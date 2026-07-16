Illumination regresa a The Morton Arboretum con nuevas experiencias inmersivas y una de sus temporadas más ambiciosas

LISLE, Illinois.— The Morton Arboretum anunció el regreso de Illumination, su reconocida exposición navideña de luces al aire libre, que abrirá al público entre el 14 de noviembre de 2026 y el 2 de enero de 2027. La propuesta llegará a su decimocuarta temporada con una renovación significativa, incorporando nuevas instalaciones lumínicas, experiencias familiares y actividades especiales diseñadas para ampliar la oferta de entretenimiento invernal en el área de Chicago.

La edición de este año incluirá cuatro nuevas instalaciones de gran escala, entre ellas una estructura inspirada en la aurora boreal que se extenderá por más de 400 pies. Según el Arboretum, se trata de la exhibición más ambiciosa desarrollada hasta ahora para Illumination y estará disponible únicamente durante esta temporada.

El recorrido, que abarca aproximadamente una milla y es accesible para personas con discapacidad, contará con un total de 22 exhibiciones de luz diseñadas exclusivamente para el recinto. La organización indicó que la experiencia combinará nuevas propuestas visuales con versiones mejoradas de algunas de las atracciones más populares de años anteriores.

“No querrán perderse Illumination de este año”, indicó Amy Scott, jefa de exposiciones del Arboretum. “Desde un mundo de fantasía con maquetas de trenes y nuevas e impresionantes instalaciones a gran escala inspiradas en fenómenos naturales, hasta las atracciones favoritas que los visitantes han disfrutado durante años, la exposición de esta temporada invita a los visitantes a bajar el ritmo, explorar y experimentar la maravilla de los árboles y la naturaleza de una manera nueva y emocionante. Ya sea una primera visita o una tradición familiar de larga data, los visitantes descubrirán algo sorprendente, cautivador e inolvidable en cada rincón.

Las entradas para el público general estarán disponibles a partir del 15 de octubre, mientras que los miembros del Arboretum podrán acceder a una preventa exclusiva desde el 1 de octubre.

Nuevas instalaciones inspiradas en la naturaleza y la imaginación

Entre las principales novedades se encuentra un dosel luminoso inspirado en las luces del norte, con colores cambiantes y cortinas brillantes suspendidas sobre los visitantes a lo largo de más de 400 pies. Esta instalación será exclusiva de la temporada 2026-2027.

La exposición también incorporará un túnel inmersivo compuesto por esferas cromadas en movimiento y efectos de iluminación inspirados en la lluvia y el rocío. A ello se sumará un paisaje de ladera con patrones dinámicos basados en jardines de arena meditativos, así como una zona temática poblada por orbes luminosos, hongos iluminados y elementos que evocan un bosque de fantasía.

Estas nuevas propuestas buscan complementar las exhibiciones clásicas del evento y ofrecer una experiencia visual renovada para visitantes frecuentes y nuevos asistentes.

Un tren en miniatura debutará como nueva atracción familiar

Como parte de la expansión de la experiencia, The Morton Arboretum estrenará una exhibición de trenes modelo dentro del Firefly Pavilion. La atracción abrirá el 13 de noviembre junto con el evento especial IllumiBrew y estará disponible tanto para visitantes diurnos como para quienes asistan a Illumination durante la noche.

La instalación contará con cerca de 1.000 pies de vías ferroviarias, incluyendo secciones elevadas que recorrerán detallados escenarios y estructuras en miniatura. Los trenes circularán tanto sobre la cabeza de los visitantes como a la altura de los ojos, creando una experiencia inmersiva inspirada en un bosque fantástico.

El acceso a esta atracción requerirá una entrada adicional. Los niños de tres años o menos podrán ingresar gratuitamente. Tras la conclusión de Illumination el 2 de enero, la exhibición de trenes permanecerá abierta durante el día hasta el 13 de febrero de 2027.

Regresan las atracciones favoritas y los eventos especiales

Entre las experiencias que volverán esta temporada se encuentran Treemagination, Golden Glade y Symphony Woods, todas con mejoras y actualizaciones visuales. También regresarán Celebration Circle y la popular instalación interactiva Hug-a-Tree.

Asimismo, las esculturas iluminadas Vivid Creatures, creadas por los artistas Heather BeGaetz y Fez BeGaetz, volverán a acompañar a los visitantes a lo largo del recorrido, reforzando el carácter artístico y fantástico de la exhibición.

La temporada comenzará oficialmente con IllumiBrew el 13 de noviembre, un evento para mayores de 21 años que combinará el recorrido iluminado con degustaciones de cervezas, sidras e hidromiel elaboradas por productores de la región de Chicago.

Las noches especiales para perros regresarán los días 2, 9 y 16 de diciembre, permitiendo que los visitantes recorran la exhibición junto a sus mascotas. Por su parte, Illumination Sensory Night volverá el 17 de noviembre con una experiencia adaptada para personas con sensibilidad sensorial, utilizando iluminación estática y niveles reducidos de sonido.

IllumiDome y opciones gastronómicas ampliarán la experiencia

Los visitantes también podrán complementar su recorrido con los IllumiDomes, cúpulas privadas y climatizadas disponibles desde el 27 de noviembre. Diseñadas para grupos de hasta ocho personas, estas estructuras ofrecerán espacios acogedores para disfrutar de bebidas calientes, dulces navideños y opciones gastronómicas especiales.

Una de las cúpulas contará con una experiencia culinaria premium basada en un menú de temporada, mientras que las restantes mantendrán un formato tipo salón con servicio de alimentos y bebidas.

A lo largo del sendero, los asistentes también encontrarán chocolate caliente, bocadillos, kits para preparar s’mores y otras opciones de temporada, además de áreas con fogatas al aire libre para disfrutar del ambiente invernal.

Entradas y descuentos para la temporada

Las entradas para Illumination comenzarán en 17,60 dólares para miembros adultos y 22 dólares para adultos no miembros. Los organizadores indicaron que quienes adquieran sus boletos con anticipación podrán acceder a mejores tarifas, ya que los precios variarán según la fecha y el horario seleccionados.

Los miembros del Arboretum recibirán descuentos del 20 % durante toda la temporada y tendrán acceso a los precios más bajos durante el periodo exclusivo de preventa.

Además, determinados beneficiarios de programas sociales podrán acceder a tarifas reducidas a través de Museums for All, con entradas de 10 dólares para adultos y 5 dólares para niños en fechas seleccionadas.

Con una combinación de nuevas instalaciones de gran formato, experiencias familiares y eventos temáticos, Illumination busca consolidar su posición como una de las principales atracciones navideñas del área de Chicago durante la temporada 2026-2027.