WOLF & WANDER debutará oficialmente con “Better Life” y marca el inicio de una nueva colaboración musical asiática

WOLF & WANDER, la nueva unidad musical formada bajo G&LDH, anunció el lanzamiento oficial de su primer sencillo digital, “Better Life”, programado para el 17 de julio. El proyecto representa una de las colaboraciones más destacadas entre las industrias del entretenimiento de Japón y Tailandia, al reunir a artistas de ambas naciones en una propuesta enfocada en la música, la creatividad y la proyección internacional.

La agrupación está integrada por RYOJI, SUZUKI, GHEE y HIROTO de WOLF HOWL HARMONY from EXILE TRIBE (LDH JAPAN), junto con LOUIS, FORD y FLUKE de FLIO (GMMTV). La formación surge a partir del CLOUD DREAM project, una iniciativa impulsada por G&LDH que busca fortalecer los intercambios culturales y artísticos entre los dos mercados.

El anuncio coincide con la conclusión de CLOUD DREAM project Documentary Series, producción que documentó el proceso creativo y el desarrollo de esta colaboración. La serie también sirvió como plataforma para presentar oficialmente al grupo y acercar a los seguidores a la historia detrás de su formación.

Una alianza entre dos referentes del entretenimiento

G&LDH es una empresa conjunta creada por LDH JAPAN, reconocida por la gestión de destacados artistas japoneses, y GMM MUSIC, considerada una de las compañías de entretenimiento más importantes de Tailandia. La alianza busca impulsar proyectos que combinen talento, innovación y alcance internacional.

Dentro del documental participaron además artistas invitados de ambos países, entre ellos Krist Perawat y LYKN por parte de Tailandia, así como TAKI de THE JET BOY BANGERZ / SEGA SAMMY LUX, KOKORO de PSYCHIC FEVER y GAN (TAKANORI IWATA) de J SOUL BROTHERS III por parte de Japón.

La creación de WOLF & WANDER responde a una visión compartida de colaboración artística y crecimiento conjunto. El grupo aspira a conectar con audiencias de distintas regiones a través de una propuesta que combina diferentes estilos, experiencias y perspectivas culturales.

El significado detrás de WOLF & WANDER

El nombre de la unidad refleja los principios que inspiran a sus integrantes. “WOLF” simboliza la confianza mutua, la disciplina y la fortaleza de los lazos construidos dentro del grupo, mientras que “WANDER” representa la capacidad de explorar nuevos horizontes, superar límites y abrir caminos propios.

La combinación de ambos conceptos busca transmitir una identidad basada en la unión, el trabajo colectivo y la determinación de avanzar más allá de las fronteras tradicionales de la industria musical.

Un mensaje de esperanza y unidad

“Better Life” fue concebida como una canción con un mensaje positivo orientado a inspirar a los oyentes y promover una visión optimista del futuro. El sencillo representa además la identidad multicultural de la agrupación y su intención de conectar con públicos diversos alrededor del mundo.

LOUIS compartió:

“Estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad de formar parte de este proyecto. Espero que nuestra canción debut, “Better Life”, pueda brindar esperanza y felicidad a todos, y ofrecerles aunque sea un poco de fuerza cuando se sientan cansados o desanimados”.

Por su parte, RYOJI destacó la relación especial que desean construir con sus seguidores:

“Para nosotros, más que simples fans, son nuestros compañeros. Son nuestra manada. Como WOLF & WANDER, esperamos que nuestras voces traigan felicidad a personas de todo el mundo. ¡Hagamos realidad nuestros sueños juntos! ¡Sigan apoyándonos! ¡Los queremos!”.

Próximo paso: el escenario

Tras el lanzamiento de su primer sencillo, la agrupación tiene previsto dar inicio a sus actividades en directo con una presentación en el Monster Music Festival 2026, uno de los eventos musicales más relevantes de Bangkok.

Con una combinación de talento emergente, respaldo empresarial y una visión orientada a la colaboración internacional, WOLF & WANDER inicia su trayectoria con el objetivo de consolidarse como una propuesta musical capaz de conectar culturas y audiencias a través de la música.