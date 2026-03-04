Cardenal Ultra abre la categoría de cervezas Ultra en Venezuela

Caracas. La industria cervecera venezolana suma una nueva propuesta con el lanzamiento de Cardenal Ultra, una cerveza que busca abrir oficialmente la categoría de cervezas Ultra en el país. El producto, desarrollado por Cervecería Regional, llega al mercado con una formulación enfocada en consumidores que buscan alternativas con menos calorías y carbohidratos sin sacrificar el contenido alcohólico ni el sabor tradicional de la cerveza.

La nueva bebida se presenta con 67 kilocalorías y 1,8 gramos de carbohidratos, lo que representa aproximadamente 75% menos carbohidratos que una cerveza regular, mientras mantiene un 4% de alcohol y el perfil de sabor característico del producto.

Con esta propuesta, la empresa venezolana busca incorporarse a una tendencia que ha ganado espacio en la industria cervecera internacional durante los últimos años: el crecimiento del segmento Ultra, asociado a estilos de vida más activos y consumidores cada vez más atentos a la composición nutricional de los productos que consumen.

Un segmento impulsado por cambios en el consumidor

El lanzamiento se apoya en la evolución del perfil del consumidor. Según el planteamiento de la marca, existe un grupo creciente de personas que combinan disciplina, actividad física y vida social dentro de su rutina cotidiana.

En ese contexto surge el concepto de “Los Fajados”, un término utilizado en la narrativa de la campaña para describir a quienes comienzan el día temprano, entrenan y asumen múltiples responsabilidades sin dejar de lado los espacios de disfrute.

“Todavía no amanece y ya están en movimiento, preparándose. Se ponen los zapatos, revisan el reloj, respiran hondo y salen por un nuevo reto. Entrenan, madrugan y se exigen: son Los Fajados. Ellos integran disciplina, trabajo, familia y encuentro en la misma semana; no separan esfuerzo y disfrute”.

Este enfoque refleja un cambio cultural que ha impulsado el crecimiento global de las cervezas Ultra. El segmento ha ganado presencia en distintos mercados al combinar innovación en la formulación con nuevas tendencias de consumo vinculadas al bienestar, el rendimiento personal y la moderación.

La pregunta que ha guiado el desarrollo de esta categoría, según el planteamiento del lanzamiento, es directa: si una cerveza puede mantener su carácter y contenido alcohólico mientras reduce calorías y carbohidratos para adaptarse a estilos de vida más activos.

Más que un lanzamiento: una nueva categoría

Para Cervecería Regional, el debut de Cardenal Ultra representa más que la incorporación de un nuevo producto a su portafolio. La compañía sostiene que el objetivo es introducir formalmente esta categoría dentro del mercado venezolano.

El producto se suma al relanzamiento de la marca Cardenal, que recientemente regresó al mercado local tras haber estado fuera de circulación durante varios años.

La empresa considera que el mercado venezolano está listo para incorporar propuestas alineadas con las tendencias internacionales de consumo, especialmente entre públicos jóvenes y profesionales que combinan actividad física, trabajo y vida social.

“Con Cardenal Ultra no solo traemos un nuevo producto; abrimos la categoría Ultra en Venezuela. Es una propuesta alineada con una generación que busca balance y toma decisiones con criterio”, señaló Carolina Requena Carbonell, Vicepresidente de Mercadeo de Cervecería Regional.

Presentación y estrategia de lanzamiento

Cardenal Ultra llega inicialmente al mercado en presentación de lata de 250 mililitros, un formato que la empresa describe como práctico para acompañar la rutina de consumidores activos.

La distribución comenzará en distintos puntos de venta a nivel nacional, mientras la marca prepara el despliegue de su estrategia de comunicación y posicionamiento.

La campaña de lanzamiento estará acompañada por el concepto “Te la mereces”, un mensaje que busca conectar con consumidores que combinan exigencia personal con momentos de celebración.

De acuerdo con la compañía, la comunicación se desarrollará principalmente en entornos digitales, puntos de venta y activaciones que integrarán actividades deportivas, espacios de comunidad y encuentros sociales.

Con esta estrategia, Cervecería Regional busca posicionar el nuevo producto dentro de un segmento que, aunque ya consolidado en mercados internacionales, apenas comienza a desarrollarse en Venezuela.

La compañía, fundada en 1929 y con sede en Maracaibo, mantiene una participación relevante dentro del sector cervecero nacional y continúa ampliando su portafolio de bebidas a base de malta.

La introducción de Cardenal Ultra, en ese contexto, marca un nuevo intento por captar consumidores que buscan equilibrio entre estilo de vida activo y disfrute social, una tendencia que la industria observa con creciente atención.