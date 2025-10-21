Sabrina Balderrama hace historia para el tenis venezolano y apunta al Abierto de Australia juvenil

La joven promesa del tenis venezolano, Sabrina Balderrama, alcanzó un logro histórico al convertirse en la primera tenista nacional en clasificar al cuadro principal femenino juvenil del Abierto de Australia, uno de los torneos más prestigiosos del circuito mundial. Su reciente victoria en el Australian Open Series, disputado en Río de Janeiro, Brasil, le aseguró un lugar en el primer Grand Slam del año y marcó un nuevo capítulo para el deporte blanco venezolano.

Triunfo en Brasil y clasificación al primer Grand Slam del año

Balderrama, oriunda del estado Miranda, dominó con autoridad el torneo clasificatorio celebrado en Río de Janeiro. En la final, derrotó a la brasileña Nathalia Tourinho con un contundente marcador de 6-2 y 6-2, resultado que le otorgó el wild card para participar en el Abierto de Australia juvenil 2026.

“Estoy muy contenta. Muy orgullosa. De verdad que era uno de los objetivos que tenía con mi equipo, cuando empezamos con este proyecto, el proyecto Grand Slam. Fue una semana súper buena. Estoy muy contenta y esperando lo que viene en Australia”, expresó la jugadora en declaraciones difundidas por el Comité Olímpico Venezolano.

Su desempeño sólido y madurez en la cancha confirmaron el avance sostenido de la tenista mirandina, quien continúa consolidándose como una de las figuras más prometedoras del tenis juvenil latinoamericano.

De Wimbledon al desafío australiano

Esta será la segunda participación de Balderrama en un torneo de Grand Slam, tras haber competido en Wimbledon 2023, categoría sub-14. La atleta explicó que el certamen en Brasil exigió lo mejor de su preparación técnica y mental.

“Fueron partidos muy duros todos. Creo que mentalmente estuve muy concentrada. Estuve muy tranquila y dio frutos en la semana. Creo que la final fue uno de mis mejores partidos. Conocía a casi todas las contrincantes. Creo que ya tenía mi estrategia fuerte. Las condiciones creo que me favorecieron. Al ser cancha dura, yo entreno en el Altamira Tenis Club, entonces creo que se asemejaban a las condiciones en Río de Janeiro y eso me ayudó bastante”, afirmó la tenista, quien también representó a Venezuela en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Balderrama, de tan solo 16 años, demuestra una madurez competitiva poco común para su edad. Su enfoque mental y capacidad de adaptación la han llevado a destacarse frente a rivales con mayor experiencia internacional.

El “Proyecto Grand Slam”: una apuesta al futuro del tenis venezolano

El ascenso de la joven deportista es fruto del trabajo constante y del respaldo de un equipo técnico comprometido. Desde hace dos años, Balderrama forma parte del “Proyecto Grand Slam”, una iniciativa diseñada para impulsar el talento nacional hacia los principales escenarios del tenis mundial.

“Es un proyecto que inició hace dos años aproximadamente. Mi equipo de trabajo que lo conforman David Souto, Miguel Cicenia, Román Recarte, Miguel Prepo, Jesús Rodríguez y Giampiero Milano en la academia de Román Recarte en Altamira Tenis Club o en Racquet Club”, explicó la jugadora, quien actualmente ocupa el puesto 168 del ranking mundial juvenil, su mejor clasificación hasta la fecha.

El enfoque del proyecto combina aspectos técnicos, tácticos y físicos, buscando desarrollar una preparación integral. Balderrama destaca especialmente la importancia del trabajo físico como una de sus principales fortalezas.

“Siempre ha sido importante el aspecto físico. Creo que soy un poco más rápida en cancha y creo que seguiremos trabajando ese aspecto. Creo que tenísticamente, ver un poco mejor el juego. Entrenar situaciones para ir mejorando como ver el plan y las estrategias durante el mismo partido”, añadió.

Metas a corto plazo y proyección internacional

Con el boleto asegurado para Melbourne, Balderrama se prepara para disputar próximamente torneos en México y Bolivia, con el fin de sumar ritmo competitivo antes de su debut en el Abierto de Australia juvenil 2026. Su participación marcará la primera vez que una venezolana compite en el cuadro principal femenino juvenil de dicho torneo.

Hasta ahora, solo dos venezolanos habían representado al país en la cita oceánica: Juan Andrés de Armas (2006) y Lorenzo Claverie (2020), ambos en la rama masculina.

La clasificación de Balderrama representa un nuevo impulso para el tenis nacional, que en los últimos años ha buscado revitalizar su proyección internacional. Su desempeño refleja no solo el talento individual, sino también el trabajo conjunto entre entrenadores, clubes y federaciones que apuestan por el crecimiento del deporte.

Una embajadora del tenis venezolano

La determinación y disciplina de Sabrina Balderrama son ahora símbolo de inspiración para las nuevas generaciones del tenis venezolano. Con un enfoque claro y una preparación sólida, la joven mirandina se dispone a enfrentar uno de los mayores retos de su carrera con optimismo y confianza.

“Estoy muy contenta y esperando lo que viene en Australia”, concluyó la atleta, dejando ver su entusiasmo por representar a Venezuela en el escenario internacional.

Su presencia en el Abierto de Australia no solo será un logro personal, sino también un orgullo nacional, reflejo del esfuerzo y la perseverancia de una deportista que continúa escribiendo la nueva historia del tenis venezolano.