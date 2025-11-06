Fortinet reporta sólidos resultados financieros en el tercer trimestre de 2025

SUNNYVALE, California – (GLOBE NEWSWIRE) — Fortinet® (Nasdaq: FTNT), líder mundial en ciberseguridad y pionera en la convergencia entre redes y seguridad, anunció resultados financieros positivos correspondientes al tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2025. La compañía registró un incremento del 14% en los ingresos totales, alcanzando 1.720 millones de dólares, impulsado por el crecimiento constante de su portafolio de soluciones y la expansión de su base de clientes global.

Crecimiento sostenido y márgenes récord

Los ingresos por productos aumentaron un 18% interanual, alcanzando 559,3 millones de dólares, mientras que las facturaciones totales se elevaron un 14%, llegando a 1.810 millones de dólares. Además, la compañía informó un margen operativo GAAP récord del 32% y un margen operativo No-GAAP del 37%, los más altos para un tercer trimestre en la historia de Fortinet.

El fundador, presidente y director ejecutivo, Ken Xie, subrayó el papel de la innovación y la cultura centrada en el cliente como impulsores clave del éxito.

“We are pleased with our excellent third quarter results, driven by our leading innovation and customer-first culture resulting in broad-based demand for our solutions across organizations of all sizes,” dijo Ken Xie.

El ejecutivo también destacó el rápido ascenso de FortiSASE, producto insignia de la compañía, como líder en el competitivo mercado SASE.

“Building on our leadership in Firewall and SD-WAN through our unified FortiOS operating system, FortiSASE has quickly emerged as one of the fastest growing leaders in the SASE market. Fortinet has natively developed the key SASE functions, tightly integrating Next-Generation Firewall, SD-WAN, and SASE functionality into one unified ‘New Generation SASE Firewall’ solution, providing our customers with maximum flexibility to deploy security access at the edge and giving us a sustainable competitive advantage.”

Reconocimientos y avances estratégicos

Durante el trimestre, Fortinet fue reconocida como Líder en el primer Cuadrante Mágico de Gartner® 2025 para Hybrid Mesh Firewall, ocupando el puesto más alto en capacidad de ejecución.

Asimismo, FortiSASE fue reconocida como la solución SASE de mayor crecimiento a gran escala, con facturaciones que aumentaron más del 100% interanual, gracias a una ruta de migración sencilla que permite a los clientes existentes de SD-WAN habilitar SASE en cuestión de minutos.

La empresa también lanzó Secure AI Data Center, una solución integral diseñada específicamente para cargas de trabajo de inteligencia artificial, que ofrece conectividad de alta capacidad y hasta 69% menos consumo energético que las alternativas del mercado.

Fortinet informó una rápida adopción de sus soluciones con tecnología de IA, respaldada por una fuerte inversión en investigación y desarrollo (I+D) y más de 500 patentes emitidas o en proceso. Estas innovaciones alimentan más de 20 soluciones impulsadas por inteligencia artificial.

Además, la compañía fue incluida por Newsweek en su lista de Las Empresas Más Confiables del Mundo, ocupando el puesto 16 entre 300 compañías de diversos sectores.

Proyecciones financieras para el cierre de 2025

Fortinet mantiene perspectivas optimistas para el cierre del año fiscal. Para el cuarto trimestre de 2025, la compañía prevé:

Ingresos entre 1.825 y 1.885 millones de dólares

Facturaciones entre 2.185 y 2.285 millones de dólares

Margen bruto No-GAAP entre 79% y 80%

Margen operativo No-GAAP entre 34,5% y 35,5%

Utilidad neta diluida por acción entre 0,73 y 0,75 dólares, considerando una tasa impositiva efectiva No-GAAP del 18%

Para el año fiscal 2025, Fortinet proyecta:

Ingresos totales entre 6.720 y 6.780 millones de dólares

Ingresos por servicios entre 4.575 y 4.595 millones de dólares

Facturaciones entre 7.370 y 7.470 millones de dólares

Margen bruto No-GAAP entre 80,25% y 80,75%

Margen operativo No-GAAP entre 34,5% y 35%

Utilidad diluida por acción entre 2,66 y 2,70 dólares

La compañía advirtió que estas estimaciones son proyecciones a futuro, sujetas a cambios por factores externos o de mercado. Además, aclaró que las métricas No-GAAP excluyen partidas como compensaciones basadas en acciones, amortización de activos intangibles adquiridos y ajustes tributarios extraordinarios.

Teleconferencia e interacción con inversionistas

Fortinet realizará una teleconferencia el 5 de noviembre a la 1:30 p.m. hora del Pacífico (4:30 p.m. hora del Este) para analizar los resultados financieros. La transmisión en vivo y las diapositivas estarán disponibles en el sitio web de relaciones con inversionistas de la compañía:

https://investor.fortinet.com.

La compañía también confirmó su participación en importantes conferencias del sector tecnológico y financiero durante el cuarto trimestre:

Wells Fargo TMT Summit – 18 de noviembre de 2025

UBS Global Technology and AI Conference – 2 de diciembre de 2025

Nasdaq Investor Conference – 10 de diciembre de 2025

Barclays Global Technology Conference – 11 de diciembre de 2025

En estos eventos, miembros del equipo ejecutivo de Fortinet presentarán las últimas estrategias y avances de la empresa. Las sesiones estarán disponibles por webcast en el portal de relaciones con inversionistas.

Perspectivas generales

Con un desempeño financiero sólido, una estrategia clara de expansión tecnológica y un liderazgo reforzado en el mercado global de ciberseguridad, Fortinet cierra su tercer trimestre de 2025 con una posición fortalecida frente a la competencia y expectativas positivas para el cierre del año fiscal.