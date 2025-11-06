Eastern Bank amplía su alianza con nCino para ofrecer una experiencia crediticia conectada en todas sus líneas de producto

Wilmington, N.C., (GlobeNewswire) — nCino, Inc. (NASDAQ: NCNO), proveedor líder de soluciones bancarias inteligentes, anunció que Eastern Bank, una de las principales instituciones financieras con sede en Boston, ha decidido ampliar su plataforma de originación y operaciones crediticias con nCino.

La entidad incorporará las soluciones de Banca de Consumo y Banca Hipotecaria para complementar su actual Solución de Banca Comercial, con el objetivo de crear un ecosistema crediticio conectado que integre todos sus productos bajo una sola infraestructura tecnológica.

Modernización y conveniencia para el cliente

Con esta expansión, Eastern Bank busca eliminar los puntos de fricción que hasta ahora obligaban a los clientes a navegar por diferentes sistemas según el tipo de préstamo solicitado. Al conectar las plataformas y unificar los datos de los clientes, el banco pretende ofrecer una experiencia más fluida, conveniente y centrada en las necesidades de cada usuario.

El proyecto también contará con el apoyo de socios estratégicos. Alloy, empresa especializada en toma de decisiones para identidad y prevención de fraude, aportará sus capacidades de verificación y seguridad a todos los productos crediticios. Por su parte, Zennify, consultora en datos, inteligencia artificial y experiencia del cliente, será la responsable de implementar las soluciones de Banca de Consumo y Hipotecas.

Resultados tangibles y una expansión natural

El éxito obtenido con la plataforma de nCino en el área de banca comercial impulsó a Eastern Bank a extender la colaboración a otras líneas de negocio. Así lo destacó Donald Westermann, vicepresidente ejecutivo y director de información (CIO) del banco:

«When we saw the tangible results nCino delivered for our commercial business – faster processing, improved customer satisfaction, more efficient operations – growing the relationship to other areas became a logical step to consider,» said Donald Westermann, Executive Vice President, Chief Information Officer of Eastern Bank. «The more convenient and valuable experience for our customers and colleagues made expanding to Consumer and Mortgage an obvious strategic choice. Meeting our customers with solutions that work best for them is our focus and we look forward to serving them via a holistic solution, whether they need a commercial line of credit, a home mortgage, or a personal loan – all from the same industry leading platform.»

Las palabras de Westermann reflejan la estrategia de Eastern Bank de construir una experiencia integral tanto para clientes como para colaboradores, sustentada en una infraestructura digital moderna, eficiente y orientada a resultados.

Una alianza que impulsa la innovación bancaria

Desde la perspectiva de nCino, la ampliación del acuerdo representa una muestra del impacto positivo de su tecnología en instituciones que apuestan por la innovación. Así lo expresó Paul Clarkson, vicepresidente ejecutivo de Ingresos Globales en nCino:

«Seeing the positive difference our product has made for Eastern Bank demonstrates what we see time and again – when banks experience nCino’s impact in one area, they want that same experience across other areas,» said Paul Clarkson, Executive Vice President of Global Revenue at nCino. «We’re proud to work with forward-thinking, innovative institutions like Eastern Bank as they build the future of banking.»

Clarkson subrayó que la colaboración con Eastern Bank reafirma el compromiso de nCino con la transformación digital de la banca, impulsando procesos más rápidos, seguros y conectados en todos los niveles operativos.

Un modelo de referencia para la transformación digital

La expansión de Eastern Bank hacia un ecosistema crediticio unificado refleja una tendencia creciente en el sector financiero: la adopción de plataformas integrales que eliminan silos tecnológicos y permiten ofrecer servicios más consistentes y personalizados.

La participación conjunta de nCino, Alloy y Zennify demuestra cómo la combinación de tecnología, inteligencia artificial y enfoque en el cliente puede redefinir la forma en que los bancos operan y se relacionan con sus usuarios.

Mirando hacia el futuro

Con esta ampliación, Eastern Bank se posiciona como una entidad pionera en la región de Nueva Inglaterra en el uso de tecnología avanzada para mejorar la experiencia bancaria. La decisión refuerza su compromiso con la innovación y la excelencia en el servicio, consolidando su reputación como una institución que evoluciona junto con las necesidades de sus clientes.

Para nCino, este acuerdo reafirma su liderazgo en el mercado global de soluciones financieras inteligentes y su papel clave en el desarrollo de una banca más ágil, transparente y centrada en el cliente.