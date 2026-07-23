Para que no se te olvide tendrá su estreno mundial en el GIFF 2026 y apuesta por una mirada íntima sobre la memoria

La película “Para que no se te olvide” celebrará su estreno mundial durante la edición 2026 del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF), donde formará parte de la Selección Oficial en la Competencia de Largometraje Mexicano. La producción marca el debut como directora de Marcela Jabes y representa una nueva propuesta del cine independiente latinoamericano centrada en la memoria, el crecimiento personal y las relaciones humanas.

Dirigida por Marcela Jabes y producida por Abril Villegas, quien además coescribió el guion junto con la directora, la cinta fue desarrollada bajo el sello de la casa productora De11AM. La producción busca consolidarse como una de las nuevas apuestas del cine regional gracias a una narrativa que combina elementos del drama coming-of-age con una propuesta visual inspirada en registros audiovisuales cotidianos.

La historia plantea una reflexión sobre la importancia de los recuerdos y el papel que desempeñan las imágenes en la construcción de la identidad. A partir de esa premisa, la película explora cómo los momentos registrados por una cámara pueden convertirse en un puente entre el pasado y el presente.

El relato sigue a una joven que documenta diariamente su vida con el propósito de conservar viva la memoria de su madre fallecida. Paralelamente, una niña de diez años registra en video su rutina mientras enfrenta la ausencia de su padre. Aunque inicialmente ambas se observan a distancia a través de sus cámaras, un inesperado encuentro transforma sus vidas cuando la pequeña atraviesa un agujero en la pared que conecta los departamentos donde viven.

A partir de ese momento comienza a desarrollarse una relación cercana entre ambas protagonistas. Mientras la niña comparte sus sueños de convertirse en rapera y enfrenta el mundo con espontaneidad, actitud e inocencia, la joven encuentra en esa amistad una oportunidad para redescubrirse y afrontar el proceso de duelo que vive ante el progresivo desvanecimiento de los recuerdos de su madre.

Desde el punto de vista visual, la producción adopta una estética inspirada en las grabaciones caseras, recurso que fortalece el carácter íntimo del relato y acerca al espectador a las emociones de los personajes. La propuesta cinematográfica convierte la cámara en un elemento narrativo central, resaltando cómo aquello que cada persona decide registrar también refleja aspectos profundos de su identidad.

El elenco reúne a intérpretes con amplia trayectoria dentro del cine contemporáneo. La actriz Karen Martí, reconocida por sus participaciones en Las Muertas y Juan y Vanessa, encabeza el reparto después de haber recibido reconocimientos internacionales en diversos festivales. Junto a ella participa Pau Menna, conocida por sus trabajos en Caras vemos y Accidente, además de haber obtenido el Premio Canacine como Promesa Femenina.

La producción también cuenta con la participación de la actriz venezolana Samantha Castillo, ampliamente reconocida por sus actuaciones en Pelo malo, El Amparo y Mal de ojo. Su trayectoria incluye una nominación a los Premios PLATINO y presencia en importantes festivales internacionales, fortaleciendo la proyección internacional del proyecto.

Marcela Jabes y Abril Villegas, ambas egresadas de la escuela de cine Arte7 en Ciudad de México, desarrollaron esta producción con el objetivo de ofrecer una historia cercana que invite al público a valorar los recuerdos cotidianos y las conexiones humanas que surgen incluso en los momentos más difíciles.

La presencia de “Para que no se te olvide” en la competencia oficial del GIFF representa un paso importante para sus creadoras y para la difusión del cine independiente latinoamericano en uno de los encuentros cinematográficos más relevantes de la región.

El público podrá asistir gratuitamente a las funciones programadas durante el festival. La primera proyección se realizará el sábado 25 de julio a las 21:15 horas en el Teatro Cervantes, en Guanajuato Capital. Posteriormente, la película volverá a exhibirse el viernes 31 de julio a las 14:00 horas en Cinemex Luciérnaga Sala 8, ubicado en San Miguel de Allende.

Con su estreno mundial en el GIFF 2026, “Para que no se te olvide” inicia su recorrido ante el público con una propuesta que combina sensibilidad, cercanía y una reflexión sobre el valor de preservar los recuerdos como parte esencial de la experiencia humana.