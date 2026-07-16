Crimson Desert incorpora guardado cruzado en todas las plataformas y recibe premio a la Mejor Innovación Técnica

ÁMSTERDAM, Países Bajos — Pearl Abyss anunció la llegada del guardado cruzado (Cross-Save) a Crimson Desert, una actualización que permitirá a los jugadores continuar sus partidas en distintas plataformas sin perder su progreso. La novedad llega junto a otro importante logro para la compañía, luego de que el videojuego obtuviera el premio Best Technical Innovation en los Develop:Star Awards por su tecnología de desarrollo.

Con esta actualización, los usuarios podrán continuar su aventura en Crimson Desert desde PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store utilizando una misma partida compartida. La función busca ofrecer una experiencia más flexible para los jugadores que utilizan diferentes dispositivos para acceder al juego.

La empresa explicó que los usuarios deberán crear y vincular sus cuentas para aprovechar el sistema de guardado cruzado. Una vez completado el proceso, podrán retomar la partida exactamente desde el punto donde la dejaron, independientemente de la plataforma utilizada.

El sistema también mantiene intactos tanto el progreso del jugador como el estado de la historia, permitiendo una transición fluida entre consola y PC. Esta característica responde a una tendencia cada vez más extendida en la industria de los videojuegos, donde los usuarios buscan experiencias conectadas y accesibles desde múltiples dispositivos.

Pearl Abyss indicó que toda la información relacionada con la configuración del guardado cruzado, incluyendo los pasos necesarios para la creación y vinculación de cuentas, se encuentra disponible a través de sus canales oficiales.

Reconocimiento internacional para BlackSpace Engine

Además del lanzamiento de esta nueva función, la compañía informó que Crimson Desert fue galardonado recientemente con el premio Best Technical Innovation en los Develop:Star Awards, un reconocimiento que destaca los avances tecnológicos más importantes dentro de la industria del videojuego.

La categoría Best Technical Innovation premia desarrollos sobresalientes en áreas como software, hardware y motores gráficos, reconociendo tecnologías innovadoras que contribuyen al progreso de la industria.

El videojuego logró obtener el reconocimiento tras competir como finalista junto a destacados títulos y tecnologías del sector, incluyendo Death Stranding 2: On the Beach, DOOM: The Dark Ages y Ghost of Yōtei.

Según la información difundida por Pearl Abyss, el premio pone en valor las capacidades del BlackSpace Engine, el motor gráfico propietario desarrollado por el estudio para dar vida al universo de Crimson Desert.

Tecnología diseñada para una experiencia inmersiva

BlackSpace Engine ha sido desarrollado específicamente para respaldar la visión creativa y tecnológica del proyecto. El motor permite construir un amplio mundo abierto continuo sin comprometer la calidad visual ni el rendimiento de la experiencia de juego.

Entre sus principales características destaca la capacidad de gestionar escenarios de gran escala manteniendo un elevado nivel de detalle gráfico. Esto permite ofrecer entornos más realistas y dinámicos, un aspecto que se ha convertido en un factor clave para los títulos de nueva generación.

La obtención del premio representa un reconocimiento al trabajo de investigación y desarrollo realizado por Pearl Abyss durante los últimos años. La compañía ha apostado por el desarrollo de tecnología propia como parte de su estrategia para diferenciarse dentro de un mercado cada vez más competitivo.

Para la empresa, el reconocimiento recibido en los Develop:Star Awards refuerza el potencial de BlackSpace Engine como una plataforma tecnológica capaz de impulsar experiencias de juego avanzadas y de gran escala.

Con la incorporación del guardado cruzado y el reconocimiento internacional a su motor gráfico, Crimson Desert continúa consolidándose como uno de los proyectos más importantes dentro del portafolio de Pearl Abyss. La actualización no solo mejora la accesibilidad para los jugadores, sino que también pone de relieve la apuesta de la compañía por la innovación tecnológica y el desarrollo de herramientas propias para el futuro de los videojuegos.