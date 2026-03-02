Gestión de Carlos Sulbarán intensifica mantenimiento de aguas servidas en Macanao para garantizar salubridad

La Alcaldía del municipio bolivariano Península de Macanao ejecutó una jornada intensiva de mantenimiento del sistema de aguas servidas como parte de su estrategia para fortalecer la infraestructura de servicios públicos, una acción considerada clave para la salud pública y el funcionamiento urbano en esta jurisdicción del estado Nueva Esparta.

El operativo, desarrollado los días viernes 27 y sábado 28 de febrero, se enmarca en la política de saneamiento ambiental impulsada por la gestión del alcalde Carlos Sulbarán, con el objetivo de optimizar el drenaje y reducir riesgos asociados a obstrucciones y desbordamientos de aguas residuales.

La ejecución de los trabajos estuvo a cargo de la Dirección de Servicios Públicos, mediante su Coordinación de Aguas Servidas, con el respaldo técnico de un camión vactor de Hidrocaribe, unidad especializada en la succión y limpieza profunda de colectores. Este tipo de equipos resulta fundamental para garantizar la operatividad de los sistemas de alcantarillado, especialmente en zonas donde la acumulación de desechos sólidos afecta el flujo normal.

Intervenciones priorizan zonas críticas y centros comunitarios

Las labores se concentraron principalmente en la urbanización Augusto Malavé Villalba, ubicada en Boca del Río, uno de los principales núcleos urbanos del municipio Península de Macanao. Allí, las cuadrillas realizaron mantenimiento en cachimbos y bocas de visita situados en la calle Falcón y en las transversales 7, 8, 9, 10, 11 y 13, además de atender puntos críticos en las veredas 5 y 15.

De acuerdo con información oficial, estas áreas habían sido identificadas como prioritarias debido a la acumulación progresiva de residuos que comprometían la operatividad del sistema.

El despliegue también incluyó intervenciones en el sector La Figa, específicamente en la calle La Rosa, así como en la sede de Protección Civil Macanao y en la planta de bombeo de la misma urbanización Malavé Villalba, infraestructura clave para el manejo de aguas residuales en la localidad.

Otro punto relevante fue la comunidad de Guayacancito, donde los equipos realizaron labores en el sistema de alcantarillado del Centro de Educación Inicial “Maestra Guillerma Valerio de Narváez”. Esta intervención buscó asegurar condiciones sanitarias adecuadas para la población infantil y el personal educativo, reduciendo riesgos asociados a la exposición a aguas servidas.

Atención a reportes ciudadanos y prevención de contingencias

El operativo también dio respuesta directa a reportes realizados por habitantes de los sectores La Milagrosa y Urbanización CAP, donde se detectaron obstrucciones que afectaban la circulación normal de las aguas residuales.

Este tipo de acciones forma parte de un enfoque preventivo que, según autoridades locales, busca minimizar contingencias que puedan derivar en emergencias sanitarias o daños a la infraestructura urbana.

Expertos en gestión municipal señalan que el mantenimiento regular de sistemas de aguas servidas es un factor determinante en la sostenibilidad de las ciudades, ya que impacta directamente en la salud pública, el valor de las propiedades y la actividad económica local.

Inversión en servicios públicos como eje de gestión

Durante la supervisión de las labores, el alcalde Carlos Sulbarán destacó la importancia estratégica de estas inversiones para el bienestar de la población.

«Estamos trabajando sin descanso para llevar soluciones reales a cada sector. La inversión en el mantenimiento de los servicios públicos es fundamental para la calidad de vida de nuestra gente», expresó Sulbarán durante la supervisión de los trabajos.

La declaración refleja la prioridad que la actual administración municipal ha otorgado al fortalecimiento de los servicios básicos, en un contexto nacional donde la eficiencia de la infraestructura pública es un factor determinante para la estabilidad social y el desarrollo económico local.

Continuidad operativa y llamado a la corresponsabilidad ciudadana

La alcaldía informó que estos operativos tendrán continuidad como parte de un programa periódico de mantenimiento, orientado a atender casos pendientes y prevenir nuevas obstrucciones.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la población para promover el uso adecuado del sistema de cloacas, evitando la disposición de residuos sólidos que puedan comprometer su funcionamiento.

El mantenimiento del sistema de aguas servidas representa una inversión clave en la operatividad urbana, especialmente en municipios como Península de Macanao, donde la actividad pesquera, turística y comercial depende en gran medida de condiciones sanitarias adecuadas.

Con estas acciones, la gestión municipal busca consolidar un esquema de atención preventiva que contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes y garantizar la funcionalidad de los servicios públicos, considerados un pilar esencial para el desarrollo sostenible de la región.