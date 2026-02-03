PDVSA enfrenta el reto de reestructurarse para impulsar la recuperación del sector petrolero

La industria petrolera venezolana atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente, lo que ha reactivado el debate sobre la necesidad de una profunda reestructuración institucional y operativa. En este contexto, el exministro de Energía y Minas y expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Humberto Calderón Berti, planteó la conveniencia de avanzar hacia un proceso de reorganización y redimensionamiento de la empresa estatal como parte de una estrategia más amplia de recuperación del sector.

Durante una entrevista concedida al periodista Vladimir Villegas, Calderón Berti sostuvo que la industria requiere una reconstrucción integral, tanto en términos de infraestructura como de gobernanza, y que para ello es necesario redefinir el tamaño y el rol de PDVSA dentro del mercado energético nacional e internacional. A su juicio, el actual desempeño del sector refleja limitaciones operativas y financieras que deben ser abordadas de manera estructural.

Restricciones financieras y necesidad de inversión

Uno de los principales desafíos señalados por el exfuncionario es la capacidad financiera del país para acometer un proceso de recuperación de gran escala. En su análisis, el elevado nivel de endeudamiento externo y las obligaciones financieras acumuladas por el Estado y por la propia industria petrolera reducen el margen de maniobra para financiar inversiones con recursos públicos.

En este escenario, Calderón Berti consideró indispensable evaluar alternativas que permitan atraer capital fresco y tecnología, al tiempo que se establecen mecanismos que garanticen la sostenibilidad económica del sector. La magnitud de las necesidades de inversión, explicó, obliga a pensar en esquemas de cooperación más amplios y en una mayor articulación con actores externos.

Marco contractual y transparencia

Otro de los aspectos destacados en su planteamiento fue la importancia de revisar el marco contractual vigente en la industria petrolera. Calderón Berti recordó que en años recientes se han establecido acuerdos con empresas mixtas y otros socios, cuyas condiciones no siempre han sido ampliamente divulgadas.

Desde una perspectiva de política pública, señaló que la transparencia y la claridad en los contratos son elementos fundamentales para fortalecer la confianza de inversionistas, acreedores y socios internacionales. En su opinión, cualquier proceso de reforma futura debería incluir una evaluación técnica y legal de los acuerdos existentes, con el objetivo de asegurar que estén alineados con el interés nacional y con estándares internacionales de buenas prácticas.

Apertura controlada al sector privado

Frente a las limitaciones del modelo actual, el exministro subrayó la necesidad de abrir espacios al sector privado, tanto nacional como internacional, para participar en la recuperación de la industria. Esta apertura, precisó, debe estar acompañada de garantías jurídicas, reglas claras y un entorno institucional estable que permita reducir riesgos y facilitar la toma de decisiones de inversión.

Calderón Berti planteó que una mayor participación privada no implica la renuncia al control estratégico del sector, sino la posibilidad de complementar capacidades, incorporar tecnología y mejorar la eficiencia operativa en áreas clave de la cadena petrolera.

Relación con la OPEP y financiamiento potencial

En el ámbito internacional, el exfuncionario consideró relevante que Venezuela mantenga su membresía en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). A su juicio, este espacio multilateral no solo cumple una función de coordinación en materia de producción, sino que también constituye un canal de relacionamiento con países que cuentan con fondos soberanos y experiencia en inversiones energéticas.

Desde esta óptica, la OPEP podría desempeñar un papel indirecto como plataforma de acercamiento y cooperación con naciones interesadas en proyectos de inversión de mediano y largo plazo.

Citgo como activo estratégico

Finalmente, Calderón Berti se refirió a la importancia de preservar activos estratégicos en el exterior, en particular Citgo, la filial refinadora ubicada en Estados Unidos. En su análisis, la empresa representa un elemento clave para la presencia de Venezuela en el mercado energético norteamericano y un activo relevante desde el punto de vista comercial.

No obstante, reconoció que el futuro de Citgo está condicionado por factores legales y políticos internacionales, por lo que cualquier solución requerirá coordinación diplomática y decisiones de política exterior.

En conjunto, las propuestas expuestas por Calderón Berti reflejan una visión orientada a la reestructuración institucional, la búsqueda de inversión y la redefinición del modelo de gestión de la industria petrolera, en un contexto marcado por restricciones financieras y la necesidad de recuperar competitividad.