EB5 Capital logra la primera aprobación de una petición I-526E para el proyecto Aspen Mountain Hotel (JF43)

La firma estadounidense EB5 Capital anunció la aprobación de la primera petición I-526E correspondiente a un inversionista en su proyecto Aspen Mountain Hotel (JF43), ubicado en la ciudad de Aspen, Colorado. La solicitud fue presentada en julio de 2025 y aprobada por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) en menos de cuatro meses, lo que representa un tiempo de procesamiento considerablemente rápido dentro del programa EB-5.

La aprobación marca un nuevo logro para EB5 Capital, empresa reconocida por su liderazgo en el desarrollo y gestión de proyectos bajo el programa de inversión EB-5, el cual permite a inversionistas extranjeros obtener la residencia permanente en Estados Unidos mediante inversiones que generen empleo y crecimiento económico.

Un proyecto de lujo en el corazón de Aspen

El Aspen Mountain Hotel (JF43) es un ambicioso proyecto de reurbanización que transformará el histórico Mountain Chalet Aspen en un hotel de lujo con 59 habitaciones. Ubicado en 333 East Durant Avenue, el establecimiento busca mantener el encanto clásico del chalet original mientras incorpora amenidades modernas y un diseño arquitectónico contemporáneo que responde a las exigencias del turismo premium.

Según EB5 Capital, el nuevo hotel contará con un spa de lujo, tres restaurantes, un bar y lounge, y un club de membresía exclusivo. Su ubicación privilegiada, a solo unos pasos de la góndola de Aspen Mountain, permitirá a los visitantes disfrutar durante todo el año del acceso directo a la reconocida oferta gastronómica, comercial y recreativa del destino.

Con más de 5.900 metros cuadrados de superficie (equivalentes a más de 63.600 pies cuadrados), el proyecto promete consolidarse como uno de los desarrollos hoteleros más destacados de Aspen, preservando su herencia alpina y aportando al dinamismo económico de la región.

Un esfuerzo conjunto y una señal de confianza

El presidente de EB5 Capital, Brian Ostar, subrayó la relevancia de esta aprobación, destacando el trabajo colaborativo entre inversionistas, socios y asesores legales que hacen posible el éxito de cada proyecto.

“Every EB-5 approval highlights the collective effort behind our work at EB5 Capital,” dijo Ostar. “We value the trusted relationships we’ve built with our investors and partners, and we’re grateful for the experienced attorneys who help guide each petition to success. Their collaboration continues to strengthen the foundation of our program.”

Las declaraciones reflejan el compromiso de la firma con la transparencia y la eficiencia en la gestión de proyectos EB-5, así como con la creación de relaciones duraderas basadas en la confianza y el cumplimiento regulatorio.

Expansión y generación de impacto económico

EB5 Capital ha logrado reunir fondos de inversionistas para más de 45 proyectos EB-5 en Estados Unidos, en sectores que incluyen hotelería, desarrollo urbano, y proyectos de uso mixto. El Aspen Mountain Hotel (JF43) se suma a esta amplia cartera de iniciativas que promueven la creación de empleos y el desarrollo económico local.

El programa EB-5, establecido por el Congreso estadounidense en 1990, exige que cada inversión genere o preserve al menos 10 empleos a tiempo completo para trabajadores estadounidenses. Por ello, la rápida aprobación de la primera petición del proyecto JF43 se interpreta como un indicio positivo tanto para los inversionistas actuales como para quienes evalúan participar en nuevos desarrollos dentro del marco EB-5.

Una apuesta por el turismo de lujo y la inversión responsable

El anuncio se produce en un contexto de creciente interés por los proyectos de hospitalidad de alto nivel impulsados por inversión extranjera. Aspen, conocida por su atractivo turístico y su mercado inmobiliario exclusivo, se mantiene como uno de los destinos más sólidos para proyectos de lujo con respaldo financiero internacional.

EB5 Capital, con sede en Washington, D.C., continúa fortaleciendo su reputación como una de las principales gestoras del sector EB-5, combinando experiencia, cumplimiento normativo y resultados tangibles en generación de empleo. La empresa ha participado en desarrollos en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Miami, y ahora amplía su presencia en Colorado con el proyecto Aspen Mountain Hotel.

La compañía espera que esta aprobación marque el inicio de una serie de decisiones favorables por parte del USCIS, consolidando la confianza de nuevos inversionistas y reafirmando la viabilidad del modelo EB-5 como una herramienta eficaz de desarrollo económico y migratorio.