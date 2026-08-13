Macabro y Adrenalina Pura+ unen fuerzas para impulsar la experiencia del cine de horror en streaming

El Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, Macabro, anunció una alianza estratégica con Adrenalina Pura+, plataforma de streaming especializada en contenidos de acción, suspenso y terror, con el objetivo de llevar la experiencia del cine de género más allá de las salas tradicionales.

La colaboración coincide con la celebración del 25 aniversario de Macabro, uno de los encuentros cinematográficos más reconocidos para los seguidores del horror en México. El acuerdo contempla una programación conjunta, contenidos exclusivos y diversas actividades dirigidas a la comunidad aficionada al cine de terror.

Bajo el lema “La adrenalina del horror nos une, las historias nos mantienen juntos”, ambas marcas buscan fortalecer la conexión con el público mediante nuevas formas de consumo audiovisual, combinando la experiencia presencial del festival con las posibilidades que ofrece el streaming.

Una alianza para expandir la comunidad del cine de terror

Desde hace más de dos décadas, Macabro se ha convertido en un punto de encuentro para creadores, especialistas y seguidores del cine de horror, consolidándose como un espacio dedicado a la exhibición y promoción del género.

La nueva colaboración con Adrenalina Pura+ pretende transformar la manera en que la comunidad conocida como la “banda macabra” disfruta este tipo de producciones, permitiendo que la experiencia del festival continúe antes, durante y después del evento, que se realizará del 12 al 23 de agosto.

Más allá de una asociación comercial, la alianza está basada en la afinidad entre dos proyectos que comparten una visión sobre el cine de terror como una experiencia cultural y de entretenimiento. Mientras Macabro ha construido una trayectoria de 25 años dentro del circuito cinematográfico, Adrenalina Pura+ se ha posicionado como una alternativa digital para quienes buscan contenidos de emociones intensas durante todo el año.

Como parte de la celebración por las bodas de plata del festival, la estrategia conjunta incluirá una selección especial de contenidos, activaciones para la audiencia y acceso a materiales exclusivos que complementarán la programación oficial.

El streaming como nueva ventana para el cine de género

El acuerdo representa una apuesta por ampliar las oportunidades de acceso al cine de horror y acercar nuevas propuestas a una audiencia más amplia. A través de esta colaboración, los seguidores podrán disfrutar de contenidos relacionados con el género en diferentes plataformas y dispositivos.

La iniciativa refleja el crecimiento del consumo digital de entretenimiento y la importancia de las comunidades especializadas dentro de la industria audiovisual. Para Macabro y Adrenalina Pura+, el objetivo es mantener vivo el vínculo con los aficionados y ofrecer nuevas experiencias alrededor del cine de terror.

Fabio Lima, CEO de SOFA DGTL, destacó la importancia de crear alianzas basadas en la pasión compartida por el género.

“En SOFA DGTL construimos alianzas donde la pasión es real. Adrenalina Pura+ y el Festival Macabro se unen bajo una misma idea: la adrenalina del horror nos une. Ambas marcas viven y sienten el cine de terror de la misma manera que su comunidad, y esta alianza es nuestra forma de celebrar esa pasión compartida junto a los fans que la hacen posible”. —Fabio Lima, CEO de SOFA DGTL

Por su parte, Edna Campos Tenorio, Directora General y Fundadora Macabro, señaló que la colaboración permitirá conectar la experiencia cinematográfica con las nuevas plataformas digitales.

“Macabro encuentra en Adrenalina Pura al aliado ideal para llevar del cine al streaming la emoción del cine de horror”. —Edna Campos Tenorio, Directora General y Fundadora Macabro

Con esta alianza, Macabro reafirma su papel dentro de la difusión del cine de género en México, mientras Adrenalina Pura+ fortalece su propuesta como plataforma especializada en contenidos de acción, suspenso y terror para una audiencia que busca nuevas experiencias audiovisuales.