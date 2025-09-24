HONOR 400 Series trae inteligencia artificial para revivir recuerdos con fotos animadas

San José, Costa Rica – La marca tecnológica HONOR anunció el lanzamiento de su nueva HONOR 400 Series, una línea de dispositivos móviles que incorpora herramientas avanzadas de inteligencia artificial (IA) diseñadas para transformar la experiencia de interacción con los recuerdos. La función más destacada es Imagen a video AI, capaz de convertir fotografías estáticas en videos de cinco segundos, añadiendo movimiento y emoción a instantes congelados en el tiempo.

Un puente entre la memoria y el presente

En una era donde los álbumes familiares impresos suelen quedar olvidados en estantes o cajas, la propuesta de HONOR busca acercar nuevamente a los usuarios a esos recuerdos. “Imagen a video AI, presente en el HONOR 400 y HONOR 400 Pro, permite transformar una fotografía en un video breve de 5 segundos, añadiendo dinamismo y profundidad a lo que antes era una imagen estática”, señala la información oficial.

El proceso, que tarda aproximadamente un minuto, no requiere conocimientos técnicos. El usuario únicamente necesita seleccionar una foto de la galería —ya sea escaneada, recibida por mensajería o almacenada previamente— y activar la opción “Crear > Imagen a Video”. Esta sencillez busca garantizar que cualquier persona pueda experimentar con la herramienta.

Tres formas de revivir emociones

La compañía ilustra cómo la función puede transformar momentos significativos en experiencias compartidas:

Un regalo que toca el corazón: “¿Tienes una fotografía antigua de tus abuelos? Con Imagen a video AI puedes animar esa escena, permitiendo que su expresión cobre vida con un leve parpadeo o una sonrisa sutil. Compartir este clip con la familia puede convertirse en un gesto profundamente emotivo.”

Un instante que revive la infancia: “Piensa en una foto de tu hijo dando sus primeros pasos. Aunque la imagen capta el momento, la herramienta puede añadir un ligero movimiento, como si estuviera a punto de avanzar, haciéndote revivir la emoción de aquel día.”

Un recuerdo entre amigos que vuelve a latir: “Tal vez conservas una imagen de un viaje inolvidable con amistades. Con esta herramienta, puedes reimaginar ese momento, devolviéndole vida y emoción a una escena compartida que ahora puedes mostrar con una nueva dimensión.”

Estos ejemplos muestran cómo la inteligencia artificial de HONOR busca ir más allá de la simple edición digital, al enfocarse en la conexión emocional con los recuerdos.

Tecnología que da forma a la nostalgia

La HONOR 400 Series integra un motor de imagen impulsado por IA que no solo anima fotografías, sino que también amplía las posibilidades de narración y creatividad. Además de Imagen a video AI, el dispositivo incluye otras funciones avanzadas como Borrador AI para eliminar objetos no deseados, Extensión de imagen con AI para expandir fondos, Eliminar transeúntes con IA, Remover reflejos con AI, Collage de fotos en movimiento, Escalamiento por IA, Recorte IA y Retoque facial con AI.

Estas características colocan a la serie como una de las más completas del mercado en cuanto a edición visual, permitiendo que cada detalle pueda ser afinado con precisión directamente desde el teléfono inteligente.

Un ecosistema respaldado en el tiempo

La propuesta no se limita a la innovación creativa. HONOR también resalta su compromiso con la durabilidad y la seguridad digital. “Imagen a video AI representa una nueva manera de interactuar con tus memorias, acercándote a ellas con una sensibilidad renovada. Con recursos diseñados para quienes valoran los vínculos emocionales, la HONOR 400 Series no solo convierte imágenes en videos: las convierte en experiencias compartidas.”

El dispositivo ofrece un ecosistema inteligente respaldado por seis años de actualizaciones de Android y parches de seguridad, lo que asegura que los recuerdos digitalizados permanezcan disponibles, protegidos y vigentes durante un largo periodo.

Relevancia para el mercado regional

En América Latina, y particularmente en Venezuela, donde la digitalización de recuerdos familiares se ha acelerado en los últimos años, este tipo de herramientas encuentra un terreno fértil. La posibilidad de animar fotografías antiguas o digitalizadas responde a una tendencia creciente de valorar y compartir experiencias personales a través de la tecnología.

La HONOR 400 Series se posiciona así como un competidor fuerte en el segmento de gama alta, no solo por sus prestaciones técnicas, sino por el valor emocional que añade al uso cotidiano de los dispositivos móviles. Al combinar innovación tecnológica con sensibilidad hacia la memoria colectiva, la compañía apunta a consolidar su presencia en la región y reforzar su vínculo con los consumidores que buscan más que un simple smartphone.