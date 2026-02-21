Gobierno de Ciudad de México y Grupo Modelo anuncian concierto gratuito de Shakira en el Zócalo como parte de su centenario

Ciudad de México.— El Gobierno de la Ciudad de México y Grupo Modelo anunciaron la realización de un concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino el próximo 1 de marzo de 2026 a las 20:00 horas, en un evento que forma parte de la conmemoración de los 100 años de la compañía cervecera y que prevé reunir a cientos de miles de asistentes en el principal espacio público del país.

El concierto representa el cierre de las celebraciones del centenario de la empresa originaria de la capital mexicana y constituye, según sus organizadores, un gesto de agradecimiento hacia los consumidores mexicanos, además de consolidar la presencia de la marca en uno de los mercados más relevantes de América Latina.

Habitantes y visitantes podrán disfrutar de la presentación de la artista colombiana en la plaza principal de la ciudad, en lo que la compañía describió como un regalo a la capital mexicana, ofrecido por Grupo Modelo y su marca Corona, como parte de un siglo de trayectoria empresarial y expansión internacional.

La producción del evento estará a cargo de OCESA, una de las principales empresas de entretenimiento en vivo en México. Como parte de la logística, se instalarán pantallas en calles aledañas al Zócalo, incluyendo 20 de Noviembre, Pino Suárez y 5 de Mayo, además de pantallas gigantes en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, con el fin de ampliar el alcance del espectáculo y facilitar el acceso visual a un mayor número de asistentes.

El anuncio fue realizado el 20 de febrero de 2026 mediante un video difundido en redes sociales, en el que participaron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y el presidente de Grupo Modelo, Daniel Cocenzo.

En su mensaje, la mandataria capitalina destacó la relevancia cultural del evento y el impacto de la artista en la región. Señaló que “esta ciudad, la capital de la transformación, epicentro cultural de América, recibe con los brazos abiertos a la artista más querida y universal de Barranquilla, Colombia”.

Asimismo, dirigió un mensaje directo a la cantante: “Shakira, bienvenida a la Ciudad de México, a este histórico Zócalo, escenario de las transformaciones de México y de grandes eventos artísticos, como el que tendremos contigo.”

Brugada Molina también subrayó el papel de Grupo Modelo en la economía y la identidad empresarial de la ciudad, al afirmar que el concierto será posible gracias a “una empresa que se fundó en nuestra ciudad y que hoy celebra 100 años, con presencia global sin olvidar su origen”.

Desde la perspectiva corporativa, el presidente de la compañía resaltó el valor simbólico del aniversario y su producto insignia. Recordó que hace un siglo nació Modelo “como una marca que representa el ingenio y la calidad hecha en México: Corona Extra.”

El directivo añadió que “Desde entonces -dijo-, Corona ha impulsado lo mejor de México y acompañado las celebraciones de su gente.”

De acuerdo con Cocenzo, el concierto forma parte de la estrategia de la compañía para fortalecer su relación con los consumidores y reafirmar su compromiso con el país en el largo plazo. El ejecutivo enfatizó que el evento constituye un agradecimiento por la preferencia del público durante décadas y reafirma la intención de la empresa de continuar operando en México durante el próximo siglo.

Desde una perspectiva económica, este tipo de eventos masivos no solo tienen impacto cultural, sino que también generan actividad en sectores como turismo, comercio, servicios y entretenimiento, beneficiando a negocios locales y reforzando la proyección internacional de la ciudad como destino de grandes espectáculos.

El Zócalo de la Ciudad de México se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales escenarios de conciertos gratuitos en América Latina, con presentaciones de artistas internacionales que han atraído a cientos de miles de personas y fortalecido la oferta cultural pública.

En este contexto, el concierto de Shakira también refuerza la estrategia de posicionamiento de marca de Grupo Modelo en el marco de su centenario, combinando entretenimiento, identidad nacional y presencia corporativa en un evento de alto perfil.

La presentación prevista para marzo se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año en México y como una muestra del vínculo entre el sector empresarial, el gobierno y la industria cultural en el país.