mantenerse conectadas y organizar celebraciones de manera más práctica. Los envíos se convirtieron en una alternativa para quienes buscaban hacer llegar detalles especiales o facilitar gestiones durante una de las fechas familiares más importantes del año.

La compañía destacó que estos comportamientos forman parte de una transformación en la manera en que los consumidores utilizan las plataformas digitales para sus actividades cotidianas, especialmente en momentos de alta demanda como las celebraciones familiares.

“En el marco del Día de la Madre, quería compartirte información sobre cómo celebran los costarricenses esta fecha a través de comida, envíos y movilidad, según datos de DiDi.”

La información proporcionada por DiDi incluye datos de consumo, tendencias de uso y detalles relacionados con las iniciativas disponibles para la celebración de este año, con el objetivo de mostrar cómo las plataformas tecnológicas acompañan las nuevas formas de interacción entre consumidores y servicios.

La tecnología impulsa nuevas formas de celebrar fechas especiales

El comportamiento registrado durante el Día de la Madre refleja la creciente adopción de servicios digitales en actividades relacionadas con alimentación, entregas y movilidad. Para los usuarios, estas plataformas representan una opción para ahorrar tiempo, acceder a diferentes alternativas y mantener la cercanía con familiares y seres queridos.

“Te adjunto el comunicado con más información, datos de consumo y detalles sobre las promociones disponibles para la celebración de este año.”

Los datos de DiDi muestran que las celebraciones tradicionales continúan incorporando herramientas digitales, permitiendo que más personas puedan participar y expresar sus muestras de cariño mediante servicios adaptados a sus necesidades.

Con el aumento en la demanda de comida y envíos durante fechas especiales, las plataformas tecnológicas siguen consolidándose como parte del ecosistema de consumo moderno, ofreciendo soluciones para conectar personas y facilitar experiencias durante momentos importantes del calendario familiar.