DiDi acelera la electromovilidad en Costa Rica tras cerrar 2025 con crecimiento sostenido y anunciar nueva alianza para 2026

San José, Costa Rica. La plataforma de transporte y tecnología DiDi cerró 2025 con un balance positivo en la adopción de electromovilidad en Costa Rica, consolidando un crecimiento sostenido en el uso de flotas eléctricas dentro de su aplicación. La compañía atribuye este avance a la implementación de modelos de acceso flexible, que han permitido que cientos de vehículos eléctricos se mantengan activos semanalmente, ampliando tanto la oferta de movilidad sostenible como las oportunidades para los conductores afiliados.

El desempeño registrado durante 2025 se produce en un contexto regional donde la transición hacia tecnologías limpias comienza a ocupar un lugar central en las estrategias de movilidad urbana. En el caso costarricense, la combinación de incentivos, una infraestructura de carga en expansión y la creciente conciencia ambiental ha facilitado la adopción de vehículos eléctricos por parte de plataformas digitales y usuarios particulares.

De cara a 2026, DiDi anunció una nueva alianza estratégica con Mi Flit, orientada a acelerar la incorporación de más unidades eléctricas a su ecosistema. El acuerdo contempla la introducción de hasta 200 nuevos vehículos eléctricos modelo DongFeng Nammi 06, los cuales estarán disponibles para los conductores bajo esquemas de alquiler con opción de compra.

Este modelo busca eliminar una de las principales barreras de entrada a la electromovilidad: la alta inversión inicial. Al no requerir un desembolso elevado para acceder a un vehículo nuevo, la iniciativa apunta a democratizar el acceso a la tecnología eléctrica, especialmente entre conductores que dependen de la plataforma como principal fuente de ingresos. Además del vehículo, el esquema incluye programas de capacitación, educación financiera y soporte técnico continuo.

Según la información compartida por la empresa, el enfoque integral del programa pretende garantizar una transición responsable hacia la movilidad eléctrica. La capacitación está orientada no solo al uso eficiente del vehículo, sino también a la comprensión de los costos operativos, el mantenimiento y la planificación financiera a largo plazo, elementos clave para que los conductores puedan maximizar los beneficios económicos del cambio tecnológico.

El anuncio se apoya en un entorno que la compañía considera favorable. Costa Rica cuenta actualmente con más de 80 cargadores rápidos y alrededor de 300 puntos de carga media distribuidos en distintas zonas del país. Esta red, aunque todavía en expansión, ha sido determinante para reducir la ansiedad por autonomía y facilitar la operación diaria de flotas eléctricas, especialmente en áreas urbanas y corredores de alto tránsito.

Desde la perspectiva empresarial, la estrategia de DiDi combina sostenibilidad ambiental con inclusión económica. La reducción de emisiones asociada al uso de vehículos eléctricos se alinea con las metas climáticas nacionales de Costa Rica, uno de los países latinoamericanos con mayores avances en políticas ambientales. Al mismo tiempo, el modelo de acceso flexible y acompañamiento financiero busca mejorar la estabilidad de ingresos y la calidad de vida de los conductores.

Para el mercado regional, el caso costarricense funciona como un laboratorio de prueba. La experiencia acumulada durante 2025 y la expansión prevista para 2026 podrían servir de referencia para replicar iniciativas similares en otros países de América Latina, donde la infraestructura y los marcos regulatorios comienzan a adaptarse a la electromovilidad.

Con esta expansión, DiDi reafirma su compromiso con una movilidad más sostenible y accesible, apostando por alianzas estratégicas y modelos innovadores que permitan escalar la adopción de vehículos eléctricos sin trasladar los costos de la transición a los usuarios finales. El balance de 2025 y los planes anunciados para 2026 posicionan a la compañía como uno de los actores más activos en la transformación del transporte urbano en Costa Rica, en un momento en que la región observa con atención el avance de la electromovilidad como motor de desarrollo económico y ambiental.