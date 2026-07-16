Benú da vida a “MAKIA” con una propuesta íntima y contemporánea

MIAMI, Florida — El artista y productor colombiano Benú presentó oficialmente “MAKIA”, un nuevo sencillo con el que profundiza en la exploración de las emociones humanas a través de una propuesta sonora que combina raíces afrodescendientes, sensibilidad contemporánea y una visión artística centrada en la autenticidad. El tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales y marca un nuevo paso en el desarrollo de su carrera musical.

En un mercado cada vez más competitivo, donde los artistas buscan diferenciarse mediante propuestas originales y una identidad propia, Benú apuesta por una creación que trasciende las etiquetas convencionales. Con “MAKIA”, el músico ofrece una experiencia sonora construida a partir de atmósferas envolventes, percusiones orgánicas e interpretaciones cargadas de intención emocional.

La canción explora sentimientos como el deseo, la vulnerabilidad y la introspección, elementos que se integran de manera natural dentro de una producción que prioriza la expresión artística sobre las fórmulas comerciales. Esta combinación permite que la obra conecte con oyentes que buscan propuestas musicales más profundas y personales.

El sencillo fue compuesto y producido por Luis Hernando Mendoza, nombre de pila de Benú, mientras que la coproducción estuvo a cargo de Diego Contento. Ambos trabajaron en el desarrollo de un sonido que encuentra inspiración en la riqueza de la música afrodescendiente y en las posibilidades creativas que ofrece el R&B contemporáneo.

De acuerdo con la visión artística del proyecto, “MAKIA” representa un espacio donde la música asume el papel principal como vehículo de comunicación emocional. La propuesta busca transmitir sensaciones que muchas veces resultan difíciles de expresar únicamente con palabras, convirtiendo la experiencia auditiva en un canal de conexión directa con el público.

La producción también refleja una tendencia creciente dentro de la industria musical latinoamericana, donde los artistas emergentes apuestan por integrar elementos culturales propios con influencias globales. Esta combinación ha permitido el surgimiento de nuevas propuestas capaces de atraer audiencias tanto dentro como fuera de sus países de origen.

En ese contexto, Benú se posiciona como una de las voces emergentes que contribuyen a ampliar los límites del sonido afro-latino colombiano. Su música incorpora referencias internacionales sin perder el vínculo con sus raíces culturales, una característica que se ha convertido en un factor diferenciador dentro de la escena musical actual.

La creciente demanda de contenidos musicales auténticos en plataformas digitales ha abierto oportunidades para artistas que buscan desarrollar una identidad sólida y sostenible. En lugar de seguir tendencias pasajeras, Benú apuesta por una propuesta basada en la honestidad creativa, la calidad sonora y una narrativa capaz de generar conexiones genuinas con los oyentes.

Especialistas de la industria han señalado que los géneros híbridos y las producciones que integran diversas influencias culturales continúan ganando terreno en mercados internacionales. Esta evolución ha favorecido a una nueva generación de músicos latinoamericanos que utilizan sus raíces como punto de partida para construir propuestas con alcance global.

“MAKIA” llega en un momento en el que la música afro-latina mantiene una importante presencia en distintos espacios digitales y culturales. La capacidad de fusionar tradición y modernidad se ha convertido en una ventaja competitiva para numerosos artistas de la región, permitiéndoles expandir su alcance hacia nuevas audiencias.

Con este lanzamiento, Benú reafirma su compromiso con una visión artística que privilegia la exploración emocional y la innovación musical. El sencillo no solo amplía su catálogo creativo, sino que también fortalece su posicionamiento dentro de una generación de artistas que buscan construir carreras de largo plazo a partir de propuestas auténticas y culturalmente significativas.

A medida que continúa desarrollando nuevos proyectos, el artista colombiano mantiene su enfoque en la creación de música capaz de trascender fronteras y conectar con públicos diversos. Con “MAKIA”, Benú suma un nuevo capítulo a una trayectoria que continúa ganando visibilidad en la escena musical latinoamericana e internacional, respaldada por una propuesta que combina identidad, sensibilidad y proyección global.