EB5 Capital logra la primera aprobación de una petición I-526E para el proyecto The Bazaar DC by José Andrés

WASHINGTON — La firma estadounidense EB5 Capital anunció la primera aprobación de una petición I-526E correspondiente a un inversionista en su proyecto The Bazaar DC by José Andrés (JF33). Este logro marca un importante hito dentro del programa EB-5, que impulsa la inversión extranjera en Estados Unidos a cambio de la creación de empleo y desarrollo económico local.

Un avance significativo para el programa EB-5

La solicitud fue presentada en octubre de 2023 y recibió su aprobación tras aproximadamente 24 meses de procesamiento por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Este tiempo refleja el ritmo actual de revisión para las solicitudes I-526E, que son fundamentales dentro del esquema de inmigración por inversión en el país norteamericano.

El proyecto The Bazaar DC by José Andrés forma parte del portafolio de inversiones de EB5 Capital, una empresa reconocida por su experiencia en estructurar proyectos que cumplen con los estándares del programa EB-5, garantizando transparencia, creación de empleo y beneficios económicos tangibles.

Un nuevo ícono gastronómico en la capital estadounidense

Situado en el 1100 de Pennsylvania Avenue NW, en Washington, D.C., The Bazaar DC by José Andrés es un restaurante de alta cocina con 240 asientos y una superficie total de 9.481 pies cuadrados. El establecimiento se encuentra dentro del hotel Waldorf Astoria, ubicado en el Old Post Office Pavilion, uno de los edificios más emblemáticos y arquitectónicamente notables de la capital estadounidense.

Desarrollado por José Andrés Group, el restaurante representa la visión innovadora y culturalmente rica del aclamado chef español José Andrés, quien ha ganado reconocimiento mundial por su creatividad y compromiso social. The Bazaar DC ofrece una experiencia culinaria inmersiva que combina arte, cultura y gastronomía de alto nivel, en perfecta armonía con la majestuosidad histórica del edificio que lo alberga.

Compromiso con la excelencia y la transparencia

La aprobación de esta primera petición I-526E refuerza la posición de EB5 Capital como líder en la gestión ética y eficiente de inversiones inmigratorias.

“This approval underscores EB5 Capital’s commitment to integrity and excellence in every stage of the EB-5 process,” afirmó Mariana Gomez, Esq., vicepresidenta sénior de Cumplimiento en EB5 Capital. “We’re equally proud of the skilled attorneys and partners who support our investors through the EB-5 process. Their expertise and adaptability remain essential in navigating USCIS’s evolving adjudication standards.”

Las declaraciones de Gómez reflejan el enfoque de la empresa en mantener los más altos estándares de cumplimiento legal y transparencia, aspectos esenciales para fortalecer la confianza de los inversionistas internacionales en el programa EB-5.

Un portafolio en expansión dentro del sector hospitalario

Hasta la fecha, EB5 Capital ha recaudado fondos de inversionistas para más de 45 proyectos EB-5 en todo Estados Unidos. Su cartera incluye desarrollos en sectores como hospitalidad, bienes raíces y turismo, todos orientados a la generación de empleo y dinamización económica.

The Bazaar DC by José Andrés se suma a una serie de proyectos gastronómicos y hoteleros que destacan por su impacto positivo en las comunidades locales. La empresa ha mantenido un enfoque en iniciativas que no solo cumplen los requisitos migratorios, sino que también aportan valor sostenible y cultural a su entorno.

El papel de EB5 Capital en el fortalecimiento del programa EB-5

El programa EB-5 fue creado por el gobierno de Estados Unidos para estimular la economía mediante la inversión de capital extranjero en proyectos que generen al menos diez empleos a tiempo completo por inversionista. En los últimos años, este programa ha experimentado reformas significativas orientadas a reforzar la seguridad, la transparencia y la eficiencia del proceso.

En este contexto, la aprobación de la primera petición I-526E en The Bazaar DC by José Andrés se interpreta como una señal positiva del funcionamiento y estabilidad del programa bajo los nuevos lineamientos. Asimismo, consolida la reputación de EB5 Capital como una de las empresas más confiables y experimentadas del sector.

Perspectivas a futuro

Con esta nueva aprobación, EB5 Capital reafirma su compromiso de seguir desarrollando proyectos que impulsen la inversión extranjera directa, fortalezcan la economía estadounidense y promuevan la creación de empleo en sectores clave como la gastronomía, el turismo y la hospitalidad.

El éxito de The Bazaar DC by José Andrés no solo simboliza el crecimiento del portafolio de la firma, sino también el potencial del programa EB-5 como motor de desarrollo económico sostenible y de oportunidades para inversionistas globales.