Eastnets y Facephi cierran alianza estratégica global para fortalecer la defensa contra el fraude financiero

Caracas — En un movimiento que busca transformar la seguridad financiera digital a escala global, Eastnets, multinacional con sede en Dubái y líder en cumplimiento normativo y seguridad de pagos, y Facephi, empresa española referente en verificación de identidad digital biométrica, anunciaron la firma de una alianza estratégica histórica.

El acuerdo tiene como objetivo crear el primer ecosistema integral de defensa antifraude que combine experiencia en cumplimiento normativo con tecnología de verificación biométrica de vanguardia, ofreciendo a las instituciones financieras una protección sin precedentes frente al crimen digital.

Unión de experiencia y tecnología

La colaboración se apoya en la experiencia de más de 40 años de Eastnets en áreas clave como prevención de lavado de dinero (AML), monitoreo de transacciones y cribado de sanciones, junto con la tecnología biométrica multicanal de Facephi, que se ha consolidado como líder en procesos de autenticación y verificación de identidad.

De esta manera, ambas compañías buscan ofrecer una solución completa que no solo refuerce la confianza de los clientes y cumpla con los estrictos requisitos regulatorios, sino que también impulse la inclusión financiera a través de procesos más ágiles y seguros.

Principales beneficios de la alianza

El ecosistema conjunto presentado por Eastnets y Facephi promete abordar los desafíos más urgentes de la banca digital, incluyendo:

Onboarding biométrico avanzado: procesos rápidos, seguros y fáciles de usar que reducen el abandono en la apertura de cuentas y aceleran la inclusión financiera.

Detección de cuentas “mula”: monitoreo impulsado por inteligencia artificial que fortalece los flujos de AML y permite identificar actividades sospechosas con mayor eficiencia.

Autenticación multinivel: protección sólida contra el robo de identidad y la toma ilícita de cuentas.

Cumplimiento inteligente: integración fluida de la verificación de identidad con AML, sanciones y otros flujos regulatorios.

Mejora en la experiencia del cliente: un proceso digital sin fricciones que combina seguridad con facilidad de uso.

Un momento clave para la industria

La iniciativa llega en un contexto de creciente complejidad en la lucha contra el crimen financiero. Solo en 2023, se estima que 3,1 billones de dólares en fondos ilícitos circularon por el sistema financiero global, mientras que los costos de cumplimiento para las instituciones alcanzaron los 206.000 millones de dólares anuales.

Paralelamente, el mercado de identidad digital registra un crecimiento acelerado, con proyecciones de expansión superiores al 16% anual compuesto (CAGR) hasta 2029. Este escenario abre una ventana de oportunidad para soluciones innovadoras que combinen seguridad, cumplimiento y experiencia de usuario.

Declaraciones de los directivos

Hazem Mulhim, director ejecutivo de Eastnets, destacó la importancia del acuerdo para enfrentar los nuevos desafíos del sector:

“Facephi shares our mission of protecting financial institutions and their customers from risk while enabling safe, inclusive finance. Like us they are committed to constant innovation to stay ahead in a world where technology can be an enabler for criminals. By combining Eastnets’ AI-driven compliance expertise with Facephi’s biometric innovation, we’re equipping banks to fight fraud and build digital trust at scale.”

Por su parte, Javier Mira, CEO de Facephi, subrayó que la alianza trasciende lo tecnológico y constituye un replanteamiento integral de la lucha contra el fraude:

“This alliance is far more than a technology integration – it’s about reshaping the fight against financial crime on a global scale. By merging compliance and biometrics, Eastnets and Facephi can protect the financial system end-to-end, offering a defense that is powerful, inclusive and ready to meet the regulatory challenges of tomorrow.”

Impacto global y cobertura regional

Con esta unión, Eastnets y Facephi amplían su alcance conjunto a todos los principales centros financieros del mundo, ofreciendo no solo cobertura global, sino también conocimiento local adaptado a las necesidades específicas de cada mercado.

El objetivo declarado es crear un estándar en el que la identidad digital y el cumplimiento normativo se encuentren, brindando a los clientes procesos más seguros, ágiles y confiables.