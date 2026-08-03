El aluminio surge como eje estratégico para impulsar la recuperación industrial de Guayana, según expertos

La recuperación de la industria del aluminio fue presentada como una de las principales oportunidades para revitalizar el aparato productivo de Guayana y fortalecer la posición de Venezuela dentro del mercado internacional de este metal. Durante una conferencia organizada por el Grupo IDEAS para Venezuela, especialistas del sector coincidieron en que el país conserva ventajas naturales e industriales que podrían servir de base para reconstruir la actividad, siempre que se implementen reformas orientadas a atraer inversiones y desarrollar toda la cadena de valor.

El ingeniero y exdiputado de la Asamblea Nacional de 2015, Elías Matta, sostuvo que el potencial del aluminio trasciende la producción de materia prima y puede convertirse en un factor de crecimiento económico, generación de empleo y desarrollo industrial.

«El aluminio no es solamente un metal, es un motor de desarrollo económico, industrial y social, y Venezuela tiene la materia prima, la capacidad industrial y, sobre todo, el talento humano para recorrer ese camino», expresó.

Durante su intervención, Matta afirmó que el país cuenta con reservas de bauxita, infraestructura industrial y experiencia técnica suficientes para impulsar nuevamente este sector. Sin embargo, señaló que la recuperación dependerá de un modelo sustentado en la inversión privada, la seguridad jurídica y la privatización de las empresas básicas ubicadas en Guayana.

El coordinador del Grupo IDEAS para Venezuela explicó que uno de los principales retos consiste en transformar las ventajas naturales del país en una ventaja competitiva sostenible mediante la integración de toda la cadena de valor, desde la extracción de la bauxita hasta la fabricación de productos terminados con mayor valor agregado.

Asimismo, consideró que el esquema de gestión estatal aplicado durante las últimas décadas contribuyó al deterioro de las empresas básicas de Guayana y limitó el potencial productivo del sector, por lo que insistió en una mayor participación del capital privado para impulsar su recuperación.

La industria opera muy por debajo de su capacidad histórica

Durante la conferencia también participó Roberto Arredondo, especialista en el mercado internacional del aluminio, quien recordó que Venezuela llegó a consolidarse como uno de los principales productores mundiales del metal.

Según explicó, en 1988 el país exportó alrededor de 640.000 toneladas métricas de aluminio, ubicándose entre los doce mayores productores del mundo, con productos de 98 % y 99 % de pureza reconocidos por su calidad en los mercados internacionales.

No obstante, indicó que actualmente el complejo industrial enfrenta un escenario crítico. Explicó que Alcasa presenta daños severos en sus celdas electrolíticas tras los apagones registrados en años anteriores, situación que dificulta su recuperación, mientras que Venalum opera apenas entre 15 % y 20 % de su capacidad instalada.

Arredondo señaló que un estudio elaborado por McKinsey en 2024 estimó que la recuperación de Venalum requeriría inversiones de entre 1.200 y 1.500 millones de dólares. Sin embargo, añadió que un análisis más reciente, basado en el interés manifestado por la corporación estadounidense Alcoa, elevó esa estimación hasta un rango de entre 1.600 y 2.300 millones de dólares.

De acuerdo con la exposición, ese plan contempla recursos de entre 100 y 200 millones de dólares para rehabilitar la mina de bauxita de Pijiguao, entre 500 y 600 millones para recuperar la refinería de alúmina de Bauxilum y entre 1.000 y 1.500 millones destinados a la rehabilitación de las celdas electrolíticas de Venalum. El objetivo sería alcanzar una producción cercana a las 460.000 toneladas anuales.

El valor agregado aparece como la principal oportunidad

Otro de los enfoques presentados durante el encuentro estuvo relacionado con el fortalecimiento de la industria transformadora.

Fernando García, delegado en España de una multinacional del sector, explicó que el desarrollo de la cadena de valor aguas abajo permitiría convertir el aluminio primario en productos con mayor valor agregado, entre ellos perfiles para la construcción, sistemas de fachadas, ventanas, componentes para las industrias automotriz, aeroespacial y de defensa, además de aplicaciones especializadas como prótesis dentales.

El especialista señaló que la infraestructura de extrusión existente en Venezuela podría modernizarse mediante la incorporación de estándares europeos de calidad y eficiencia energética para fabricar perfiles premium con rotura de puente térmico, incrementando así la competitividad de la producción nacional.

Tanto García como Arredondo coincidieron en que el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas dedicadas a la transformación del aluminio representa una oportunidad para generar empleo calificado, diversificar la producción y ampliar las exportaciones del país.

La recuperación eléctrica también forma parte del plan industrial

Durante la sesión de preguntas, el ingeniero José María De Viana sostuvo que la recuperación del sistema eléctrico venezolano debe estar vinculada a grandes proyectos productivos orientados a la exportación de acero, aluminio, cemento, petróleo y gas, con el fin de generar los recursos necesarios para financiar la modernización del parque de generación sin aumentar el endeudamiento público.

Además, informó sobre los avances registrados en las obras civiles de la Central Hidroeléctrica Tocoma.

Al cierre de la actividad, Elías Matta anunció que el Grupo IDEAS para Venezuela continuará promoviendo encuentros técnicos con especialistas nacionales e internacionales para elaborar propuestas dirigidas a la reconstrucción del aparato productivo venezolano y al diseño de políticas orientadas al crecimiento económico del país.