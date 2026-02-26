Riviera Nayarit se posiciona como “El destino de los negocios” con una agenda internacional de eventos deportivos y turísticos

La Riviera Nayarit busca consolidarse como uno de los principales polos de turismo de negocios y eventos en México, con una estrategia que combina competencias deportivas internacionales, festivales especializados y experiencias turísticas de alto valor agregado. Esta iniciativa será presentada oficialmente en una conferencia de prensa convocada por autoridades turísticas y el sector privado.

En este contexto, la Secretaría de Turismo de Nayarit y Sabino Producciones formalizaron la convocatoria bajo el siguiente anuncio: “La Secretaría de Turismo de Nayarit Sabino Producciones tienen el honor de invitar a los medios de comunicación a la conferencia de prensa oficial para presentar la Riviera Nayarit «El destino de los negocios» donde se presentaron los eventos, «Maratón Escape Islas Marías» Nayarit Sailing Week, Gran fondo Riviera Nayarit, Torneos de Golfs, Festival del viento, Reto Jala, Vuela Nayarit, Sayulita log surf, PGA, Paracaidismo, eventos gastronómicos, Festivales y mucho más”.

Esta presentación forma parte de una estrategia más amplia orientada a diversificar la oferta turística del estado y posicionar el destino no solo como un punto vacacional tradicional, sino como un centro competitivo para el turismo corporativo, deportivo y de experiencias.

Conferencia clave para atraer turismo de alto impacto económico

El evento de presentación se realizará en uno de los principales centros financieros y empresariales del país. Según la convocatoria oficial: “La cita será el próximo martes 3 de marzo , a las 10:15 a.m en el Hotel Four Seasons Reforma (Av. P.º de la Reforma 500, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX)”.

La elección de la capital mexicana como sede responde a su relevancia como hub corporativo y punto estratégico para la promoción de inversiones y eventos internacionales. La Riviera Nayarit apuesta por captar el interés de organizadores, inversionistas y empresas vinculadas al sector turístico global.

El turismo de negocios representa uno de los segmentos de mayor crecimiento y rentabilidad en la industria, debido a su capacidad de generar ingresos directos en hotelería, gastronomía, transporte y servicios complementarios.

Agenda de eventos impulsa posicionamiento internacional

Entre las actividades que serán promovidas destacan eventos deportivos de alto perfil como el Maratón Escape Islas Marías, Nayarit Sailing Week y el Gran Fondo Riviera Nayarit, así como torneos de golf vinculados a circuitos internacionales, incluyendo eventos asociados a la PGA.

Además, la agenda incorpora el Festival del Viento, el Reto Jala, el evento aéreo Vuela Nayarit, competencias de surf como Sayulita Log Surf y exhibiciones de paracaidismo, junto con festivales gastronómicos y culturales.

Este tipo de eventos no solo incrementa la ocupación hotelera, sino que fortalece la marca destino, genera empleos temporales y permanentes, y atrae visitantes con mayor poder adquisitivo.

La combinación de deporte, gastronomía y experiencias especializadas forma parte de una tendencia global donde los destinos buscan diferenciarse mediante propuestas integrales que integren negocios y entretenimiento.

Participación de autoridades federales y sector privado

El evento contará con la presencia de altos funcionarios del sector turístico mexicano y representantes empresariales. La convocatoria señala: “Estarán presentes: Josefina Rodríguez Zamora – Secretaria de Turismo Federal Juan Enrique Suárez– Secretario de Turismo de Nayarit Fernando Del Olmo – Director General de Sabino Producciones Empresarios y directivos de los festivales”.

La participación de autoridades federales y estatales refleja la importancia estratégica que el gobierno mexicano otorga al turismo como motor económico.

El sector turístico representa una fuente clave de divisas, inversión extranjera y generación de empleo en México, con impacto directo en las economías regionales.

Turismo de negocios, motor clave para el crecimiento regional

La apuesta por el turismo de reuniones y eventos forma parte de una estrategia para reducir la estacionalidad turística y generar actividad económica durante todo el año.

Destinos como Riviera Nayarit compiten en el mercado global con otras regiones del Caribe y América Latina que buscan atraer convenciones, competencias deportivas y festivales internacionales.

Este modelo permite incrementar la derrama económica por visitante, fomentar la inversión en infraestructura y posicionar la región como un destino competitivo en el segmento premium.

Para el sector empresarial, el desarrollo de eventos especializados abre oportunidades en hotelería, transporte, producción, servicios logísticos y promoción internacional.

Con esta iniciativa, Riviera Nayarit busca consolidar su posicionamiento no solo como un destino turístico, sino como un centro de negocios y eventos de alcance global, en línea con las tendencias internacionales del sector.