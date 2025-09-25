El histórico “Smokin’ Hot Kiss” de Woodstock llega a Tribeca en una muestra de Roger Sichel

Caracas/Nueva York — El espíritu de Woodstock revive en Tribeca con la llegada de una exposición que promete atraer tanto a nostálgicos de la contracultura como a nuevas generaciones interesadas en el cruce entre arte, música y tecnología. El fotógrafo y productor cultural Roger Sichel presenta su célebre imagen “Smokin’ Hot Kiss”, tomada en el festival de 1969, en la galería One Art Space de Nueva York.

La muestra, titulada Iconic Smokin’ Hot Kiss, abrirá sus puertas al público el viernes 26 de septiembre y se extenderá hasta el miércoles 8 de octubre de 2025, en horario de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. La inauguración está prevista para el jueves 25 de septiembre en la sede de la galería, ubicada en el número 23 de Warren Street, en el corazón de Tribeca.

Una exposición que conecta generaciones

“One Art Space, Tribeca, NY, is proud to present multidisciplinary artist Roger Sichel’s ‘Iconic Smokin’ Hot Kiss’,” anunció la galería en su comunicado oficial. El evento se plantea como una oportunidad única para revisitar un archivo fotográfico que retrata con autenticidad el espíritu de los años sesenta y setenta.

Sichel no solo es conocido por su lente fotográfico. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con nombres ilustres de la cultura mundial como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Andy Warhol, Gore Vidal y Milos Forman. Además, produjo giras musicales de gran escala para bandas como The Doors y The Four Seasons, lo que lo posicionó como un puente entre el arte visual y la música en vivo.

“Smokin’ Hot Kiss”: más que una fotografía

La obra central de la muestra, “Smokin’ Hot Kiss”, se ha convertido en una de las imágenes más representativas de Woodstock. La foto captura un instante íntimo y espontáneo que simboliza la energía juvenil y el espíritu rebelde de aquella época.

En la exhibición, esta pieza estará acompañada por la serie dedicada a Marilyn Monroe, reinterpretada desde una perspectiva psicodélica con filtros intensos y colores vivos. Esta propuesta demuestra cómo Sichel utiliza el lenguaje visual para reimaginar iconos culturales, mezclando glamour clásico con un estilo experimental que dialoga con el presente.

Una carrera marcada por la innovación

El portafolio de Sichel abarca fotografía, pintura y técnicas mixtas, caracterizado por su disposición a explorar géneros y abordar temas controversiales. Su producción lo ha convertido en uno de los principales cronistas visuales de la era del “sexo, drogas y rock ‘n roll”, y su obra refleja tanto la efervescencia cultural como los cambios sociales de aquellos años.

Pero su carrera también incluye un giro inesperado hacia la tecnología. Durante las décadas de 1990 y 2000, Sichel participó en el desarrollo y licenciamiento de la función Autocorrect, hoy presente en dispositivos digitales alrededor del mundo. Esa incursión lo familiarizó con el poder transformador de la innovación tecnológica, un tema que ahora permea sus creaciones más recientes.

Arte digital y discurso contemporáneo

En Iconic Smokin’ Hot Kiss, el público podrá apreciar también las piezas digitales más recientes de Sichel, catalogadas por el propio artista como “neo-pop mixed media digital art”. Estas obras, inspiradas en su vida personal y en problemáticas políticas contemporáneas, revelan la capacidad del autor de adaptarse a los tiempos sin abandonar su esencia crítica.

La exposición demuestra que su obra no solo se limita a documentar un pasado glorioso, sino que también busca establecer un diálogo con el presente y el futuro, explorando la intersección entre arte, memoria y tecnología.

Impacto en el mercado cultural

Para la escena cultural y empresarial de Tribeca, la muestra representa un acontecimiento con doble valor: artístico y económico. Exhibiciones como esta atraen a coleccionistas, críticos y turistas, consolidando a One Art Space como un espacio relevante en la proyección internacional de artistas con trayectorias sólidas y multifacéticas.

La combinación de archivo histórico —como la emblemática foto de Woodstock— con nuevas propuestas digitales abre oportunidades en el mercado del arte, donde cada vez más se valora la fusión entre tradición y contemporaneidad.

Una cita imperdible en Nueva York

La exposición Iconic Smokin’ Hot Kiss estará disponible del 26 de septiembre al 8 de octubre de 2025, con entrada abierta al público en horario de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.. Con esta muestra, Roger Sichel confirma su vigencia como artista multidisciplinario y su capacidad para provocar diálogo entre épocas, estéticas y tecnologías.

