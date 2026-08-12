Miss Distrito Capital 2026 presenta oficialmente a sus candidatas y avanza hacia la gala final

El certamen Miss Distrito Capital 2026 presentó oficialmente a las aspirantes que competirán por la corona en su actual edición, durante un encuentro celebrado en el Gran Salón de Eventos Belankazar, ubicado en el Centro Comercial Millenium. La actividad reunió a representantes de los medios de comunicación, miembros de la organización e invitados especiales como parte de la programación previa a la gala final.

La producción, presidida por el empresario Radames Carneiro, permitió dar a conocer a las participantes y realizar una primera evaluación pública de su desenvolvimiento. Durante la jornada, Luisa Fernanda Guzmán consiguió destacarse en las votaciones preliminares y recibió el título de “Miss Prensa 2026”.

Luisa Fernanda Guzmán obtiene el reconocimiento de la prensa

La presentación oficial incluyó un desfile de las aspirantes con vestimenta casual, seguido de una etapa de autopresentación y una ronda de preguntas. Estas actividades permitieron a los representantes de la prensa nacional evaluar aspectos como la comunicación, seguridad y capacidad de interacción de las participantes.

De acuerdo con la información suministrada por la organización, Guzmán sobresalió durante esta etapa gracias a su fluidez y carisma al momento de responder e interactuar con los asistentes. El resultado le permitió obtener el reconocimiento de “Miss Prensa 2026”, uno de los primeros títulos otorgados dentro de las actividades de esta edición.

Este reconocimiento representa un primer resultado para la candidata antes de la ceremonia principal, aunque la elección definitiva de Miss Distrito Capital 2026 se producirá durante la gala final.

Diez candidatas participan en la edición 2026

La organización informó que diez aspirantes forman parte de la competencia: Daniela Bastardo, Patrix Rivero, Shuruk Elbounna, Nathaly Jimenéz, Fernanda López, Carmen Millán, Daniela Sotillo, Valentina Méndez, Charlotte Stenstrom y Luisa Fernanda Guzmán.

Durante la concentración para la presentación oficial estuvieron presentes nueve de las diez participantes. Según la información proporcionada por la organización, Shuruk Elbounna no pudo asistir debido a problemas de salud.

Su ausencia generó inicialmente interrogantes entre los asistentes sobre su continuidad en la competencia. No obstante, Elbounna permanece incluida entre las aspirantes anunciadas para la edición 2026.

La presentación constituye una de las principales actividades previas destinadas a mostrar al público y a los medios las características de cada participante antes de la elección de la nueva representante del Distrito Capital.

Invitados especiales acompañaron la presentación

El encuentro también contó con la presencia de representantes vinculados al ámbito cultural y a la organización del certamen. Entre los invitados especiales estuvo la Orquesta Sinfónica Juan Manuel Olivares, que formó parte de la programación preparada para la ocasión.

Asimismo, Carlos Galíndez participó como conductor de la gala, mientras que Luis Molina estuvo presente como director creativo. También asistió Andrea Molina, Miss Distrito Capital 2025, actual titular del reconocimiento que será entregado a la ganadora de la nueva edición.

La presencia de representantes de los medios de comunicación y figuras relacionadas con la producción convirtió la jornada en uno de los principales actos de promoción y presentación antes de la elección definitiva.

La gala final se celebrará el 23 de agosto

Tras la presentación de las candidatas y la elección de Miss Prensa, la organización concentra ahora sus preparativos en la Gala Final del Miss Distrito Capital 2026.

El evento está previsto para el 23 de agosto en el Gran Salón de Eventos Belankazar, escenario que también recibió la presentación oficial de las aspirantes.

Durante la ceremonia se conocerá cuál de las diez participantes obtendrá la corona y sucederá a Andrea Molina. La gala marcará el cierre de una edición que ya dejó a Luisa Fernanda Guzmán como una de las candidatas destacadas de la etapa preliminar, tras conseguir el reconocimiento de los representantes de la prensa presentes en el evento.