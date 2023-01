Fedez pierde el caso contra Codacons: «No hubo fraude, le pediremos a Rai que lo excluya de Sanremo»

continuar allí Demandas Entre Fedez y el codacón. después, después ella ganó uno En los últimos días, esta vez, es el rapero el que está perdiendo la batalla legal contra la Asociación de Consumidores. la Corte de Roma De hecho, desestimó la denuncia interpuesta por Fedez con la que se le imputaba estafa Codacons para publicar un pancartas en su sitio web en relación con recaudación de fondos Para actividades legales sobre este tema Enfermedad del coronavirus. Así lo anunció la misma asociación que, con una nótese bien Publicado en su sitio web, destaca cómo identificar al juez Gabriel Tomei plena legitimidad Por la iniciativa Codacons. «la pancartas Las acusaciones de un lector desatento pueden parecer vagas y engañosas. De hecho, a partir de la lectura del sitio y del análisis en profundidad de la iniciativa Codacons descrita en Enlaces apareció con claridad suficiente Que estos fondos ayuden a apoyar el trabajo de la asociación y lograr objetivos de interés público. Para proteger a todos los consumidores. Debe considerarse que la tesis disidente de la defensa de Lucía (Fedez, asi que) sobre la supuesta idoneidad de la publicidad de Codacons para defraudar al público de posibles donantes, Adivina y cuentaLee el comunicado de prensa.

Fedez Queja Codacons Respuesta

El 27 de marzo, el rapero yo golpeé Contra la asamblea, de él Página principal Era un anuncio, en mayúsculas, A recaudación de fondos Personalmente sobre el tema del virus Corona. Smartphone en mano, con una serie de stories en Instagram, la cantante comenzó contando: «En su web oficial están lanzando una campaña de apoyo a Codacons contra el Corona virus. Entonces me imagino que si voy a donar aquí estoy ayudando en algo relacionado con el coronavirus”, denunció Fedez. Sobre la asociación Baby Boomers 1986 En defensa de los consumidores y el medio ambiente, la denuncia del rapero fue: «One venganza Por la multa antimonopolio presentada por Codacons prof GoFundMe Después de la recaudación de fondos para el Hospital San Rafael que inició Ferragnez en la plataforma», comenta el Codacons, refiriéndose a Solicitud De la misma asociación al comentario de recaudación de fondos en el portal de crowdfunding GoFundMetambién utilizado por la pareja FedezFeragni. La acusación vertida contra el sitio fue la de «inflar» los montos -a través de diversas comisiones- al momento de la donación. Ahora Fedez no será demandado solo por calumnia Te encontrarás con un nuevo caso criminalpero Codacons también quiere excluirlo de Fiesta de San Remo: «Estamos en proceso de presentar una solicitud a opinión Lo cual se solicita, también en vista de los últimos eventos serios Quienes vieron al rapero involucrarse, no permitan que se involucre de ninguna manera en el festival de canto”, concluyen los codecons.

