Constellation Brands anuncia dividendo trimestral de 1,02 dólares por acción

Caracas — Venezuela Business Desk. Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ), uno de los principales productores y comercializadores internacionales de bebidas alcohólicas, informó desde Rochester, Nueva York, que su Junta Directiva aprobó el 30 de septiembre de 2025 un dividendo trimestral en efectivo de 1,02 dólares por acción de su Clase A Common Stock.

El pago será efectuado el 13 de noviembre de 2025 y se entregará a los accionistas registrados al cierre de operaciones del 30 de octubre de 2025. Esta medida refleja la consistencia de la política de retorno de capital de la compañía hacia sus inversionistas, respaldada en su robusto desempeño financiero y su diversificado portafolio de marcas.

Una empresa líder en el mercado

Constellation Brands se define como “a leading international producer and marketer of beer, wine, and spirits with operations in the U.S., Mexico, New Zealand, and Italy”. La empresa, que cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo STZ, se ha consolidado como una de las compañías de consumo masivo de mayor crecimiento en Estados Unidos, gracias a una estrategia enfocada en productos de alto valor y en la anticipación de tendencias de mercado.

Según la declaración oficial, “Our mission is to build brands that people love because we believe elevating human connections is Worth Reaching For. It’s worth our dedication, hard work, and calculated risks to anticipate market trends and deliver for our consumers, shareholders, employees, and industry.”

Portafolio de marcas icónicas

El grupo se ha posicionado en el segmento de cervezas importadas premium, con nombres que gozan de reconocimiento global. Su portafolio incluye a Corona Extra y Modelo Especial, dos de las etiquetas más vendidas en Estados Unidos, junto con una línea expandida de Modelo Cheladas y las tradicionales Pacífico y Victoria.

En vinos, la empresa administra bodegas de gran prestigio internacional como The Prisoner Wine Company, Robert Mondavi Winery, Kim Crawford, Schrader Cellars y Lingua Franca, todas dirigidas al consumidor que busca experiencias de calidad enológica superior.

La expansión hacia los destilados artesanales ha dado paso a la consolidación de Casa Noble Tequila y High West Whiskey, productos que han ganado protagonismo en el creciente mercado de licores premium.

Sostenibilidad y estrategia ESG

Constellation Brands no se limita al éxito financiero. Como empresa basada en la agricultura, asegura que sus operaciones están orientadas a la sostenibilidad y la responsabilidad social. La compañía afirma: “As an agriculture-based company, we strive to operate in a way that is sustainable and responsible. Our ESG strategy is embedded into our business and we focus on serving as good stewards of the environment, investing in our communities, and promoting responsible beverage alcohol consumption.”

Este compromiso se refleja en iniciativas de protección ambiental, inversión comunitaria y promoción de un consumo responsable de bebidas alcohólicas. Según la firma, tales principios fortalecen su estrategia de largo plazo y garantizan un aporte sostenible a la sociedad y al mercado en el que operan.

Relevancia del dividendo para los accionistas

El dividendo de 1,02 dólares por acción consolida la posición de la compañía como una de las más confiables en la entrega de retornos a sus inversionistas. La fecha de registro del 30 de octubre de 2025 será clave para definir a los beneficiarios del pago programado para noviembre.

Especialistas financieros señalan que la capacidad de Constellation Brands de mantener dividendos consistentes obedece a un modelo sólido de gestión, que combina disciplina en el gasto, innovación en portafolio y una agresiva expansión en categorías de mayor margen. Para los accionistas, el anuncio es una señal de confianza y estabilidad en un mercado de bebidas alcohólicas que se ha mantenido competitivo incluso en contextos económicos desafiantes.

Perspectiva regional y global

El peso de Constellation Brands en América Latina se percibe sobre todo en el mercado de cervezas mexicanas, que han crecido en participación y han encontrado gran aceptación en comunidades hispanas dentro de Estados Unidos. La compañía, con operaciones también en Nueva Zelanda e Italia, mantiene un enfoque global que le permite diversificar riesgos y aprovechar oportunidades en distintos mercados.

De cara al futuro, el desafío será equilibrar la innovación y la expansión internacional con la sostenibilidad de sus operaciones. El compromiso con el medio ambiente y la responsabilidad social se plantea como un componente inseparable de su estrategia de crecimiento.

Conclusión

Con la declaración de un nuevo dividendo trimestral, Constellation Brands reafirma su papel como un actor clave en el mercado global de bebidas alcohólicas y refuerza la confianza de sus inversionistas. La combinación de marcas icónicas, estrategias de sostenibilidad y disciplina financiera ha permitido a la compañía mantenerse como una de las de mayor crecimiento dentro del sector de consumo masivo.

El próximo 13 de noviembre, los accionistas registrados verán reflejado este dividendo en sus cuentas, consolidando la reputación de Constellation Brands como una empresa comprometida tanto con su mercado como con sus comunidades.