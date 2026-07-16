Kendo Kaponi y Farruko reavivan una historia de 15 años con el lanzamiento de “Se Equivocan”

Kendo Kaponi continúa ampliando la propuesta artística de su próximo álbum de estudio, Apocalipto, con el lanzamiento de “Se Equivocan”, una nueva colaboración junto a Farruko que retoma una idea nacida hace quince años y la transforma en una producción renovada para el público actual.

El estreno llega después de la presentación de los sencillos “ENDEMO”, “BUTI CALL”, “ESO ES POR MI” y “MUVI”, temas que han servido como adelantos de un proyecto con el que el artista busca marcar una nueva etapa dentro de su trayectoria musical. Con esta nueva entrega, Kendo Kaponi vuelve a unir fuerzas con Farruko en una colaboración que destaca por su conexión directa con una de las canciones más recordadas por los seguidores de ambos intérpretes.

“Se Equivocan” reúne nuevamente a dos de las voces más reconocidas del género urbano en una propuesta que encuentra su origen en una colaboración publicada más de una década atrás. Sin embargo, el valor del lanzamiento no radica únicamente en el reencuentro artístico, sino en la forma en que rescata un concepto del pasado para darle una nueva dimensión dentro de la actualidad musical.

La historia de esta canción se remonta a 2011 con la publicación de “Te Envidian”, tema en cuya letra aparecía la frase “Se creen que saben, pero se equivocan”. Quince años después, esa misma línea deja de ser una referencia dentro de una composición para convertirse en el título y la idea central de una nueva obra.

Esta continuidad narrativa refleja una de las características que han definido el trabajo creativo de Kendo Kaponi a lo largo de su carrera. La capacidad de conectar conceptos, historias y mensajes a través del tiempo ha sido parte fundamental de su identidad artística, permitiéndole construir un universo musical con elementos que evolucionan y adquieren nuevos significados.

Una propuesta que combina identidad y renovación

Inspirada en la fuerza, actitud y esencia que marcaron aquella colaboración original, “Se Equivocan” mantiene los elementos líricos que distinguen tanto a Kendo Kaponi como a Farruko. Al mismo tiempo, incorpora una producción actualizada diseñada para dialogar con las tendencias contemporáneas de la industria musical.

La canción busca conservar el carácter que convirtió a ambos artistas en referentes de la música urbana, sin renunciar a una evolución sonora que permita conectar con nuevas audiencias. Esta combinación entre experiencia, autenticidad y renovación se presenta como uno de los pilares principales del sencillo.

Para los seguidores de larga trayectoria, el lanzamiento representa una oportunidad para reencontrarse con una historia conocida desde una nueva perspectiva. Para las generaciones más recientes, la canción funciona como una puerta de entrada a una colaboración que tiene raíces profundas dentro del catálogo artístico de ambos intérpretes.

Apocalipto marca una nueva etapa para Kendo Kaponi

El lanzamiento de “Se Equivocan” forma parte de Apocalipto, el próximo álbum de estudio de Kendo Kaponi. El proyecto ha sido concebido como una obra enfocada en la transformación y el renacimiento, conceptos que reflejan la evolución personal y artística del cantante.

A lo largo de los años, Kendo Kaponi ha sido reconocido por sus seguidores como “El Eterno de la Tinta”, una identidad construida sobre la profundidad de sus letras y su capacidad para desarrollar narrativas complejas dentro de la música urbana. Con Apocalipto, el artista busca mantener esa esencia mientras explora nuevas etapas de su proceso creativo.

La estrategia de presentar varios sencillos antes del lanzamiento del álbum ha permitido generar expectativa alrededor del proyecto y ofrecer una visión progresiva de los temas que formarán parte de esta nueva producción discográfica.

Con “Se Equivocan”, Kendo Kaponi y Farruko no se limitan a apelar a la nostalgia. La canción transforma una idea sembrada hace quince años en una propuesta contemporánea que conecta distintas generaciones de oyentes y demuestra la vigencia de una colaboración que continúa evolucionando con el paso del tiempo.

“Se Equivocan” ya está disponible en Spotify, Apple Music, YouTube Music y las principales plataformas digitales, consolidándose como uno de los lanzamientos más destacados en la nueva etapa artística de Kendo Kaponi.